Corte Suprema acuerda remover al juez Daniel Urrutia por viajes al extranjero con licencia médica

El pleno de la Corte Suprema acordó remover del Poder Judicial al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, tras concluir que incurrió en una falta grave a la probidad al realizar dos viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.

La decisión fue adoptada por mayoría de los 18 ministros que participaron en la votación, la cual pudo concluir tras el regreso de vacaciones del ministro suplente Roberto Contreras. En la misma instancia se resolvió remover a otros dos magistrados, elevando a 18 el total de jueces expulsados en el marco del proceso disciplinario por uso de licencias médicas.

El caso de Urrutia ha generado especial atención al interior del Poder Judicial debido a su trayectoria y a los cuestionamientos que ha protagonizado durante su carrera.

Según los antecedentes examinados por el máximo tribunal, el magistrado viajó a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022 mientras estaba con licencia médica. Para la mayoría del pleno, estos hechos constituyeron una falta a la probidad suficiente para determinar su remoción, conforme al procedimiento establecido en el artículo 80 de la Constitución.

Fuentes del máximo tribunal sostienen que la decisión responde exclusivamente a la conducta acreditada del juez y que el proceso se desarrolló bajo un criterio de evaluación individual. Según esa posición, se “juzgó a todos por igual”, mediante un “análisis caso a caso según su mérito”.

Sin embargo, la resolución también ha generado reparos entre integrantes de la judicatura. Algunas fuentes judiciales, críticas del proceso desde sus inicios, consideran que la remoción podría afectar la independencia interna del Poder Judicial y plantean que el procedimiento habría servido para apartar a un magistrado que mantenía una relación conflictiva con sus superiores.

Se trata de cuestionamientos que circulan al interior del Poder Judicial, pero que contrastan con la posición de los ministros que respaldaron la remoción, quienes fundamentan la medida en los viajes realizados durante los períodos de licencia médica.

Urrutia había enfrentado anteriormente diversos procedimientos disciplinarios, aunque ninguno había terminado en una sanción de esta magnitud. En algunos casos no recibió sanciones y en otros se le aplicaron medidas menores.

La votación de la Corte Suprema permanecerá reservada hasta que se despache la sentencia. No obstante, fuentes judiciales señalan que entre quienes habrían apoyado la remoción figuran las ministras Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, Jessica González y Soledad Melo, además de los ministros Ricardo Blanco, Arturo Prado, Manuel Valderrama, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz.

A ellos se habrían sumado las ministras suplentes Carolina Catepillán y Eliana Quezada. La composición definitiva de la mayoría deberá conocerse una vez que se formalice la resolución.

Por ahora, Urrutia quedará suspendido de sus funciones a la espera de la notificación del fallo, cuya redacción podría extenderse durante las próximas semanas.

La defensa del magistrado ya presentó un recurso para anular la votación, argumentando que no se habría respetado el orden exigido por el Código Orgánico de Tribunales.

La solicitud fue revisada por el pleno este miércoles, instancia que resolvió convocar a un tribunal ordinario para pronunciarse sobre la nulidad.

De mantenerse la decisión, el magistrado podría continuar su impugnación por las vías disponibles en Chile y, eventualmente, acudir al sistema interamericano de derechos humanos, donde anteriormente obtuvo un fallo favorable de la Corte Interamericana.

La remoción de Urrutia se suma así a las otras 17 acordadas por la Corte Suprema, en uno de los procesos disciplinarios más amplios que ha enfrentado la judicatura en las últimas décadas.