Gobierno respalda proyecto para crear el Día Nacional de la Reinserción Social

El Gobierno anunció que respaldará el proyecto que busca instaurar el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, iniciativa impulsada por la Bancada Parlamentaria por la Reinserción y que apunta a reconocer oficialmente la importancia de las oportunidades para las personas que han estado privadas de libertad.

El anuncio fue realizado durante el encuentro “Del Prejuicio a la Oportunidad”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile y Juntos por la Reinserción, de la Corporación 3xi, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Colina I.

La actividad reunió a representantes del sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil y personas privadas de libertad para abordar el papel de la reinserción social en la seguridad pública y la necesidad de ampliar las oportunidades de integración laboral.

En la instancia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Ejecutivo patrocinará la iniciativa parlamentaria.

“Porque la reinserción no puede depender únicamente de la voluntad de un gobierno o de una institución, debe consolidarse como una política de Estado capaz de sostenerse en el tiempo y convocar el compromiso permanente de toda la sociedad. Con ese propósito, respaldamos el establecimiento del 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, para que cada año Chile vuelva a reunirse en torno a la convicción de que construir oportunidades también es construir seguridad”, afirmó.

La fecha propuesta coincide con el natalicio de Nelson Mandela, jornada que actualmente ya es conmemorada por organizaciones dedicadas a la reinserción social.

Durante el encuentro también se expusieron antecedentes sobre la situación del sistema penitenciario. Según los organizadores, las cárceles chilenas presentan una ocupación cercana al 151% de su capacidad, mientras el 89% de la población penal proviene de los sectores más vulnerables y el 100% egresa con antecedentes penales, lo que dificulta el acceso a un empleo formal.

Asimismo, se destacó que mantener un trabajo durante al menos dos meses reduce la reincidencia en un 68,5%, mientras que quienes pasan por un Centro de Educación y Trabajo reinciden en un 20% a los dos años, frente al 50% de quienes recuperan la libertad sin ese apoyo.

El subdirector de Reinserción Social de Gendarmería, Pablo Gaete, sostuvo que el objetivo es acercar el sistema penitenciario al mundo privado.

“La reinserción la debemos construir entre todos, pero, especialmente, con el mundo privado, que es el eslabón sociolaboral de la comunidad. Queremos que el empresariado conozca las reales oportunidades que existen al interior de los establecimientos penitenciarios para contribuir a una reinserción social más efectiva”, señaló.

La jornada también incluyó testimonios de personas privadas de libertad, representantes de organizaciones sociales, empresarios y autoridades, además de mesas de trabajo donde los participantes intercambiaron experiencias sobre los desafíos de la reinserción.

La directora ejecutiva de Juntos por la Reinserción-3xi, Bernardita Frez, afirmó que el respaldo del Ejecutivo representa un avance para consolidar la materia como una política pública permanente.

“Hoy en el CET de Colina I distintos actores reafirmamos algo que no puede seguir esperando: la reinserción es parte central de la seguridad pública. (…) Valoramos especialmente el respaldo del Gobierno al proyecto de resolución que busca reconocer el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social”, sostuvo.

En tanto, el fundador y CEO de ALTO Chile, Jorge Nazer, destacó el rol que puede desempeñar el sector privado en este ámbito.

“La empresa privada puede y debe jugar un rol activo en los desafíos más complejos de la sociedad. No como reemplazo del Estado, sino como complemento con capacidad de gestión, velocidad y foco en resultados”, afirmó.