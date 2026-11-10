Había pescadores vivos: Corte de Valdivia condena a la Armada por rescate fallido en Corral

¡Buen día, Región de Los Ríos! Para desayunar, un dato: desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre, la caleta Los Molinos tendrá música en vivo, una expo de artes y oficios y talleres de cestería con ñocha, bordado, agricultura regenerativa y conservación de semillas. Es la cuarta versión del Festival de las Plantas, un encuentro gratuito y familiar que se realizará de 12:00 a 21:00 horas.

Ahora sí, vamos con lo que preparamos para esta edición:

Había pescadores vivos después de una colisión en Corral , pero murieron tras un rescate cuyas fallas llevaron a la justicia a condenar a la Armada.

, pero murieron tras un rescate cuyas fallas llevaron a la justicia a condenar a la Armada. Este martes se vota un proyecto de 380 departamentos en Isla Teja , que contempla cuatro edificios de hasta 13 pisos y reconoce impactos sobre el paisaje.

, que contempla cuatro edificios de hasta 13 pisos y reconoce impactos sobre el paisaje. El Servicio de Salud Los Ríos reconoce falta de personal para la atención psiquiátrica , cuyos controles aumentaron un 16,1% en un año, en medio de denuncias por problemas de seguridad en el Hospital de La Unión.

, cuyos controles aumentaron un 16,1% en un año, en medio de denuncias por problemas de seguridad en el Hospital de La Unión. Condenan al autor del homicidio de Ariel Millar , pero el tribunal descarta la agravante de género. La Delegación Presidencial, además, perdió su calidad de querellante.

, pero el tribunal descarta la agravante de género. La Delegación Presidencial, además, perdió su calidad de querellante. La nueva Ley de Protección de Datos Personales podría postergarse hasta octubre de 2027. Estudiantes de la UACh debatieron sus alcances en un seminario realizado en Valdivia.

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Condenan a la Armada por rescate fallido en el que murieron cinco pescadores

Tras cinco años de investigación, la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió condenar a la Armada en el caso del emblemático accidente ocurrido en Corral en el que fallecieron cinco pescadores. La causa aun no está totalmente cerrada. Falta la última instancia: la Corte Suprema.

Los hechos se sucedieron así: La noche del 24 de marzo de 2020, en medio de la niebla, la lancha pesquera Victoria y la barcaza Comau colisionaron en la bahía de Corral. La embarcación pesquera terminó hundida, con parte de su tripulación atrapada en el interior. Algunos de esos hombres seguían vivos después del accidente, según estableció la Corte de Apelaciones de Valdivia, que el viernes pasado informó una sentencia contra la Armada de Chile por las deficiencias en el operativo de rescate.

A las 22:50 horas, dos especialistas en buceo de salvataje, dependientes de la Gobernación Marítima de Valdivia, inspeccionaron la embarcación hundida y constataron que había tripulantes con vida. Los certificados de defunción, las autopsias y otros antecedentes examinados por el tribunal permitieron establecer que hubo un período posterior a la colisión durante el cual existían posibilidades de rescate.

Otros pescadores habían ofrecido colaborar en las maniobras, pero la autoridad marítima impidió que zarparan. Entre las embarcaciones que intentaron participar estaban las naves Isaac II y Margoth María IV, cuyos tripulantes tenían experiencia en rescates. La Corte también identificó demoras, falta de equipamiento adecuado y problemas de coordinación entre los responsables del operativo. Una de las seis deficiencias examinadas por el tribunal fue que “no existía un mando claro“. También cuestionó una maniobra que provocó que la lancha volviera a hundirse.

La Segunda Sala concluyó que la Armada incurrió en una falta de servicio y que existió una relación causal entre las deficiencias del rescate y las muertes. Por ello, revocó la sentencia de primera instancia, dictada el 7 de julio de 2025, y ordenó indemnizar con $700 millones a 16 familiares de cinco de los tripulantes fallecidos, con montos individuales de entre $30 millones y $80 millones. La resolución rechazó además la demanda de otra persona por falta de prueba. Las indemnizaciones deberán pagarse con reajustes e intereses una vez que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

De la dirección de comunicaciones de la Armada comunicaron que, por ahora, no harán comentarios sobre el fallo por tratarse de una causa judicial en el que aún quedan trámites pendientes.

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Los 380 departamentos que cambiarían el paisaje de Isla Teja

Este martes 10 de noviembre, a las 15:00 horas, la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos tiene previsto pronunciarse sobre el Proyecto Inmobiliario Los Castaños, que contempla cuatro edificios de hasta 13 pisos en Isla Teja. La iniciativa ingresó a evaluación ambiental en enero de 2025 y desde entonces ha recibido observaciones de organismos públicos y de la ciudadanía.

Presentado por Inmobiliaria Los Castaños-Valdivia SpA, el proyecto considera 380 departamentos en un terreno de 0,81 hectáreas, ubicado en calle Los Castaños. Contempla 302 estacionamientos para residentes, otros 16 para visitas y 170 espacios para bicicletas, además de áreas verdes, infraestructura sanitaria y obras viales asociadas. La inversión declarada alcanza aproximadamente US$7,4 millones.

En el extracto del Estudio de Impacto Ambiental publicado en el Diario Oficial el 29 de enero de 2025, la propia inmobiliaria reconoce un impacto adverso significativo sobre el valor paisajístico de la ribera del río Calle-Calle, asociado a la altura y presencia de las edificaciones. Para abordarlo, propuso medidas de paisajismo, mantención de vegetación ribereña y ajustes cromáticos a los edificios.

Los humedales cercanos también han sido materia de evaluación. En una solicitud de aclaraciones del 29 de diciembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió incorporar una estrategia verificable de reutilización de aguas lluvias para reducir las descargas hacia estos ecosistemas. La inmobiliaria debía especificar los volúmenes que reutilizaría, sus usos y los mecanismos para mantener el sistema durante la operación. El 2 de noviembre, el SEA incorporó al expediente el Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental.

La sesión está programada para las 15:00 horas en el auditorio de la Delegación Presidencial Regional, en avenida Ramón Picarte 1448, tercer piso. Hasta la fecha no existe una resolución ambiental que apruebe o rechace el proyecto.

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Un mensaje de la UACh

Más de 1000 postulaciones a ingresos especiales el 2026 en la UACh

La casa de estudios superiores ofrece 20 alternativas de ingreso especial a distintas carreras de pregrado mediante méritos, trayectorias o requisitos complementarios a la PAES.

Tras finalizar el segundo proceso, la Universidad Austral de Chile -con 72 años de trayectoria y los 6 años de acreditación de excelencia- suma un total de más de 1000 postulaciones a los Ingresos Especiales UACh 2027, vía alternativa que permite acceder a distintas carreras de pregrado mediante méritos, trayectorias o requisitos complementarios a la PAES.

En ese contexto, durante el segundo proceso de postulación se lograron 380 postulaciones a carreras con ingreso especial UACh, lo que incluye a los dos programas de formación de profesores.

La Vicerrectora Académica de la Universidad Austral de Chile, Dra. Scarlette Hernández, destacó que “los ingresos especiales son una vía muy importante para nuestra universidad, ya que nos permite reconocer el talento, el mérito y las capacidades de los futuros estudiantes, que se pueden expresar de distintas maneras y a través de diferentes trayectorias”.

“Estamos muy contentos, ya nuevamente tenemos excelentes resultados en este segundo proceso de postulación. Esto nos ha demostrado el creciente interés que tienen los y las jóvenes por ingresar a nuestra Universidad Austral de Chile a través de estas vías de admisión”, agregó la Vicerrectora.

El Encargado del Proceso de Admisión Especial UACh, Felipe Salazar, manifestó: “Me siento profundamente orgulloso de ser parte de este proceso y de contribuir, desde mi trabajo como encargado de Admisión Especial, a que la Universidad Austral de Chile siga llegando cada vez más lejos. Alcanzar las 1.000 postulaciones es un hito que nos llena de alegría y que refleja no solo el interés de quienes confían en nuestra Universidad, sino también el enorme trabajo que hemos desarrollado para ampliar nuestra cobertura, llegar a nuevas localidades y acercar las oportunidades de educación superior a más personas y comunidades”.

Agregó que “detrás de cada postulación hay una historia, un sueño y una oportunidad. Y detrás de este logro, hay un equipo comprometido con una Universidad cada vez más cercana, inclusiva y presente en su territorio. ¡Mil postulaciones que nos impulsan a seguir creciendo y llegando cada vez más lejos!”.

Cabe destacar que el próximo periodo de postulaciones a ingresos especiales se realizará entre el 01 al 10 de diciembre e incluirá un grupo de carreras que se informará próximamente.

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Salud reconoce falta de personal para pacientes psiquiátricos en Los Ríos

El Servicio de Salud Los Ríos reconoció que no cuenta con suficientes funcionarios para responder a las necesidades de atención psiquiátrica en la región. Entre 2024 y 2025, los controles de esta especialidad aumentaron un 16,1%, pasando de aproximadamente 14 mil a más de 16 mil, según cifras del propio organismo.

El reconocimiento se produjo después de que la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) denunciara problemas de seguridad y dificultades para derivar pacientes desde el Hospital de La Unión. El gremio también manifestó preocupación por la muerte de dos pacientes vinculados al establecimiento. Uno falleció tras precipitarse desde un segundo piso y otro fue encontrado muerto cerca del río Llollelhue, después de salir del recinto. No se ha establecido una relación causal entre estos fallecimientos y la falta de personal.

El subdirector subrogante de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, Andrés Wulf, admitió a Radio Bío Bío que la dotación disponible resulta insuficiente. Señaló que se han implementado mejoras de infraestructura, protocolos y capacitaciones para enfrentar situaciones de riesgo. Los trabajadores, en tanto, han denunciado agresiones físicas y verbales y dificultades para conseguir camas en establecimientos especializados.

Según el Servicio de Salud, el Hospital Base de Valdivia concentra actualmente la hospitalización psiquiátrica especializada de la red regional. Wulf indicó que el nuevo Hospital de Río Bueno, todavía en construcción, incorporará 20 camas adicionales para este tipo de atención.

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Condenan a homicida de Ariel Millar, pero tribunal descarta agravante de género

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia declaró este lunes 9 de noviembre culpable a Rubén Terán Hidalgo del homicidio calificado con alevosía de Ariel Millar, ocurrido en marzo de 2024. La Fiscalía Regional de Los Ríos solicitó una pena de 20 años de presidio. El tribunal todavía debe comunicar la sentencia que establecerá la pena definitiva.

El crimen ocurrió la noche del 16 de marzo de 2024, cuando Millar acudió a un domicilio de calle Errázuriz, donde fue atacado con un arma blanca. De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, Terán le provocó al menos ocho heridas cortopunzantes, una de ellas mortal en el cuello. Después trasladó el cuerpo hasta el sector costero de Curiñanco, donde lo abandonó semienterrado en la ladera de un cerro.

El tribunal acogió la calificación de homicidio con alevosía, pero rechazó el ensañamiento y la agravante de género invocados por la Fiscalía. Esta última se sustentaba en la tesis del Ministerio Público de que el crimen había estado motivado por la identidad de género de la víctima. En el mismo juicio, un segundo acusado fue condenado como encubridor del homicidio.

La decisión provocó el rechazo de Lilith Trujillo, fundadora de Panteras Disidentes, agrupación valdiviana dedicada a la defensa de los derechos de las personas trans y las diversidades sexuales y de género. En conversación con Aquí Los Ríos, Trujillo fue categórica: “Expresamos nuestro absoluto rechazo a este fallo“, cuestionando que el tribunal descartara la agravante solicitada por Fiscalía pese a lo que describió como evidencias de insultos homofóbicos. A su juicio, la decisión deja a la familia de Ariel y a la comunidad LGBTIQ+ en una situación de vulnerabilidad.

Trujillo también cuestionó el abandono de la querella de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, que perdió su calidad de querellante al no comparecer al inicio del juicio oral. La dirigenta criticó la actuación de las autoridades regionales y anunció que Panteras Disidentes exigirá responsabilidades políticas. La delegada presidencial Vicky Carrasco sostuvo que las querellas habían sido traspasadas a la Seremi de Seguridad Pública, mientras que el seremi Juan Agustín Meléndez aseguró que su repartición no había recibido antecedentes de esta causa.

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Datos personales: estudiantes debaten ley que el Congreso busca postergar

Faltan pocas semanas para que entre en vigencia la nueva Ley de Protección de Datos Personales, pero el Congreso tramita un proyecto para aplazar su aplicación hasta octubre de 2027. En medio de esa discusión, estudiantes de Derecho e Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Austral de Chile organizaron en Valdivia un seminario sobre las obligaciones que impondrá la legislación y los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La actividad se realizó el jueves 5 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Participaron Gonzalo Vera Gutiérrez, abogado y oficial de cumplimiento de la UACh; Carlos Melo, fundador de Baseline Cybersecurity y profesor del Instituto de Ingeniería Civil en Informática; y Alberto Raúl Coddou, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien intervino de manera remota. El encuentro fue organizado por los centros de estudiantes de ambas carreras.

Loreta Etchebarne, coordinadora del Centro de Estudiantes de Derecho de la UACh en Valdivia, destacó la necesidad de vincular los conocimientos jurídicos con los tecnológicos. Frente a los riesgos del tratamiento de información privada, sostuvo que “resulta fundamental conocer las herramientas que ofrece el derecho para proteger nuestros datos” y revisar si los sistemas informáticos cumplen con las exigencias normativas.

La Ley N.º 21.719, que establece nuevas obligaciones para instituciones públicas y privadas y crea una Agencia de Protección de Datos Personales, tiene fijada su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026. El Gobierno presentó un proyecto para postergarla hasta diciembre de 2027, pero el Senado acordó adelantar esa fecha al 15 de octubre de 2027. La Sala aprobó el cambio el 28 de octubre, por 33 votos a favor y 6 en contra.

El 4 de noviembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto en general por siete votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa continúa su tramitación legislativa. La postergación todavía no es ley.

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