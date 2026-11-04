Kast convoca al comité político cuando vuelva de Europa en medio de rumores de cambio de gabinete

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, salió al paso de los rumores de medios de comunicación que anunciaron un cambio de gabinete, en medio de la polémica por las rebajas de condena a violadores de niños y de derechos humanos.

Aunque afirmó que la decisión final es exclusivamente responsabilidad del presidente, Arenas sí confirmó que el Presidente José Antonio Kast llamó al comité político para “dar a conocer las decisiones que ha tomado en el viaje”.

Kast volverá a Chile durante la mañana de este viernes 6, y de allí se dirigirá de inmediato a la reunión. En esta junta, abordará la crisis y la bullada potencial salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, que está en el ojo del huracán por las mencionadas disminuciones de penas. Hasta el momento, el único caído ha sido el subsecretario de Justicia, Luis Silva, pero no fue por la firma de los decretos sino por subir un video tratando de liberarse de responsabilidades.

Pese a que Kast se ha resistido a sacar a Rabat, incluso parlamentarios y reconocidos oficialistas consideran que la situación de sostenerlo en el ministerio no es la mejor. Por ende, la solución del Ejecutivo sería realizar varios movimientos al mismo tiempo para que la salida del exabogado del dictador Augusto Pinochet no sea la única.

El que sí se mantendría indemne sería Alejandro Irarrázaval, de los principales asesores del denominado “segundo piso” de La Moneda. De hecho, se podrían sumar nuevos nombres a esta oficina.