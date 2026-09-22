La batalla de Chile

Mi homenaje al fallecimiento de Patricio Guzmán, gran cineasta chileno, ha consistido en ver por tercera vez su notable “Batalla de Chile”, un documental histórico por donde se le mire.

Estas son mis notas de lo que recojo en las dos primeras partes, de unas tres horas de duración, que van desde las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Parte I

Resalta la “Vía electoral”, por lado y lado, con miras a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

“Triunfo” del 43% de los partidos de la Unidad Popular.

Acaparamiento (las “JAP”) y mercado negro.

“Estoy conforme con este gobierno” (pobladora).

Lucha por la juridicidad (oposición).

23 de mayo de 1973. Eduardo Frei asume como presidente del Senado.

Frei contra Allende (líderes del gobierno y oposición).

“Nacionalismo, presente” (“Patria y Libertad”).

“Pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, MIR” (MIR).

“Derrotar al Estado burgués” (cuando no se indique lo contrario, son declaraciones de pobladores, trabajadores, dirigentes sociales)

“La mayoría de los choferes (de buses) son desclasados”

“La clase obrera debe pasar a la planificación de la economía”

¡Grandes movilizaciones!

“Ofensiva de los gremios patronales”.

“Paro Nacional”.

“Cumpliré irrevocablemente el programa de la Unidad Popular” (presidente Allende).

Huelga del cobre (El Teniente), “la aristocracia obrera de Chile”.

“Se está normalizando todo esto” (trabajadores del cobre partidarios del gobierno)

“Unidos, adelante, obreros y estudiantes” (trabajadores de El Teniente en Casa Central de la UC).

“Un amplio sector de la clase media comienza a sumarse (…) a las filas del fascismo”.

PDC recibe a mineros de El Teniente.

“Apoyar, apoyar, al gobierno popular”

“Allende, Allende, el pueblo te defiende”

“Crear, crear, Poder Popular”

“La izquierda unida, jamás será vencida”

“Unidad Popular, contra el momio criminal”

“Crear, crear, milicia popular”

¡Grandes movilizaciones! (decenas de miles de personas en las calles, especialmente en apoyo del gobierno).

28/06 Concluyen 72 días de huelga de El Teniente.

29/06 “Tancazo”

Parte II

“Crear, crear, Poder Popular”

“Allende, Allende, el pueblo te defiende”

PDC declara su apoyo al régimen constitucional.

“Allende se apoya en los oficiales constitucionalistas” y reitera camino al socialismo “en democracia, pluralismo y libertad”.

“A cerrar, a cerrar, el Congreso Nacional” (Allende declara que “no voy a cerrar el Congreso Nacional”).

“Si es necesario, enviaré un proyecto para permitir un plebiscito” (presidente Allende).

“Fortalecer los cordones industriales, los consejos comunales, y las JAP y pasar a la ofensiva fortaleciendo el Área Social” (dirigentes varios; 31 cordones industriales en Chile y 8 en Santiago).

Se amplían requisiciones (fabrica de envases “Alusa”, entre otras empresas intervenidas).

Allanamientos por “Ley de Control de Armas”.

“Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano y un sector de la burguesía” (Luis Corvalán, PC)

“A parar el golpe, no a la Guerra Civil” (consigna del PC).

Cambio de gabinete y dialogo con el PDC.

12/07 “Soldados, marineros, aviadores y carabineros no pueden prestarse para asesinar trabajadores y llegado el caso (…) no tienen la obligación de prestarles obediencia” (a oficiales golpistas) (Carlos Altamirano, PS).

PC: “toma indiscriminada de industrias es un error”.

PS: (…) “es una forma útil de movilización”.

“Crear, crear, Poder Popular” (amplio reportaje a cordones industriales).

Declaraciones del MAPU-OC (Gazmuri), MAPU (Garretón) y MIR (Enríquez) de apoyo al gobierno y cordones industriales -este último llama a “desobedecer” a oficiales golpistas y reivindica “todas las formas de lucha”.

Cordones industriales se toman las calles y defienden requisiciones de empresas ante intentos del gobierno de llegar a acuerdos con el PDC y devolver algunas empresas (“el gobierno está transando”, acusan sus dirigentes; Intendente Stuardo retira fuerzas policiales en defensa de cordones industriales).

Vanos intentos de dirigente de la CUT, presumiblemente del PC, en lo que a mi juicio es el momento más logrado de todo el documental, por hacer ver que no todas las industrias pueden pasar al “Área Social”, invocando razones nacionales e internacionales; la asamblea de trabajadores de ese cordón rechaza esa “cantinela” y llama a la CUT y al gobierno a decidirse en favor de los trabajadores).

Diálogo con el PDC (julio). Llamados de la Iglesia al entendimiento.

Asesinato del edecán Arturo Araya.

Siguen allanamientos por “Ley de Control de Armas”.

Huelga de los camioneros (apoyo de financiamiento por parte de la CIA); “paro fascista de los trasportistas”, denuncia el presidente Allende.

09/08 Altos mandos de las FFAA se incorporan al “Gabinete “cívico-militar”.

12/08 PDC apoya paro de camioneros.

22/08 Acuerdo de la Cámara de Diputados suscrito por la totalidad de la oposición en que acusa “grave quebrantamiento” de la Constitución y las leyes.

23/08 renuncia del general Carlos Prats a la comandancia en jefe del Ejército (es nombrado en su lugar el general Augusto Pinochet).

04/09 Concentración masiva -se calculan 800.000 personas- de apoyo al gobierno de la Unidad Popular; “Allende, Allende, el pueblo te defiende”, “Basta ya de conciliar, es la hora de luchar”, “Pueblo, conciencia, fusil MIR, MIR, MIR”, son algunos de los gritos que se escuchan.

07/09 El presidente Allende comunica a algunos de sus más cercanos que ha decidido llamar a un plebiscito.

11/09 Golpe de Estado llevado a cabo por las FFAA derroca al gobierno del presidente Allende.

Todos estos hechos son susceptibles de interpretación, y todo está sesgado en favor del gobierno y en contra de la oposición, pero se trata en verdad de un documental extraordinario, que ha recibido los más importantes elogios y premios internacionales.