Bahía Coique: los reparos de Futrono al proyecto inmobiliario de los Piñera Morel

¡Hola, Los Ríos! Ya se siente en las calles, en las conversaciones, en las filas para entrar a una función: este lunes comenzó la 33.ª edición de nuestro querido Festival Internacional de Cine de Valdivia, que hasta el domingo reunirá más de 200 obras en diez espacios de la ciudad. Y para quienes todavía no se animan, hay 125 funciones y actividades gratuitas, de modo que no hace falta tener un abono para participar. La programación completa está en ficvaldivia.cl.

Vamos con las noticias de esta semana:

Atropello fatal en Valdivia: el conductor quedó en prisión preventiva tras la muerte de una madre cerca de un jardín infantil donde ya había ocurrido otro atropello. Los apoderados habían solicitado medidas de seguridad vial .

el conductor quedó en tras la muerte de una madre cerca de un jardín infantil donde ya había ocurrido otro atropello. Los apoderados habían solicitado . Bahía Coique: antes de que el proyecto de una empresa vinculada a la familia Piñera Morel fuera aprobado ambientalmente, Futrono advirtió que quedaban problemas sin resolver , desde las lagunas de tratamiento hasta el retiro de basura.

antes de que el proyecto de una empresa vinculada a la fuera aprobado ambientalmente, Futrono advirtió que quedaban , desde las lagunas de tratamiento hasta el retiro de basura. Caso Fagalde: según Contraloría, las garantías de los proyectos de seguridad ciudadana del Gobierno Regional que no habían rendido cuentas estaban vencidas , y el GORE deberá informar las gestiones para recuperar los recursos.

según Contraloría, las del Gobierno Regional que no habían rendido cuentas , y el GORE deberá informar las gestiones para recuperar los recursos. Antártica: la UACh presentó un libro con datos y gráficos sobre el continente , y una hoja de ruta de investigación hasta 2030 .

la UACh presentó un libro con , y una . Arte y medioambiente:tres creadores vinculados a Valdivia participan en FAVsur, festival que se realiza del 22 al 25 de octubre en Puerto Varas, con el agua como eje.

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Prisión preventiva para conductor acusado de matar a una madre frente a un jardín infantil

El 25 de agosto, una mujer de 35 años cruzaba avenida René Schneider, en Valdivia, llevando en brazos a su hijo de un año y ocho meses, cuando ambos fueron atropellados en las inmediaciones del jardín infantil El Canelito. El niño sufrió una fractura de cráneo y su madre debió ser intervenida quirúrgicamente. El conductor, de 73 años, fue posteriormente formalizado por cuasidelito de lesiones graves y quedó con arraigo nacional.

Después de ese accidente, el centro de padres del establecimiento presentó solicitudes formales a la Municipalidad de Valdivia para reforzar la seguridad del sector. Entre ellas figuraban reductores de velocidad, mejoras en la iluminación y renovación de las demarcaciones viales. Según contó Vanessa Torres, representante de los apoderados, a Noticias Los Ríos, la respuesta municipal llegó aproximadamente un mes después y contemplaba ejecutar las intervenciones en febrero de 2027, durante las vacaciones de los niños.

El viernes 9 de octubre, cuando todavía faltaban cuatro meses para esa fecha, otra apoderada fue atropellada en las inmediaciones del mismo establecimiento. Nathalie Ramírez Cárdenas, de 36 años y madre de tres hijos, cruzaba la avenida con su hija de tres años en brazos cuando ambas fueron embestidas por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar. Nathalie murió a causa de las lesiones, mientras la niña fue trasladada al Hospital Base Valdivia, donde se constató que estaba fuera de riesgo vital.

Nathalie trabajaba desde 2012 en el Hospital Base Valdivia, como técnica del Servicio Dietético de Leche, y era hija de una funcionaria de Neonatología y sobrina de otras dos trabajadoras del mismo recinto.

El conductor, un hombre de 22 años, fue detenido por Carabineros después de huir del lugar y refugiarse en la vivienda de un familiar. En la formalización realizada el lunes, la Fiscalía sostuvo que conducía sin licencia, aparentemente bajo los efectos de cocaína y marihuana, y que habría efectuado un adelantamiento prohibido antes de atropellar a Nathalie y a su hija en un paso peatonal.

La Fiscalía lo formalizó por homicidio simple consumado, homicidio simple frustrado y abandono del lugar sin prestar ayuda a las víctimas, y el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó su prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, junto con fijar 120 días de investigación.

La Municipalidad de Valdivia confirmó que las solicitudes presentadas después del primer atropello habían sido incorporadas a su planificación de seguridad vial. También informó que el sector dispone de señalización de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y del sistema de advertencia Zebra Safe. Tras la muerte de Nathalie, anunció que adelantaría las intervenciones, que consideran reductores de velocidad, renovación de las demarcaciones y repintado del paso peatonal, y que revisaría los plazos junto a la comunidad educativa.

El viernes, después de conocer la muerte de Nathalie, Vanessa Torres volvió a insistir en la medida que los apoderados consideran más urgente y pidió adoptar las medidas técnicas necesarias para resguardar a las familias y a los niños del jardín. “Necesitamos que el paso de cebra quede elevado”, dijo.

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Proyecto ligado a los Piñera Morel fue aprobado pese a observaciones de Futrono

El proyecto inmobiliario Bahía Coique, que contempla la construcción de 208 viviendas junto al lago Ranco, fue aprobado ambientalmente en agosto. Antes de esa decisión, la Municipalidad de Futrono había identificado 12 vacíos de información que, según su evaluación técnica, no fueron subsanados completamente por la Inmobiliaria Arenas Blancas, empresa vinculada a la familia Piñera Morel.

Entre las observaciones aparece la falta de un informe geotécnico que garantice la estabilidad de las lagunas de tratamiento y la ausencia de determinados antecedentes para monitorear eventuales descargas al río Coique. También existe una discrepancia respecto de los residuos: la inmobiliaria estimó 375 toneladas anuales de basura y consideró un servicio de recolección día por medio, mientras el municipio informó que actualmente el retiro se efectúa una vez por semana y dos durante el verano. Las diferencias fueron planteadas en un oficio remitido al Servicio de Evaluación Ambiental, después de que el municipio revisara la última adenda presentada por la empresa.

En abril, ante cuestionamientos sobre el tratamiento de aguas servidas, el gerente general de Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, dijo a Aquí Los Ríos que la inmobiliaria no consideraba necesario modificar la tecnología propuesta, un sistema de humedales o lagunas depuradoras: “No hemos visto la necesidad de cambiar o iterar de alguna manera”. Esa declaración es anterior a las últimas observaciones del municipio.

Ayer lunes, organizaciones ciudadanas y comunidades mapuche habían convocado en Futrono a una concentración en la Plaza de la República. Desde ahí iniciarían una marcha por las principales calles de la comuna y realizarían un punto de prensa frente a la municipalidad, donde anunciarían una declaración pública, además de una intervención artística de Tribu Flores del Viento, con la colaboración del colectivo mapuche de familias y colaboradores por la defensa y protección de los Lagos Ranco y Maihue, Epu Lafken Mapu.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

Nuevamente científicos UACh entre el 2% más citados del mundo

El Ranking Stanford/Elsevier destaca a los investigadores según métricas de citación estandarizadas.

Recientemente la Universidad de Stanford junto a la Editorial Elsevier dieron a conocer su Ranking del 2% de los científicos más citados del mundo. En esta medición, como en años anteriores, cuatro investigadores de la Universidad Austral de Chile son parte de esta lista.

Se trata de los académico Dr. Jorge Arenas, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería; Dr. Mario Simirgiotis de la Facultad de Ciencias; Dr. Mauro González, de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales y el Dr. Rafael Burgos, de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Esta medición evalúa el impacto de la investigación utilizando datos de citas de toda la trayectoria profesional y de un solo año en 22 campos científicos y 174 subcampos para garantizar una representación justa e integral. La métrica de selección, el indicador compuesto, tiene en cuenta el número de citas, los ajustes por coautoría y las posiciones de autoría, centrándose en el impacto significativo más que en la mera productividad.

La Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dra. Andrea Piñones, comentó que “es un motivo de orgullo que académicos de la Universidad Austral de Chile nuevamente sean parte de este Raking del 2% de científicos más citados del mundo. Esto es una muestra de la investigación de frontera y de calidad que se desarrolla en la UACh”.

Al ser incluidos en esta lista, los científicos reciben reconocimiento mundial por sus contribuciones al avance del conocimiento y su influencia en sus comunidades científicas.

Puede revisar el ranking completo aquí.

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Caso Fagalde: Contraloría detecta garantías vencidas en proyectos por más de $1.200 millones

El Gobierno Regional de Los Ríos financió 117 proyectos sociales y de seguridad ciudadana por $1.477 millones que incorporaron cotizaciones de empresas vinculadas a Eduardo Fagalde Ampuero, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la institución. El caso abrió cuestionamientos sobre la asignación y fiscalización de esos recursos, que fueron examinados por Contraloría. En su informe final, fechado el 1 de octubre, el organismo estableció que 94 de esos proyectos, por un total de $1.273 millones, todavía no habían terminado de rendir cuentas sobre el uso del dinero recibido.

La revisión reveló además un problema para el resguardo de esos fondos. Las organizaciones que recibieron financiamiento debían entregar letras de garantía, documentos que permiten al GORE exigir la devolución del dinero si se producen incumplimientos que obliguen a restituir recursos. Sin embargo, Contraloría constató que todas las garantías de los proyectos de seguridad ciudadana pendientes de rendición estaban vencidas, por lo que ya no podían hacerse efectivas en las condiciones previstas. Entre los proyectos sociales examinados, solo una garantía seguía vigente.

Esto significa que el Gobierno Regional todavía no había cerrado la revisión de los gastos y, al mismo tiempo, había dejado vencer instrumentos destinados a facilitar la recuperación del dinero si correspondía exigir su devolución. El vencimiento de las garantías no implica que los proyectos no se hayan ejecutado ni que los $1.273 millones estén perdidos, pero reduce las herramientas con que cuenta la institución para resguardar esos recursos.

En sus descargos, el GORE informó que había solicitado la renovación de las garantías, aunque al 21 de septiembre solo 18 de los 93 proyectos incluidos en ese requerimiento habían respondido. Contraloría otorgó al Gobierno Regional un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe para comunicar el estado de las rendiciones pendientes, las gestiones de recuperación de recursos cuando corresponda y entregar copias de las garantías que hayan sido renovadas.

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Presentan un libro con 67 cifras sobre la Antártica y una hoja de ruta para su investigación

El 6 de octubre, la Universidad Austral de Chile fue sede de la presentación de Antártica en cifras. Laboratorios naturales, una publicación que reúne 67 cifras, datos y gráficos sobre el continente blanco. Es la cuarta entrega de una serie ilustrada del Instituto Antártico Chileno, que aborda desde la investigación científica y la gobernanza hasta el desarrollo económico, la cultura y la identidad antártica. Además, se expuso una hoja de ruta para el período 2025-2030, destinada a fortalecer las capacidades científicas y logísticas del país.

Durante el encuentro, la oceanógrafa y directora de Investigación de la UACh, Andrea Piñones, dijo que entre los principales desafíos para estudiar los ecosistemas antárticos está “la obtención de datos continuos, de información continua que después podamos analizar”. El libro y la hoja de ruta recogen el trabajo del Nodo Laboratorio Natural Antártico, iniciativa financiada por ANID en la que participan la UACh, el Instituto Antártico Chileno, la Universidad de Magallanes y el Instituto Milenio BASE.

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Festival de Artes Verdes reúne a creadores de Valdivia en torno al agua y la crisis climática

La académica de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile, Manuela Jacard, es una de las cofundadoras y directora de producción del Festival de Artes Verdes (FAVsur), junto a María Court, directora artística, y Constanza Güell, directora de contenidos. La segunda edición de este certamen se realizará del 22 al 25 de octubre en Puerto Varas. Bajo el nombre Habitantes del Agua, el encuentro reunirá exposiciones, cine, talleres y conversaciones entre artistas, científicos e investigadores sobre las relaciones entre naturaleza y sociedad.

La participación valdiviana incluye también a Gabriela Urrutia, académica de la UACh y codirectora de la Galería Barrios Bajos, quien participará en un laboratorio de proyectos artísticos junto al curador Ignacio Szmulewicz. A ellos se suma Gabriel Miranda, realizador audiovisual radicado en Valdivia y docente de animación de la UACh, que impartirá un taller infantil de stop motion sobre el mundo marino.

Sobre esta edición de FAVsur, Court afirmó: “Creemos que las artes son catalizadoras de preguntas sobre cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno natural, y que nos invitan a pensar nuevas maneras de ser en el contexto de la emergencia medioambiental actual”.

La exposición central, Habitantes del Agua, estará abierta en el Centro de Arte Molino Machmar desde el 22 de octubre hasta el 22 de noviembre, y entre sus obras figuran la de Gianfranco Foschino sobre la sequía de la Laguna de Aculeo entre 2019 y 2023, la de Patricia Domínguez sobre el extractivismo del agua en Puchuncaví y la de Nicolás Rupcich sobre la desaparición de paisajes extremos, como los glaciares del hemisferio norte ante la crisis climática. Seba Calfuqueo presentará dos obras sobre su vínculo con el agua desde su herencia mapuche, y el colectivo Pulso Austral, de Coyhaique, expondrá una interpretación textil de un momento del río Simpson. Todas las actividades serán gratuitas, con programación e inscripciones disponibles en favsur.cl.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.