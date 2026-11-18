Un interno murió la tarde del domingo 15 de noviembre tras ser atacado con un arma cortante durante una riña en el módulo 54 del Complejo Penitenciario de Llancahue, en Valdivia. Fue trasladado al hospital del recinto, donde falleció por la gravedad de sus lesiones. Es al menos la sexta muerte violenta de un interno este año en el penal, según los casos documentados por la prensa.

Tres semanas antes, el 23 de octubre, un interno colombiano de 32 años murió apuñalado en el módulo 42. En ese mismo módulo, el 14 de agosto, otro recluso, de 28 años, murió por heridas con un arma blanca. Tras ese ataque, Gendarmería realizó un allanamiento extraordinario e incautó cuatro armas cortopunzantes artesanales y un teléfono celular.

Entre el 24 de enero y el 2 de febrero habían muerto tres internos en el módulo 54, dos de ellos en menos de 24 horas. Después de esa seguidilla de fallecimientos, Gendarmería efectuó un operativo en seis módulos, que se tradujo en 762 internos intervenidos, lo que permitió incautar 121 armas cortopunzantes y 51 teléfonos celulares.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo entonces que la situación era grave y que podían ocurrir nuevos asesinatos. La institución anunció traslados de internos involucrados en las agresiones, allanamientos y la intervención de equipos especializados para identificar y desarticular focos de violencia.

En junio de 2023, un allanamiento en el módulo 54 permitió incautar 26 armas blancas artesanales y 20 celulares. Ese mismo año, el módulo albergaba a 214 internos, pese a estar diseñado para 120. En 2025, Gendarmería informó sobre la presión que ejercían los traslados de reclusos desde otras regiones.

En razón de la muerte del recluso sucedida el domingo pasado, la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para establecer las circunstancias de la agresión.

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