El examen de Kast en la ONU: aranceles y acuerdo contra el crimen marcarán agenda

Con expectación en el mundo político y diplomático se espera el primer discurso del Presidente José Antonio Kast ante la 81ª Asamblea General de la ONU. Desde Nueva York, advierten que el Acuerdo de Santiago contra el crimen transnacional, el multilateralismo, los acuerdos con alguna alusión a los sobrearanceles comerciales impuestos por Estados Unidos serán elementos destacados de la arquitectura de su mensaje.

El Mandatario intervendrá este martes cerca de las 14:45 horas de Chile, aunque el horario puede retrasarse por el orden y la extensión del tiempo de los demás oradores.

Uno de los temas que el país lleva a Nueva York es profundizar elementos del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, impulsando intercambio de inteligencia, coordinación fronteriza y cooperación operacional entre los Estados en seguridad.

El canciller Francisco Pérez Mackenna lo ha mencionado como una prioridad de la política exterior en materia de seguridad.

Según plantean diplomáticos que conocen las directrices del viaje, se espera que el Primer Mandatario proyecté una imagen de Jefe de Estado en su debut en la ONU y que, junto con profundizar seguridad, acuerdos del multilateralismo y economía, aborde la importancia de la democracia como sistema político y el derecho internacional. También es lo que prevén miembros de la comitiva presidencial.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, espera un discurso con posturas de Estado, donde – si bien resulta necesario que la alocución aborde materias prioritarias de la contingencia como la seguridad, la economía y el empleo– el foro multilateral exige compromisos institucionales de mayor alcance. E l parlamentario sostuvo que la intervención del Mandatario representa una oportunidad estratégica para trascender el debate coyuntural y fijar posicionamientos doctrinales ante la comunidad internacional.

“Esperamos que el Presidente asuma una postura de Estado, en representación de todos los chilenos y no solo de los que piensan políticamente como él. Su intervención no solo debe abordar temas obvios como la seguridad, economía y empleo, también es una oportunidad para defender la democracia ante las amenazas que la socavan desde adentro, de defender el derecho internacional en tiempos de su debilitamiento, de reafirmar la necesidad de fortalecer las instancias de colaboración multilateral y hacer un compromiso inquebrantable con esos valores de cara al futuro. No sé si es mucho pedir, pero es lo que uno espera y lo que hemos transmitido en la gira”, afirmó el diputado Soto a El Mostrador.

Sobretasas, crecimiento económico y “reglas comerciales claras”

Desde el oficialismo advierten que, además, el Gobierno intentará conseguir apoyos internacionales en prioridades programáticas en materia de seguridad: el combate al narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas, contrabando y redes criminales.

Miembros de la comitiva que acompaña al Jefe de Estado sostienen que el segundo eje del discurso debería vincular la política exterior o multilateralismo con crecimiento económico y “reglas comerciales claras”: apertura de mercados, inversión extranjera, diversificación comercial y empleo.

No sería simplemente una defensa del libre comercio, en un contexto donde la Cancillería viene argumentando que la diplomacia debe funcionar como instrumento de crecimiento económico y de atracción de inversión, sino que en este punto se aludirá de forma sutil, y sin confrontar al presidente Donald Trump, un punto que ha tensionado la relación con Estados Unidos: los aranceles.

Lo anterior, debido a que Washington impuso en julio pasado una sobretasa de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas y desde entonces Chile mantiene una serie de conversaciones con la administración Trump, buscando hasta ahora sin éxito una solución para eludir dicha sobretasa.

Según explican en el oficialismo, eso permitiría defender en un mismo marco los intereses nacionales frente a las sobretasas y mantener ecuanimidad en la relación con China, que continúa siendo el principal mercado de las exportaciones chilenas.

Valparaíso: Chile como actor multilateral

Asimismo, tras concretar la firma con Marruecos de los términos de referencia para negociar un Tratado de Libre Comercio –considerado la puerta de entrada para las exportaciones al continente africano– y avanzar con Emiratos Árabes Unidos en compromisos de inversión extranjera directa mediante visitas recíprocas, el Presidente Kast reafirmará la relevancia de la inserción en mercados emergentes para generar empleo, potenciar el comercio y abrir oportunidades a empresas chilenas.

El tercer eje del discursos presidencial apuntará a fortalecer la presencia chilena en algunas organizaciones internacionales. En esta línea se retoma con fuerza la iniciativa de promover a Valparaíso como sede de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (“Acuerdo BBNJ”, por sus siglas en inglés) que se adoptó en 2023.

Es una candidatura iniciada bajo la administración de Gabriel Boric y que será continuada por J. A. Kast, lo que permite presentarla como política de Estado.

Otros elementos que se abordarían en el discurso, según se estima, es una mención general a Venezuela, Ucrania –el Mandatario tiene prevista una reunión con Volodimir Zelenski en Nueva York y el Gobierno manifestó su apoyo político a Ucrania para una solución negociada–, a la crisis en Medio Oriente, principalmente al conflicto por el estrecho de Ormuz.

Respecto a su encuentro con Donald Trump, el Mandatario explicó que asistirá a la recepción general ofrecida por el gobernante estadounidense a las distintas delegaciones internacionales presentes en Nueva York, participando en su rol oficial de Jefe de Estado.

En paralelo, Kast confirmó su intención de integrarse a la cumbre del “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), iniciativa multilateral que reúne a más de 15 países y enfocada en combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el narcoterrorismo. No obstante, precisó que su presencia en dicha cita dependerá de los ajustes finales en la programación de “las agendas presidenciales”.