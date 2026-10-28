Tras denuncia en contra de San Marcos: ANFP dejó en suspenso definición de la Liga de Ascenso

Un nuevo remezón sacudió el desarrollo de la última fecha del fútbol de la Liga de Ascenso 2026.

Y es que sumado a la desafiliación de San Marcos de Arica, recién conocida durante horas de la tarde de ayer martes, este miércoles, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) suspendió casi todos los partidos de la fase regular de la Primera B.

Los clubes, de a poco, han ido informando de la suspensión de nueve de diez duelos. Considerando el castigo a los ariqueños, la tabla podría moverse tanto en la zona alta, en la liguilla y en el descenso. Por ende, el único partido que se jugará será el de Curicó Unido recibiendo a Deportes Temuco, a disputarse el viernes 30 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja curicano.

“Las implicancias de dicho fallo de primera instancia, cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo”, argumentó la ANFP.

Así las cosas, no se jugarán los partidos entre: