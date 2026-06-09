Merluza Gate: la red criminal que alcanzó a Sernapesca, Carabineros y el municipio

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Pronóstico de ocho grados para esta mañana y lluvia en camino. El clima, al menos, vuelve a comportarse de manera predecible. Lo demás, no tanto. ¡Qué día tuvimos ayer y qué día se nos viene hoy! Vamos, mejor, sin rodeos a lo que preparamos para esta edición:

Desde 2024 , la PDI seguía una ruta de productos del mar sin documentación entre Calbuco y Valdivia . La Operación Nereida terminó con 54 detenidos , más de $ 8.800 millones movidos por la red y funcionarios públicos entre los involucrados: entre ellos Guillermo Quiroz , exdirector regional de Sernapesca Los Ríos y excandidato a diputado por el PPD , además de carabineros activos y un trabajador de la Municipalidad de Valdivia .

, la seguía una ruta de productos del mar sin documentación entre . La terminó con , más de movidos por la red y funcionarios públicos entre los involucrados: entre ellos , exdirector regional de y excandidato a diputado por el , además de y un trabajador de la . El Servicio de Salud Los Ríos confirmó que el ajuste presupuestario se aplicará principalmente en su administración central y en el Hospital Base Valdivia , mientras Fenpruss advierte que el hospital sigue sin reposición y el proyecto del hospital intercultural de Panguipulli enfrenta plazo hasta diciembre de 2026 .

confirmó que el ajuste presupuestario se aplicará principalmente en su y en el , mientras advierte que el hospital sigue y el proyecto del enfrenta plazo hasta . Javiera Delgado , bióloga unionina y estudiante del magíster en Paleontología UACh , investiga ictiosaurios de hace 131 millones de años en Magallanes, buscando relevar, además, el patrimonio fósil regional: hojas fosilizadas, megafauna, fósiles marinos y antiguos paisajes que todavía son poco conocidos.

, bióloga unionina y estudiante del , investiga en Magallanes, buscando relevar, además, el patrimonio fósil regional: que todavía son poco conocidos. Nosotras nos llamamos la resistencia, de Bernarda Aucapany Cecilia Lagos, recoge testimonios de 12 mujeres de Los Ríos que, durante la dictadura, escondieron, quemaron, enterraron, circularon y preservaron libros, cuando tenerlos podía ser leído como prueba de militancia.

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Merluza Gate: exjefe de Sernapesca, carabineros y funcionario municipal entre los detenidos

Desde 2024, la PDI venía siguiendo una señal que se repetía en controles de rutina: los mismos vehículos, los mismos transportistas, los mismos cargamentos de productos del mar sin documentación que acreditaran su origen. Este lunes, esa investigación terminó en la Operación Nereida: 54 detenidos, una red que movió más de $ 8.800 millones entre 2023 y 2024 y que declaró ante el SII poco más de $ 550 millones. La diferencia supera los $ 8.261 millones en ingresos no declarados.

La causa apunta a una red dedicada a la comercialización ilegal de merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos entre Calbuco y Valdivia. Los detenidos no son solo transportistas y comerciantes: entre ellos hay tres carabineros activos, un trabajador municipal de Valdivia y un funcionario de Sernapesca, el organismo encargado de fiscalizar exactamente lo que la red hacía.

La organización tenía roles definidos: proveedores, transportistas, comercializadores, administradores de ganancias y facilitadores de la evasión. Y los delitos imputados van más allá de la pesca ilegal: asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público, infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, delitos contra la salud pública, cohecho y corrupción. La investigación fue desarrollada junto con el Ministerio Público.

El más conocido de los detenidos es Guillermo Quiroz, biólogo marino, exdirector regional subrogante de Sernapesca Los Ríos y excandidato a diputado por el PPD, quien llevaba años vinculado a la institución que fiscaliza los recursos del mar. Estaba suspendido desde junio del año pasado y fue desvinculado durante mayo. El trabajador municipal detenido es Pablo Sánchez, periodista del equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Valdivia. Sobre su caso, el municipio informó a través de un comunicado que instruyó un sumario administrativo.

La ruta descrita por la investigación partía en Calbuco, donde la organización adquiría los productos sin documentación, y los cargamentos salían de madrugada hacia Los Ríos usando información privilegiada para evadir controles. Una vez en Valdivia, parte de los productos habría sido comercializada en la Feria Fluvial y el Mercado Municipal, mientras otros cargamentos seguían hacia el Terminal Pesquero de la Región Metropolitana y zonas de La Araucanía y Los Lagos.

El análisis financiero de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos detectó un incremento patrimonial entre los involucrados: 29 vehículos avaluados en más de $ 581 millones, cuatro inmuebles por cerca de $ 395 millones y un gimnasio en Valdivia valorizado en torno a los $ 100 millones. El director regional del SII, Hugo Brito, cifró la evasión en más de $ 6.000 millones y advirtió que la investigación podría elevar esa cifra hasta los $ 40.000 millones.

Durante el operativo se realizaron 61 entradas y registros en cinco regiones con más de 200 efectivos desplegados. La Fiscalía describió la audiencia de control de detención como la más masiva en la historia de la región. Los detenidos serán formalizados hoy ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.

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Recorte en salud: Hospital Base y Panguipulli bajo presión

El Servicio de Salud Los Ríos confirmó que el recorte presupuestario que afecta al sector se aplicará principalmente en su administración central y en el Hospital Base Valdivia. Para el hospital, hay vías concretas identificadas: ingresos por la Alerta Sanitaria Oncológica, aportes extraordinarios del Gobierno Regional para listas de espera, y recursos destinados a ambulancias y equipos. El organismo aseguró que buscará resguardar la atención clínica y las estrategias sanitarias prioritarias.

Aurora Delgado, presidenta de Fenpruss Los Ríos, dijo a Aquí Los Ríos que hasta ahora no hay evidencia de recorte en insumos ni en prestaciones. Según explicó, el ajuste se estaría abordando a través del control de medicamentos, la revisión de sobrestock, la gestión de insumos y la búsqueda de recursos adicionales. “No hay una evidencia de que hoy día se estén recortando insumos y no vamos a tener para la atención”, señaló.

A pesar de eso, Delgado advierte que el Hospital Base Valdivia arrastra un problema anterior al ajuste que todavía no ha sido repuesto. “Este hospital no ha sido repuesto. Y eso significa que ya traemos una brecha histórica”, afirmó. Según la dirigenta, la infraestructura actual es crítica y aún se mantiene pendiente la definición del terreno para un nuevo hospital. “Hay un preacuerdo con la Universidad Austral de Chile para contar con el terreno”.

La dirigenta atribuyó la situación actual a una combinación de factores: recursos complementarios, presión gremial, gestiones con parlamentarios de la zona y el Gobierno Regional, además del trabajo de los equipos de salud. “Este hospital se ha destacado por la sobreproducción. Con los recursos que han existido, hay un compromiso por parte de los profesionales y del equipo de salud en general”, sostuvo.

El otro frente está en Panguipulli. El proyecto del hospital intercultural tiene Recomendación Satisfactoria (RS) vigente, pero esa aprobación vence en diciembre de 2026. Si el Servicio no licita el diseño antes de esa fecha, el proyecto podría quedar expuesto a nuevas demoras administrativas. El director subrogante Erick Vargas Soto sostuvo que “la prioridad institucional es resguardar la salud de las personas”.

Un mensaje de la UACH

Universidad Austral de Chile entre las cinco mejores instituciones del país

En la reciente edición del Ranking Research.com (2025-2026) que mide las mejores instituciones de educación del mundo, la Universidad Austral de Chile se posicionó en el quinto lugar a nivel nacional.

En esta versión de Research Ranking la UACh se ubicó en segundo lugar a nivel nacional en investigación en las áreas de: ciencias vegetales y agronomía, ciencias de la tierra, ecología y evolución. En tanto en el área de ciencias ambientales nuestra Institución se posicionó en el tercer lugar.

En la clasificación de “Mejores Universidades” se evalúa el desempeño institucional en varias dimensiones clave que, en conjunto, describen la calidad general de la universidad. Estas dimensiones abarcan la solidez de la investigación, el entorno académico, la experiencia estudiantil, los resultados posteriores a la graduación y la asequibilidad.

En la clasificación de “Mejores Universidades” se evalúa el desempeño institucional en varias dimensiones clave que, en conjunto, describen la calidad general de la universidad. Estas dimensiones abarcan la solidez de la investigación, el entorno académico, la experiencia estudiantil, los resultados posteriores a la graduación y la asequibilidad.

Es importante, destacar también que la UACh concluyó satisfactoriamente la implementación de su Plan de Recuperación 2024–2025, proceso que ha sido evaluado por la Superintendencia de Educación Superior (SES), constatando la superación de las condiciones que dieron origen a su aplicación.

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La joven unioina que estudia fósiles de reptiles marinos en Magallanes

Javiera Delgado es bióloga, nació en La Unión y estudia en el magíster en Paleontología de la Universidad Austral. Su investigación principal está en Magallanes, donde estudia ictiosaurios: reptiles marinos que habitaron esa zona hace más de 131 millones de años. Pero parte de su trabajo también mira hacia su región de origen. En Los Ríos, dice, hay hojas fosilizadas, registros de megafauna, fósiles marinos y huellas de antiguos ambientes que todavía no ocupan el lugar que podrían tener en la memoria natural del territorio.

—Tú eres de La Unión y creciste en sectores rurales de Los Ríos. ¿Cómo se llega desde ese paisaje a estudiar reptiles marinos fósiles en Magallanes?

—La curiosidad por entender cómo se formó el mundo terminó transformándose en interés por la paleontología. Cuando entré a Biología en la UACh tenía claro que eso quería. Mi patrocinante, la doctora Karen Moreno, me sugirió contactar a la doctora Judith Pardo Pérez, quien había liderado en el Glaciar Tyndall la excavación de Fiona, una ictiosauria preñada de 131 millones de años y uno de los fósiles más completos hallados en Chile. Ella me acogió como estudiante y desde ahí me integré a la investigación de los ictiosaurios de Magallanes.

—¿Los Ríos tiene patrimonio paleontológico relevante o poco conocido?

—Sin duda. La región destaca por su riqueza en paleobotánica y por restos de megafauna de hace miles de años. Uno de los sitios más importantes son los estratos del río San Pedro y la cuenca del lago Riñihue, donde se preservan hojas fosilizadas de la antigua selva valdiviana. También hay registros de gonfoterios en valles preglaciares, fósiles marinos en Corral e Isla del Rey, y polen preservado en humedales de Máfil. Queda mucho por difundir para que las personas reconozcan este patrimonio como parte de su identidad territorial.

—¿Qué lugares de Los Ríos deberían mirarse también como laboratorios naturales?

—La región entera puede ser un aula al aire libre. La costa de Corral y Niebla, la cuenca del río Valdivia, los bosques de Neltume y Puerto Fuy. El circuito de los Siete Lagos —Calafquén, Pullinque, Panguipulli, Neltume, Pirihueico, Pellaifa y Riñihue— tiene un origen glaciovolcánico que comenzó a formarse hace unos 20 o 30 mil años. Muchas veces se visita por su belleza escénica, pero ahí podemos entender procesos que ocurrieron durante miles de años. Cuando logremos entender la historia que esconden estos lugares, también aprenderemos a valorarlos y protegerlos.

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Las mujeres que escondieron libros para resistir la dictadura

Quemaron libros por miedo a los allanamientos. Los enterraron en patios. Algunas profesoras usaron la literatura clásica para hablar de poder y justicia sin nombrarlo. Otras encontraron en textos prohibidos una forma de seguir pensando en libertad. Esas escenas son el centro de Nosotras nos llamamos la resistencia, investigación de las valdivianas Bernarda Aucapan y Cecilia Lagos sobre 12 mujeres de Los Ríos que, durante la dictadura, escondieron, leyeron, circularon y preservaron libros cuando tenerlos podía interpretarse como prueba de militancia.

El volumen, financiado por el Fondo del Libro y editado por Nütram Lawen, disponible desde ahora en formato digital, nació a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe. La antropóloga Aucapan explicó que el proyecto se apoyó en un trabajo previo de ambas investigadoras sobre prácticas lectoras. “Históricamente el trabajo político de las mujeres ha sido invisibilizado, por lo que nos pareció relevante mostrar ese rol”.

La investigación concluye que, para esas mujeres, el libro pasó de ser un objeto peligroso a un instrumento de reconstrucción social. Que leer, en contextos de opresión, dejó de ser un acto individual.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

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