El PDG aprieta a Kast por el Presupuesto y mantiene el puñal de la acusación contra Rabat

El Partido de la Gente (PDG) le dio una mano al Gobierno de José Antonio Kast para sacar adelante el Presupuesto 2027, pero mantiene otra carta sin mostrar: sus votos en la eventual acusación constitucional contra Fernando Rabat. Mientras aprieta a Hacienda por los recortes sociales, la bancada sigue sin definir si respaldará el libelo contra el ministro de Justicia.

La Cámara aprobó este lunes el Presupuesto con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El PDG, sin embargo, no votó en bloque: nueve diputados respaldaron el proyecto, tres lo rechazaron y dos no registraron voto.

La colectividad ayudó así al Ejecutivo a superar la discusión general, aunque presentó 165 indicaciones y advirtió que su respaldo no constituye un cheque en blanco.

Rabat: los votos bajo llave

La indefinición sobre Rabat esconde diferencias dentro del propio PDG.

Patricio Briones, Paula Olmos, Fabián Ossandón, Tamara Ramírez, Eileen Urqueta y Guillermo Valdés respaldaron una resolución que pidió la salida del ministro. También lo hizo Cristián “Dr. File” Contreras, militante del partido apartado de la bancada.

Aunque exigir su renuncia no equivale a apoyar una acusación constitucional, la votación dejó una señal política sobre la continuidad de Rabat.

A ello se suma Pamela Jiles, quien inicialmente se había mostrado dispuesta a salvar al ministro, pero luego reconoció que existirían fundamentos para acusarlo constitucionalmente.

“Mi análisis personal es que sí existirían razones por las cuales hacer una acusación constitucional en este caso”, sostuvo en 24 Horas.

En contraste, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, mantiene reparos jurídicos. “Me cuesta ver mérito constitucional”, señaló anteriormente, mientras Zandra Parisi también ha evitado comprometer su voto antes de conocer el texto.

Desde la bancada del PDG confirman que existe una mayoría interna favorable a respaldar la acusación constitucional contra Rabat, aunque todavía no hay una definición formal y esperan conocer el texto del libelo antes de resolver.

La oposición, mientras tanto, no pretende quedarse esperando. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseguró que presentarán la acusación con o sin el respaldo del PDG.

“No creemos en los acuerdos bajo presión”

La coincidencia entre ambas discusiones alimenta las interrogantes sobre el papel del PDG frente a La Moneda. Sin embargo, desde la bancada rechazan que exista una negociación cruzada.

En declaraciones enviadas a El Mostrador, el diputado Roberto Arroyo fue categórico:

“Nosotros estamos abordando ambas discusiones por separado. No estamos condicionando nuestros votos, no creemos en los acuerdos bajo presión ni en utilizar temas tan importantes como moneda de cambio”.

Sobre el ministro Rabat, recalcó que esperan conocer el libelo para evaluar sus fundamentos jurídicos y políticos, sin anticipar una decisión.

El parlamentario también planteó que, más allá de la controversia por el ministro, buscan corregir los vacíos legales relacionados con las rebajas de condenas por violación y abuso sexual contra menores de edad.

Desde la bancada ya habían dicho a este medio que ambos asuntos se analizan por separado y que todavía no han existido conversaciones específicas con el oficialismo ni con la oposición sobre los votos para la acusación.

“Si el Ejecutivo no corrige estas injusticias, nos encontrará al frente”

En el Presupuesto, en cambio, el PDG ya pasó de las advertencias a las indicaciones.

Entre sus exigencias figuran recuperar Yo elijo mi PC, revisar el recorte del 85,8% al programa de Tenencia Responsable de Mascotas, la disminución del Subsidio al Arriendo y el anunciado cierre de Prodemu.

La diputada Paula Olmos dejó claro que respaldar la iniciativa en general “no significa estar de acuerdo con todo ni darle un cheque en blanco al Gobierno”.

Durante la discusión en la Cámara, Juan Marcelo Valenzuela fue más lejos: “Si el Ejecutivo no corrige estas injusticias, nos encontrará al frente”.

Arroyo también defendió ante El Mostrador la reposición de recursos para computadores escolares, argumentando que el acceso a la tecnología no puede depender de la situación económica de las familias.

Las diferencias deberán resolverse durante la votación en particular que comienza este martes, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrente las exigencias de los parlamentarios.

Como informó El Mostrador, el PDG busca instalar una agenda propia, mientras el Gobierno y la oposición intentan conseguir sus votos.

El partido insiste en que Presupuesto y Rabat son discusiones independientes. Y, por ahora, no hay antecedentes que acrediten un intercambio de apoyos.

Pero el contraste político permanece: varios de los diputados que le dieron una mano a Kast para avanzar con el Presupuesto también han pedido la salida de Rabat. La primera votación ya ocurrió. La segunda sigue bajo llave.