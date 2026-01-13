Los Ríos bajo la lupa por inhabilitados que trabajan con menores

Antes de entrar de lleno al newsletter, queremos contarles una noticia de la casa: desde el 9 de enero inauguramos Aquí Regiones como sección propia en El Mostrador, un espacio para contar Chile desde sus territorios, con reporte o en terreno, voces locales y temas que muchas veces quedan fuera del eje noticioso general. Si quieren visitarlo, les dejamos el link aquí.

Dabiana pidió ayuda (Máfil): Dabiana Olivera, 32 , cuidadora de su madre postrada , fue hallada muerta en la Ruta 5 con signos de haber sido atropellada . Su familia relata que buscó apoyo en el CECOSF , pasó por crisis y controles médicos , pero no hubo internación . Hay registros de 2022 con “ ideación suicida activa ” y hospitalización . En diciembre de 2025 volvió descompensada y la enviaron a casa con clonazepam . Fiscalía aún espera informe SIAT y autopsia . La familia ingresó reclamos , incluido uno por OIRS ante la Seremi .

Inhabilitados para trabajar con menores (Los Ríos): Contraloría publicó el Informe CIC N° 19 y en la región aparecen cuatro entidades con vínculos con inhabilitados: Municipalidad de Valdivia , SLEP Valdivia , Mariquina y Lago Ranco . Ordenó cortar vínculos , abrir sumarios y reportar en cinco días . Valdivia dice que fue un solo caso y que terminó en destitución . Un documento del SLEP indica que el caso ya estaba cerrado y que el funcionario nunca trabajó en establecimientos bajo su administración.

El Valdiviano, promesa sin fecha (Los Ríos): EFE vuelve a anunciar el retorno del tren, pero sigue sin fecha y con un diagnóstico duro: locomotora operativa , coches y vía en mal estado . La Corporación Ruta del Vapor y el gobernador Cuvertino acusan que EFE está " en deuda " con la región. El presidente del directorio, Eric Martin , prometió " buenas noticias " para la primera quincena del año , pero no han llegado. El nudo es el financiamiento : dentro de EFE se lee como tren turístico/patrimonial , fuera de la prioridad de servicios de cercanía .

vuelve a anunciar el retorno del tren, pero sigue y con un diagnóstico duro: , y . La y el gobernador acusan que EFE está “ ” con la región. El presidente del directorio, , prometió “ ” para la , pero no han llegado. El nudo es el : dentro de EFE se lee como tren , fuera de la prioridad de . Congreso del Futuro en Valdivia (UACh): Este viernes, la UACh recibe una jornada regional del Congreso Futuro, con dos ejes: ciudades resilientes y biotecnología de alimentos. Vienen invitados internacionales y habrá panel local con autoridades e investigadores. El foco de alimentos aterriza en Máfil: el centro biotecnológico próximo a inaugurarse y la apuesta por industria agroalimentaria.

Dabiana pidió ayuda: la mujer hallada muerta en la Ruta 5

El 23 de diciembre los medios informaron del hallazgo del cuerpo de una mujer junto a la calzada, en el kilómetro 802 de la Ruta 5 Sur, a la altura de Máfil, durante la madrugada. La Fiscalía ordenó peritajes de la SIAT y autopsia del SML de Valdivia para precisar la causa de muerte. De manera preliminar, explicó el fiscal a cargo, se habría tratado de un atropello.

La mujer se llamaba Dabiana Olivera Vivero. Tenía 32 años y llevaba casi cuatro cuidando a su madre, postrada con dependencia total en su casa de Villa Las Palmeras. No tenía trabajo formal ni relevo, tampoco descanso. En la población, cuenta su hermana, los vecinos metían bulla a toda hora y Dabiana ya no lo soportaba. Le había dicho a su familia que estaba cansada, que quería irse, pero no podía dejar sola a la madre y nadie más podía hacerse cargo: Francisca acababa de ser madre y la otra hermana también estaba al cuidado de sus hijos.

La familia decidió buscar ayuda. El 12 de diciembre, Francisca cuenta que fue al CECOSF de Máfil: “Me acerqué por primera vez a solicitar ayuda. Les mencioné que mi hermana se encontraba rara, que estaba mal psicológicamente, que quería irse”. Según Francisca, el asistente social se comprometió a hacer un informe para internar a la madre y a Dabiana “para que se pudiera recuperar”. Pero el informe nunca llegó.

Una semana después, Dabiana reventó. “El viernes comenzaron los hechos más fuertes”, cuenta Francisca. “Pescó un fierro y le quebró los vidrios a los vecinos. Quebró tres vidrios”. Una familiar la llevó a constatar lesiones al CESFAM, desde donde se gestionó una evaluación en el Hospital de San José de la Mariquina. La respuesta, dice Francisca, fue que se trataba de “un ataque de ira”, y le dieron el alta. Esa misma noche, Dabiana bajó del segundo piso y le dijo en voz alta a Francisca que se quería matar, que quería quemar todo, que no aguantaba más.

La madrugada del sábado, Dabiana intentó prender fuego a la leña del vecino y Carabineros la detuvo. Después del control de detención, el domingo, su hermana la llevó a una cabaña para que durmiera: “Durmió toda la noche, descansó, jugó con su sobrina, tomamos once”. Y acordaron hacer un último intento el lunes buscando la internación. “Porque nadie nos estaba escuchando”.

El lunes volvieron al CECOSF. Los derivaron con la psicóloga. “Le contamos la historia y ella nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era denunciarla, porque era peligroso su comportamiento. Quedé para adentro. Lo que menos queríamos era criminalizarla”. Fueron donde el médico del mismo centro, dice Francisca, y Dabiana preguntó por una hospitalización voluntaria. “Le dijeron que no era necesario porque se veía bien”. Esa tarde, Francisca le escribió para saber cómo estaba. Dabiana contestó: “No te preocupes, hermana. Voy a estar bien. Yo no voy a hacer nada”.

Dabiana salió de la casa cerca de la una y media de la madrugada un día antes de Navidad. El atropello ocurrió alrededor de las dos. La familia sospecha que decidió quitarse la vida exponiéndose al tránsito de la Ruta 5. Al revisar su pieza, Francisca encontró decenas de colillas de cigarrillo en el suelo, sobres vacíos de sertralina y una jeringa de insulina rápida descargada junto a su madre que debió ser hospitalizada con 18 mg/dl de glicemia. También, un cuaderno con palabras en recuadros: “conformidad”, “problemas”, “estoy bien”. A la fecha, la Fiscalía aún no ha recibido el informe de la SIAT ni ha entregado información sobre la autopsia del SML.

Francisca dice que esto ya había pasado antes y que, esa vez, la red sí reaccionó. Según registros del Hospital Santa Elisa a los que accedió Aquí Los Ríos, el 12 de julio de 2022 Dabiana llegó derivada desde el CECOSF de Máfil con diagnóstico de “ideación suicida activa”. La ficha consignó “estrés del cuidador”, “intención de hacer daño a su madre a través de ajuste de dosis” y que “el apoyo y ayuda en los cuidados de su madre son nulos”. Esa vez la hospitalizaron. Tres años después, el 19 de diciembre de 2025, Dabiana volvió al mismo hospital: el registro indicó que llegó “descompensada”, que era “cuidadora de adulto mayor postrada”, que tenía “conflictos con vecinos” por “ruidos desde las 7 am” y que “refiere ideas de muerte sin planificación como tal”. Le dieron clonazepam y la enviaron a su casa.

La familia ingresó reclamos, incluido uno por OIRS ante la Seremi. En un documento formal, Francisca solicita investigación administrativa, revisión de fichas y protocolos, e identificación de profesionales intervinientes. Consultada por este medio, la Municipalidad de Máfil respondió que está recabando antecedentes y que está al tanto de la denuncia. El director del CESFAM y la directora del CECOSF no respondieron a los requerimientos de este medio.

Inhabilitados para trabajar con menores: Los Ríos en la lupa de Contraloría

El 6 de enero, Contraloría publicó su Informe CIC N° 19 con una lista de 72 entidades públicas que contrataron a personas inhabilitadas para trabajar con menores. En Los Ríos aparecen cuatro: Municipalidad de Valdivia, SLEP Valdivia, Municipalidad de Mariquina y Municipalidad de Lago Ranco. A nivel nacional, el informe detectó 164 casos entre 2020 y agosto de 2025. En 2025, los casos identificados llegaron a 35, concentrados en el ámbito escolar: profesores, asistentes de la educación, auxiliares de aseo. Contraloría ordenó a las entidades cesar de inmediato los vínculos, iniciar sumarios y reportar cumplimiento en cinco días hábiles.

La Defensoría de la Niñez reaccionó el mismo día. Ofició a las 72 instituciones pidiendo detalles: cuántos contratados, fechas de inhabilitación, medidas correctivas. Solicitó reunión con la contralora Dorothy Pérez. En su declaración habló de «riesgos inadmisibles» y «graves falencias en los sistemas de control».

En Valdivia, el administrador municipal Cristian Oñate precisó que se trató de un solo caso en educación municipal, «el cual fue informado previo al traspaso al Servicio Local de Educación Pública. Fue este organismo el que llevó adelante el proceso administrativo correspondiente, el que concluyó con la destitución del funcionario involucrado«.

Oñate detalló la cronología: «Efectivamente, en este caso, para el año 2024, en el segundo semestre, cuando el municipio todavía administraba el área de educación municipal, la alcaldesa Carla Amtmann tomó conocimiento de esta situación en septiembre, y en ese mismo período de tiempo solicitó e instruyó al DAEM proceder a iniciar el procedimiento disciplinario respectivamente«. El administrador agregó que el municipio está recabando antecedentes para conocer las acciones llevadas a cabo por el DAEM en el período previo al traspaso.

En Lago Ranco, el alcalde Miguel Meza solicitó los antecedentes a Contraloría e instruyó a su Unidad de Control revisar los registros de todos los funcionarios. En Mariquina, el administrador Herman Tribiños dijo: «Hemos recibido la información oficial correspondiente, la cual será revisada en detalle a fin de tomar conocimiento de los antecedentes y evaluar las acciones que correspondan para dar cumplimiento a la normativa vigente«. El alcalde Rolando Mitre no contestó las llamadas de BioBío.

El SLEP Valdivia declaró a los medios el 6 de enero que su equipo de Gestión de Personas desarrollaba un «análisis exhaustivo» y que, corroborados los antecedentes, procedería con destituciones, sumarios y solicitudes de reintegro de remuneraciones.

Pero un pronunciamiento oficial del SLEP, compartido con Aquí Los Ríos, revela que el caso ya estaba cerrado. Según el documento, en abril de 2025 el Servicio Local instruyó un proceso disciplinario contra el funcionario, le suspendió las remuneraciones y lo destituyó. El texto agrega un dato clave: «Desde la época del traspaso de la educación pública en nuestra provincia, este funcionario no prestó servicios en ningún establecimiento educacional de nuestra competencia«. Es decir, el SLEP heredó el contrato en enero de 2025, pero el funcionario inhabilitado nunca trabajó bajo su administración.

Los Ríos le cobra la cuenta a EFE por El Valdiviano

El Tren El Valdiviano sigue sin fecha de regreso. EFE lo anuncia, el Gobierno Regional lo reclama, y en el medio quedan una locomotora operativa, coches deteriorados y una vía que nadie se atreve a certificar como segura. “En este momento solo está en buenas condiciones la máquina, la locomotora 620. Pero ni los carros ni la vía están en demasiado buenas condiciones”, dice Juan Andrés Varas, presidente de la Corporación Ruta del Vapor de Los Ríos.

En una declaración pública firmada junto al gobernador regional Luis Cuvertino, Varas sostiene que EFE ha empujado avances ferroviarios en otras zonas del país bajo el lema “Trenes para Chile”, pero en Los Ríos el Valdiviano se mantiene en pausa pese a su condición de Monumento Histórico Nacional. “EFE se encuentra en deuda con la Región de Los Ríos”, dice el texto.

El presidente del directorio de EFE, Eric Martin, se refirió al tema en redes sociales en diciembre pasado. “Es un compromiso”, señaló en el Instagram del senador Alfonso de Urresti. “Esperamos que en la primera quincena del próximo año podamos tener algunas buenas noticias, para que la región tenga por fin la recuperación de su tren”. A la fecha, esas noticias no han llegado. Consultada por este medio respecto al emplazamiento del Gobierno Regional, EFE declinó emitir declaraciones.

La tensión de fondo es quién pone los recursos. Al interior de la empresa, el servicio es entendido principalmente como un tren de vocación turística y patrimonial, distinto, por ejemplo, a servicios que operan con regularidad, lo que lo deja fuera del paraguas de los servicios de cercanía que EFE financia con prioridad. Desde el Gobierno Regional aseguran que ya han destinado fondos y que el gobernador ha manifestado disposición a trabajar. El reclamo, dicen, es que los compromisos de EFE no se han cumplido.

Varas insiste en que el tren no es solo un símbolo. “Tiene un valor de imagen reputacional para la región”, dice. Y recuerda lo que se pierde mientras el servicio no vuelve: “Las mujeres dueñas de casa que vendían sus productos con el funcionamiento del tren y que desde hace un buen tiempo ya no pueden hacerlo”.

Universidad de Virginia Tech y UACh: un paso más desde y hacia la Patagonia

Durante una visita a Valdivia se suscribió la actualización del convenio entre ambas instituciones.

Una delegación de la Universidad Virginia Tech, de Estados Unidos, ha desarrollado una visita a la Universidad Austral de Chile (UACh) con el objetivo de fortalecer y proyectar acciones colaborativas con el fin de potenciar movilidad estudiantil, desarrollo académico y la investigación.

El proyecto conjunto abre una nueva etapa con la instalación en el Campus Patagonia y en la UACh de un Centro de Movilidad Estudiantil de la Universidad Virginia Tech (VT). Durante los próximos tres años, ambas instituciones trabajarán coordinadamente para consolidar estos objetivos.

Al respecto, el Rector de la UACh, Dr. Egon Montecinos, destacó el compromiso institucional de alto nivel y señaló que “tenemos la propuesta de explorar un programa global en Patagonia junto a Virginia Tech, que incluya movilidad estudiantil y un fuerte énfasis en investigación, ciencia subantártica y otras áreas de interés común. Nos encantaría que Virginia Tech sea la puerta de entrada a la Patagonia en Estados Unidos y que nosotros seamos su puerta de entrada en Chile. Para ello estamos totalmente disponibles y comprometidos; ese es, básicamente, el nuevo paso que queremos dar”.

Desde la delegación de Virginia Tech destacaron que realizar estudios e investigación en Chile representa una oportunidad de educación de alto nivel, que contribuye a la formación de líderes globales, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de desarrollarse académicamente y generar investigación en un entorno único.

En esa línea, Guru Gosh, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Virginia Tech, sostuvo que esperan expandir la alianza con la UACh y avanzar hacia nuevas áreas de cooperación. “Esto puede materializarse en investigación colaborativa entre nuestro profesorado, pero también en asegurar que la próxima generación de estudiantes de ambos campus pueda integrarse a nuestros respectivos currículos. Queremos enviar a más estudiantes estadounidenses a estudiar a Valdivia y Coyhaique, y al mismo tiempo ofrecer oportunidades para que estudiantes de la UACh visiten Virginia Tech, fortaleciendo así nuestra alianza y el aprendizaje mutuo”, indicó.

Congreso del Futuro 2026 aterriza en Valdivia

Este viernes, la Universidad Austral recibe una jornada del Congreso Futuro. Luis Miguel Pardo Suazo, vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACh, coordina la versión regional junto al Senado, el GORE, Corfo y la municipalidad. Para Los Ríos quedaron dos líneas temáticas: ciudad resiliente y biotecnología de alimentos.

En el primer eje, Pardo describe a Valdivia con tres rasgos: «una ciudad universitaria», «una ciudad muy viva», «una ciudad unida». Desde ahí abre hacia lo que llama «relación multiespecífica» —cómo convivimos con las otras especies que habitan la ciudad— y conecta con seguridad, organización y arquitectura urbana.

El segundo eje tiene un ancla local: el centro biotecnológico que se instalará en Máfil. «Prontamente se va a inaugurar«, dice Pardo, y una de sus áreas fuertes será la industria agroalimentaria. La apuesta es que Los Ríos pueda ser «referente nacional» en biotecnología aplicada a alimentos.

Invitados internacionales

El primer invitado internacional es Luis Rodríguez-Saona, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, especialista en espectroscopía infrarroja para seguridad alimentaria. Su trabajo se centra en biosensores, microsensores «realmente pequeños», dice Pardo, que leen componentes orgánicos y permiten detectar contaminantes, verificar calidad o incluso denominación de origen de alimentos. Es ingeniero de alimentos por la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú) y doctor en Ciencia de Alimentos por la Universidad Estatal de Oregón. Trabajó como investigador en la FDA.

Otra invitada internacional es Ana Sugranyes Bickel, arquitecta chileno-catalana con cinco décadas de trayectoria en hábitat urbano, vivienda social y políticas públicas en América Latina, Asia y África. Ha participado en las tres conferencias Hábitat de Naciones Unidas e integrado redes internacionales como Habitat International Coalition.

Panel local

En la mesa posterior a la charla de Sugranyes participará la alcaldesa Carla Amtmann Fecci e investigadores de la UACh, como el prorrector Gustavo Blanco Wells, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, que trabaja en transhumanismo e interacción multiespecie, y el geógrafo Francisco Maturana Miranda, del Instituto de Ciencias de la Tierra.

Para el eje de alimentos: Javier Parada Silva, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICYTAL), experto en compuestos bioactivos y microestructura de alimentos. Gaspar Peña Munzenmayer, bioquímico del Instituto de Bioquímica y Microbiología. Y Anita Behn Gunther, curadora del Banco de Germoplasma de Papas y Lúpulos de la UACh, doctora por la Universidad Tecnológica de Munich.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.