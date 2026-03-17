SLEP Valdivia confirma despidos masivos: 190 docentes y 102 asistentes de educación

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Hola a todos. Como ya escucharon, gozaron, sufrieron, resintieron, el diluvio volvió a Valdivia. Según el monitoreo municipal, solo este lunes cayeron cerca de 80 milímetros de lluvia en la comuna, que se sumaron a los casi 60 milímetros acumulados durante el fin de semana. Es decir, en tres días Valdivia recibió unos 140 milímetros, casi todo lo que llovió en marzo de 2025. Hubo anegamientos en al menos 60 puntos urbanos y rurales, filtraciones en recintos privados y públicos, lo que dejó a miles de clientes sin suministro eléctrico en la región. El Senapred mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva en Los Ríos.

En paralelo, el nuevo Gobierno sigue sin completar su instalación en Los Ríos. A casi una semana del cambio de mando, los nombramientos de seremis no se han oficializado. La delegada presidencial Vicky Carrasco ha evitado fijar plazos.

Y mientras eso sigue pendiente, Valdivia se prepara para Sur Futuro 2026, un encuentro que el 19 y 20 de marzo reúne a empresas, academia, sector público y emprendimiento del sur de Chile, con invitados como Álvaro Ossa, Óscar Landerretche y el compositor chileno y ganador de premios Emmys, Cristóbal Tapia, por la música de la serie The White Lotus, entre otros. Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas para quienes quieran participar.

Con ese telón de fondo, esta es la edición de hoy de Aquí Los Ríos.

Por primera vez , el SLEP de Valdivia fijó por escrito su versión sobre las desvinculaciones que venían siendo denunciadas desde enero . En un oficio enviado a la Comisión de Educación de la Cámara , informó de la no renovación o supresión de contrato a 190 docentes , además de 102 asistentes de la educación , y defendió que no se trató de despidos arbitrarios , sino de ajustes técnicos de dotación . El Colegio de Profesores , en cambio, sostiene que el problema también responde a una reducción de horas impuesta por la Ley de Presupuesto .

, el fijó su versión sobre las que venían siendo denunciadas desde . En un , informó de la no renovación o supresión de contrato a , además de , y defendió que no se trató de , sino de . El , en cambio, sostiene que el problema también responde a una impuesta por la . Una denuncia ingresada en 2022 por el cierre con cerco del acceso a playa Chahuaco terminó con una resolución publicada en el Diario Oficial . El Estado fijó una vía de acceso peatonal desde la ruta T-70 hasta este balneario de uso tradicional en La Unión , por terrenos de Inversiones Anchile SpA , y además asignó al municipio tareas concretas de señalización , mantención , retiro de residuos y control del ingreso vehicular excepcional .

por el del acceso a terminó con una . El fijó una desde la hasta este en , por terrenos de , y además asignó al tareas concretas de , , y . El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia absolvió de forma unánime a 18 comuneros mapuche acusados por hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en Trafún , comuna de Panguipulli . La Fiscalía había llevado a juicio a 20 personas por hurto simple y receptación , pero dos quedaron fuera por razones de salud y el tribunal concluyó que la prueba presentada era insuficiente para acreditar tanto los delitos como la participación de los acusados .

absolvió de forma a acusados por hechos ocurridos entre en , comuna de . La había llevado a juicio a por y , pero quedaron fuera por y el tribunal concluyó que la para acreditar tanto los como la . Un diagnóstico difundido públicamente por la CChC Valdivia advirtió que el 75% de los planes reguladores comunales en Los Ríos ya superó el plazo legal para ser revisado. Según el informe, solo Máfil y Paillaco cuentan hoy con instrumentos vigentes, mientras Valdivia sigue tramitando desde 2023 la actualización de un plan cuya versión actual data de 1988.

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SLEP Valdivia responde por recortes: 190 docentes y 102 asistentes salieron del sistema

El conflicto por las desvinculaciones en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valdivia no apareció ahora. Ya había sido denunciado por el Colegio de Profesores y recogido por medios regionales a comienzos de enero. Lo nuevo es que hoy existe una respuesta oficial, escrita y pública, enviada por el propio SLEP a la Comisión de Educación de la Cámara: el Ordinario N° 405, firmado por el director ejecutivo Juan Carlos Durán García e incorporado en la cuenta de la última sesión de la Comisión de Educación del período 2022-2026. El oficio responde a una solicitud parlamentaria para explicar las razones de los “despidos masivos” de asistentes de la educación y, en caso de sobredotación, el coeficiente técnico aplicado para determinarla.

Las cifras que entrega el documento son estas: 190 docentes con no renovación completa o supresión de contrato, más 9 ajustes parciales. En asistentes de la educación, 102 no renovaciones o supresiones totales. La mayor parte del recorte se concentra en Valdivia: 107 docentes y 62 asistentes. El SLEP, que administra 179 establecimientos en 8 comunas de la región, sostiene que la revisión se hizo caso a caso, establecimiento por establecimiento, considerando matrícula efectiva, niveles impartidos, organización curricular, continuidad de programas y necesidades de cada comunidad educativa.

El punto central de la defensa institucional es que no se trató de despidos “masivos ni arbitrarios”, sino de ajustes técnicos de dotación. Entre las razones esgrimidas aparecen la caída de matrícula, dotaciones históricas que no se habían ajustado a tiempo, cambios en la oferta educativa y variaciones en programas como el PIE. El oficio añade que no existe un coeficiente técnico único y transversal para todos los cargos.

Esa explicación es considerada insuficiente por el presidente regional del Colegio de Profesores, Javier Martínez. Según dijo a Aquí Los Ríos, el recorte inicial era mayor, pero se redujo tras gestiones gremiales y la aplicación de la Ley de Titularidad aprobada en enero. “Cuando supimos la nómina inicial, obviamente tomamos acciones y se fue reduciendo la cantidad de despidos“, afirmó Martínez. A fines de enero, agregó, se logró además excluir de la nómina de no renovados a docentes que habían ingresado en 2022, lo que permitió “retener un número importante de profesores“.

Martínez también relativizó que el ajuste pueda explicarse solo como una decisión técnica del SLEP. Aseguró que parte importante del problema viene de una reducción de 2.700 horas impuesta por decreto para la provincia de Valdivia, lo que obligó a ejecutar recortes. “Hay una merma importante, pero que vino dada desde la Ley de Presupuesto“, sostuvo. A su juicio, el caso deja a la vista un problema que nadie ha querido abordar: la ausencia de una discusión seria sobre financiamiento basal para la educación pública, una omisión que, señaló, ha sido transversal a distintos gobiernos y al Parlamento.

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Tres años después: Estado fija acceso público a playa en La Unión

En abril de 2022, una denuncia ingresó a la Seremi de Bienes Nacionales: el acceso a la playa Chahuaco, en la ribera del río Bueno, estaba bloqueado por un cerco. Casi cuatro años después, el caso terminó con una resolución publicada en el Diario Oficial. El Estado fijó una vía de acceso peatonal desde la ruta T-70 hasta este balneario de uso tradicional en la comuna de La Unión.

El expediente acreditó que no existía una vía pública suficiente para llegar a la playa y que se trata de un espacio de uso inmemorial por parte de la comunidad. Tras audiencias, visitas inspectivas y el trazado de un plano oficial, la autoridad resolvió fijar el acceso por terrenos de Inversiones Anchile SpA, empresa que durante la tramitación manifestó su aceptación a soportar el paso peatonal.

El punto más trabado del proceso fue cómo hacerlo viable. Se discutió una alternativa para mejorar otro camino, pero esa opción implicaba una inversión estimada en $ 300 millones, una cifra difícil de asumir para el municipio. La salida fue otra: un acceso peatonal formal, más un protocolo especial que permite ingreso vehicular solo en casos acotados, como adultos mayores y personas con discapacidad.

La resolución, además, no solo fija un camino. Le asigna obligaciones concretas a la Municipalidad de La Unión: instalar señalética, mantener y reparar el acceso, disponer de basureros, coordinar el retiro de residuos y destinar personal municipal durante fines de semana de verano para controlar el ingreso vehicular excepcional.

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Panguipulli: tribunal absuelve a comuneros acusados de robo de madera

Esta semana terminó en Valdivia el juicio oral contra comuneros mapuche acusados por hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en el sector de Trafún, comuna de Panguipulli. La causa se originó por la presunta sustracción de especies nativas desde un predio que, según la acusación, pertenecía a una empresa forestal.

El Ministerio Público había llevado a juicio a 20 acusados por hurto simple y receptación, con penas solicitadas de entre tres y cinco años de cárcel. Dos de ellos quedaron fuera de la etapa final: sus defensas pidieron el sobreseimiento por razones de salud.

El viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia absolvió de forma unánime a los 18 restantes. La decisión se fundó en que las pruebas rendidas por la Fiscalía fueron consideradas insuficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos como la participación de los acusados.

La causa había reactivado una controversia de larga data en Trafún, donde comunidades mapuche y particulares mantienen disputas vinculadas al uso del territorio. Durante el juicio, las defensas plantearon que el proceso tocaba también el problema del uso consuetudinario del predio y cuestionaron la forma en que se había construido la acusación.

Con el fallo, el juicio quedó cerrado, con la absolución total de los 18 acusados que llegaron a esta etapa.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Investigan a insectos que sobreviven a temperaturas bajo cero

Los equipos del Dr. Sebastián Brauchi, biofisico de la UACh, y del Dr. John Tuthill, biólogo de sistemas, de la Universidad de Washington, se adjudicaron un Fondo de Innovación de la Fundación Pew. El proyecto que desarrollarán durante tres años podría tener importantes aplicaciones en biomedicina.

“Los insectos habitan una amplia variedad de ecosistemas y a través de su historia evolutiva han desarrollado distintas soluciones a limitaciones biológicas. En particular, creemos que al entender cómo algunos insectos son capaces de moverse a temperaturas bajo cero vamos a poder encontrar soluciones moleculares para mantener la actividad nerviosa cuando se requiera. Por ejemplo, un coadyuvante podría ser de ayuda en cirugías cerebrales, las que tienen que ver con congelar partes del sistema nervioso que se requieren activas durante estos mismos procedimientos”.

Así lo señala el Dr. Sebastián Brauchi, quien es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile en Valdivia y se adjudicó un Fondo de Innovación de la Fundación Pew junto al Dr. John Tuthill, de la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Ambos equipos desarrollarán este proyecto durante tres años, el que incluirá el trabajo con distintas especies de moscas desde las montañas del norte de Estados Unidos y desde los Campos de Hielo Norte en Chile.

“Históricamente el estudio de los insectos ha permitido encontrar soluciones para diversos problemas biomédicos humanos, incluyendo las bases moleculares de tratamientos de arritmias, la vasodilatación vascular, la estructura y función de las sinapsis neuronales y neuromusculares, mecanismos de detoxification, entre muchas otras herramientas”, plantea el Dr. Brauchi, quien dirige el Laboratorio de Biofísica Celular en el Instituto de Fisiología UACh.

La postulación al Fondo de Innovación de la Fundación Pew fue apoyada por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) de la Universidad Austral de Chile.

Vea noticia completa en este enlace.

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Los Ríos: tres de cada cuatro planes reguladores están desactualizados

De las 12 comunas de Los Ríos, solo dos tienen hoy planes reguladores comunales vigentes: Máfil y Paillaco. Una de las comunas, Mariquina, ni siquiera tiene uno. El resto mantiene instrumentos con más de una década de antigüedad, según el informe “Encuentros con alcaldes de Los Ríos: Construyendo una mejor región”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia tras reuniones con los municipios de la región. El documento cifra en 75% la proporción de planes que ya superó el plazo legal de diez años para ser revisados.

El presidente de la CChC Valdivia, Pedro Matamala, planteó el problema en estos términos: una planificación desactualizada limita la capacidad de orientar el crecimiento urbano y la inversión en los territorios. Entre las propuestas del gremio aparecen avanzar hacia la actualización simultánea de instrumentos regionales y comunales, promover la figura de un asesor urbanista financiado por el Gobierno Regional y apoyar la tramitación legislativa que busca agilizar la aprobación de los planes, eliminando etapas burocráticas.

El informe también detectó otras brechas transversales: la mayoría de las comunas depende casi exclusivamente de recursos públicos, con baja inversión privada; los municipios carecen de profesionales suficientes para formular y ejecutar proyectos complejos; y se requiere priorizar obras de conectividad intercomunal y accesos a Valdivia. En digitalización, se destaca el caso de Lago Ranco, que logró digitalizar por completo su Dirección de Obras Municipales.

El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, reconoció que su comuna necesita elaborar un plan regulador comunal desde cero. El director de Secplan de Máfil, Bruno Cisterna, dijo que el estudio viene a consolidar lo que los alcaldes ya venían planteando.

El caso más visible sigue siendo Valdivia, que opera con un plan regulador de 1988. La municipalidad mantiene desde 2023 un proceso formal de actualización. Según la plataforma del proyecto, el trabajo avanzó del diagnóstico participativo a la imagen objetivo (que incluye un aumento de 3.000 hectáreas en el radio urbano) y luego a la etapa de anteproyecto, que comenzó en diciembre de 2024. Según la ley, los planes deben actualizarse cada diez años. Valdivia lleva 38.

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