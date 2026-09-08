Resultados de prueba PISA mostró caída en matemáticas y lectura estando bajo el promedio de la OCDE

La nueva edición de la prueba PISA correspondiente a 2025 mostró una caída de los estudiantes chilenos en matemáticas y lectura en comparación con los resultados de 2022. El desempeño en ciencias se mantuvo en las medidas. Los resultados están por debajo del promedio de la OCDE.

La medición es hecha solo a estudiantes de 15 años en educación media. Publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), registran que estos alumnos obtuvieron 403 puntos en matemáticas, 436 en lectura y 442 en ciencias. Los promedios de la organización son de 463, 461 y 482 en orden.

La comparación con la medición de 2022 arroja un retroceso en lectura, pasando de 448 a 436 puntos, es decir, una baja de 12 puntos.

En tanto, para matemáticas, descendieron de 412 a 403 puntos. Por último, en ciencias, la variación fue mínima, según los parámetros de la OCDE, de dos puntos, pasando de 444 a 442 puntos.

La brecha con otros países es más amplia en matemáticas, ya que solo el 41 % de los estudiantes chilenos alcanzó al menos el nivel básico en comparación con el 65 % promedio mundial de la OCDE. En lectura, la diferencia es de 62 % a 68 % de la OCDE, aunque fue una baja comparada con el 2022. Y para el caso de ciencias, las mediciones fueron de 63 % a 74 %.

Sin embargo, Chile se mantiene entre los países con mejor desempeño académico en América Latina. Es el caso de ciencias, donde está en el segundo lugar de puntajes, solo perdiendo ante Uruguay.

La nueva versión de PISA evaluó a más de 760 mil estudiantes de 15 años de 91 países y economías, que representan a unos 33 millones de jóvenes.

La baja en los puntajes de los estudiantes chilenos no es un caso aislado, ya que, mundialmente, el promedio de la OCDE cayó 28 puntos en lectura y 22 en matemáticas. La región que se mantiene en el sistema educativo como uno de los mejores es China, Singapur, Estonia, Japón, entre otros países asiáticos.

Aun así, los resultados de baja mundial significan que el retroceso acumulado durante la última década equivale a cerca de un año y medio de aprendizaje. La organización calificó el escenario como “preocupante”.

Entre los factores que podrían explicar el deterioro, la OCDE explicó que estaría el creciente uso de pantallas, la pérdida de interés por la lectura entre los jóvenes y los cambios en la relación de los estudiantes con la escuela tras la pandemia.