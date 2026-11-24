El Espacio La Compañía de Valparaíso dejará de funcionar como centro cultural en el antiguo noviciado jesuita de calle Eusebio Lillo (barrio El Almendral) en julio de 2027, luego de que la Fundación Educacional Alonso Ovalle comunicara su decisión de no renovar el contrato de comodato que mantiene desde 2020 con Puka Patrimonio y Arquitectura SpA, entidad encargada de administrar el recinto. Según informó su director, Rodrigo Puentes, la congregación jesuita destinará las instalaciones a un nuevo proyecto religioso y educacional, del cual no le entregaron mayores antecedentes.

La decisión fue comunicada mediante una carta del 29 de octubre de 2026. El documento establece que el comodato tiene una duración de siete años, contados desde el 24 de julio de 2020, y contempla renovaciones por períodos de dos años, salvo aviso contrario. “El contrato se extingue el 24 de julio de 2027”, señala la misiva.

De esta manera, el Espacio La Compañía –tal como lo conocemos– llegará a su fin. Y también el acceso público a este conjunto patrimonial, ubicado a los pies del cerro Larraín y que comprende una iglesia neoclásica (1901) declarada Monumento Nacional (2003), la antigua residencia jesuita, un jardín interior de más de 388 m2 y una ladera verde de más de 4.000 m2.

El proyecto permitió recuperar y abrir este espacio a la comunidad mediante actividades artísticas, educativas y de difusión patrimonial: además de exposiciones de artes visuales, obras de teatro y conferencias sobre patrimonio, el espacio ha acogido conciertos de artistas como el pianista Roberto Bravo, lanzamientos de libros de arquitectura y recorridos abiertos a la comunidad durante el Día de los Patrimonios.

En conversación con Aquí Valparaíso, Puentes lamentó la decisión y explicó que, aunque la intención original era desarrollar un proyecto cultural a diez años, deberán abandonarlo antes de tiempo. “Gran parte del proyecto tiene que ver con el espacio. Estamos en shock y muy defraudados. Es una pena”, afirmó. Según detalló, el centro recibe entre 5.000 y 6.000 visitantes anuales, obtuvo un reconocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales en 2024 y se ha adjudicado tres Fondos del Patrimonio Cultural para mejorar el inmueble.

Entre las intervenciones realizadas destaca la reposición del cielo de la nave central de la iglesia, ejecutada en 2022 con $70 millones de financiamiento público, que permitió mejorar sus condiciones acústicas para conciertos. En esta línea, mañana martes a las 19:30 horas se inaugurarán las obras de emergencia de restauración de la fachada del exnoviciado, financiadas por el Fondo del Patrimonio Cultural 2025.

Pese al término del comodato, los administradores buscan dar continuidad al proyecto cultural en otro inmueble patrimonial de Valparaíso, que –por cierto– ya no llevará el nombre de “Espacio La Compañía”. Puentes adelantó que están cerrando un nuevo contrato de comodato para concretar el traslado.

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