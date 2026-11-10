Elisa Aguirre: la alteridad material de la existencia

“Hay cosas conocidas y cosas desconocidas, y en medio están las puertas de la percepción”. Aldous Huxley.

En un momento donde como afirma Byung-Chul Han, en “La salvación de lo bello” (Fischer Verlag, 2015), “la retina digital transforma el mundo en una pantalla de imagen y control”. Donde por si fuera poco estamos sitiados por una creciente inteligencia artificial que pretende condicionar nuestros actos, esbozando un mundo sintetizado y con respuestas estandarizadas, a través de las cuales – a ojos de este mismo filósofo, “lo digital es liso y pulido porque no ofrece resistencia”.

Una desigual disputa sin trincheras donde la única respuesta posible es el reconocerse en la materia, y desde allí, entender nuestra propia esencia.

Tal como ocurre en la exposición “Frutos de la Sequía”, de la escultora chilena Elisa Aguirre, que hoy se exhibe en Sala Gasco, desde donde nos invita a una relectura de cada elemento presente, que no es otra cosa que la muestra fehaciente de que, en la simpleza de la abstracción, subyace una compleja introspección que también destaca Mauricio Bravo Carreño:

“Para Elisa, nacer y morir son concebidos como pliegues y contracciones de una misma y única materia. En sus trabajos, los dramas que afectan a una vida humana y las mutaciones que alteran las formas de la materia, comparecen misteriosamente acoplados”.

El entrecejo del destino se frunce, pero no es para mostrar el descontento, sino más bien para evidenciar que esta artista continúa indagando y explorando cómo esa fricción, porosidad e imperfección de la materia, y su infinidad de formas son la base para crear esa ritualidad llamada escultura.

Donde incluso el descomponer y recomponer la materia es parte del simbolismo y de la tensión que como práctica evidencia el rigor de una artista que no especula. Un hecho que coincide con la reflexión que a su vez propone Elisa Silva Guzmán, cuando reconoce un transcurrir que va, desde una materialidad industrial a una orgánica.

Aun cuando, debiese existir, ante todo, un viceversa. Porque tanto la arcilla blanca en bizcocho, el zinc, el fieltro rojo y la seda, o la malla de aluminio y tela, como la estructura de acero, caucho e hilo encerado forman parte de este cuerpo de obra donde exprofeso están excluidos los ornamentos.

Una incidencia que especialmente recae en el oficio, y en el esmero por aproximarse a la proporción justa, poniendo énfasis en una estética que redunda en una síntesis de la existencia. Enfoque que a su vez recalca Mauricio Bravo Carreño:

“La forma, en su caso, tampoco es el resultado de indagaciones que buscan consolidar la autonomía estética del objeto de arte. Es, más bien, la expresión de un fenómeno ontológico: la configuración o, mejor dicho, siguiendo a Étienne Souriau en Los diferentes modos de existencia (Cactus, 2017), la instauración de una forma particular de existencia, que es la de la escultura misma. Nosotros mismos somos una forma de ser y las obras de Elisa, al igual que nosotros, son seres artificiales que, al ser emplazados en el mundo, configuran su propio nicho ontológico”.

En síntesis, todo lo anterior, debiese entenderse, como un imperativo en la obra de Elisa Aguirre, ya que de este modo es como en “Frutos de la Sequía” la naturaleza -del ser- se presenta. Tras una exhaustiva investigación matérica que trae como reacción que el espectador perciba, reconozca o sienta esa contigüidad, o mejor dicho de esa cercanía tácita entre quien crea, y aquel que ve la obra.

Articulando una secreta transición que sin duda nos remite lo más profundo, y que forma parte de nuestra condición más primigenia; evidenciada finalmente, en un intercambio que esta artista, recrea tanto en las superficies más pulcras, como en las costuras o ese agrietamiento al que también se deben agregar aquellos pigmentos que evocan la naturaleza, y donde prevalecen los ocres, los negros, los blancos, y los terracota.

Porque en ellos, se percibe además el paso del tiempo, y su fragilidad expresada en ese tonalidades tan propias de las culturas ancestrales, y que ciertamente dejan entrever el “fluir”, estos frutos de la sequía, que nos hacen pensar en la yuxtaposición de la vida y la muerte, e incluso, en la alteridad material de la existencia.

Y para corroborar esto, Elisa Aguirre señala: “Aunque la muerte está presente en muchas de estas obras, finalmente siento que estoy hablando más de la vida: de aquello que cambia, que se deteriora, que desaparece y que, al mismo tiempo, puede transformarse en otra cosa”.