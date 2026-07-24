“El Rana” queda en prisión preventiva por homicidio de carabinero Marcos Cosme

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, por su presunta responsabilidad en el homicidio del carabinero Marcos Javier Cosme Barquero y el ataque contra otros dos funcionarios policiales.

El tribunal estimó que existe peligro de fuga y que la libertad del imputado representa un riesgo para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Además, fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Cancino ya se encontraba en prisión preventiva por la investigación del homicidio del cabo Eugenio Nain, por lo que continuará recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. La audiencia se realizó de manera telemática y bajo una fuerte custodia de Gendarmería.

La Fiscalía de Los Ríos lo formalizó por tres delitos de homicidio contra carabineros en ejercicio de sus funciones: uno consumado y dos frustrados. También le imputó porte y tenencia ilegal de arma de fuego, porte de municiones y receptación.

Según el ente persecutor, Cosme recibió al menos dos disparos en el rostro efectuados con un revólver calibre .38 cuando ingresaba al inmueble. El funcionario, ascendido póstumamente a suboficial mayor, falleció el 18 de julio en el Hospital Base de Valdivia.