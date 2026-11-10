Celebraciones de Colo Colo campeón: Hernández en silencio, “Bolados” a lo crack y gorros chilotes

Colo Colo celebró su campeonato número 35 ante más de 38 mil hinchas en el Estadio Monumental de Macul con un gigantesco evento.

Abriendo la jornada, se presentó ante la hinchada alba el más brígido (palabra aceptada por la RAE como chilenismo) de los brígidos, Leo Rey. Con una reversión de su popular frase dirigida a su exsocio Alexítico, miles vibraron en la previa al ingreso de los trofeos históricos del club.

En este momento, uno a uno aparecieron los jugadores del plantel que supo sacar campeón Fernando Ortiz. Con los temáticos gorros chilotes que estila el presidente del club, Aníbal Mosa, salieron todos bajo ovación.

El hombre de los momentos importantes y anotador del gol que los hizo titular, Marcos Bolados, generó un estremecedor aplauso del público; no así Leandro Hernández, que, en la previa al partido final, protagonizó un grave accidente de tránsito en Providencia.

El extremo de 21 años conducía un vehículo en estado de ebriedad y chocó a otro en la intersección de la avenida Los Leones con calle Pocuro a eso de las 5 de la mañana del domingo 8. Carabineros lo detuvo tras el accidente y fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves.

Como causa de esto, apenas tocó la cancha en Pedrero hubo un silencio masivo. Luego, se retomó la fiesta con la presencia de los grandes jugadores colocolinos del año: Arturo Vidal, Javier Correa, el joven Gabriel Maureira y Vozinha, entre otros más que destacaron.