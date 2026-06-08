Giannini pasa la escoba en Seguridad: nueva subsecretaria cambia equipo heredado de Jouannet

Como parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno en el Ministerio de Seguridad Pública, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini Bravo, comenzó a mover piezas al interior de la cartera y solicitó la renuncia de los cinco jefes de división que integraban el equipo heredado de la gestión de Andrés Jouannet. La decisión se produce a menos de una semana de asumir el cargo y en paralelo a una intensa agenda en terreno junto al ministro Martín Arrau.

Entre los funcionarios que dejarán sus cargos figuran Rodrigo Pino, de la División de Seguridad y Orden Público; Marcelo Atala, de Crimen Organizado y Terrorismo; Eduardo Quijada, de Control y Planificación Institucional de las Policías; Juana Amaya, de Administración, Finanzas y Personas; y la abogada Lesly Covarrubias, quien encabezaba el área jurídica y había llegado desde la administración anterior, tras desempeñarse como asesora del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Según consigna La Tercera, el ajuste responde al objetivo de Giannini de conformar un equipo de confianza para enfrentar la nueva etapa del ministerio. Los nombres de los reemplazantes deberían conocerse durante los próximos días.

Mientras define la nueva estructura interna, la subsecretaria ha desplegado una agenda marcada por actividades operativas. Este lunes participó en Arica del lanzamiento de la Fiscalía de Frontera para las comunas de Camarones, Putre y General Lagos, además de actividades vinculadas a controles fronterizos y procedimientos contra el crimen organizado.

Giannini fue designada el pasado 2 de junio por el Presidente José Antonio Kast para reemplazar a Jouannet, en un cambio que La Moneda presentó como parte del fortalecimiento institucional del Ministerio de Seguridad Pública. Con trayectoria en políticas públicas de seguridad, reforma policial y gestión municipal, la cientista política llegó al cargo tras desempeñarse como asesora del entonces ministro del Interior, Claudio Alvarado. Su nombramiento también recibió respaldos desde exautoridades del sector, entre ellas Luis Cordero, quien destacó su conocimiento técnico y experiencia en materia de seguridad.