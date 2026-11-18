El martes 10 de noviembre, el senador Iván Flores informó que los proyectos de los nuevos hospitales de Valdivia y Panguipulli no estaban considerados en el Presupuesto 2027. Según dijo entonces, la información se la entregó la ministra de Salud, May Chomalí, durante una reunión en el Senado, donde también abordaron las dificultades para comprar terrenos en Valdivia y avanzar en el diseño del recinto de Panguipulli.

El viernes 13, el propio senador cuestionó lo que le había informado la ministra, tras conocer nuevos antecedentes sobre las gestiones regionales. Flores sostuvo que esa información no correspondía con lo avanzado en la región. “Lamentablemente, los equipos de regiones y del Minsal no conversan y no se coordinan”, declaró el parlamentario, quien aseguró que ambas iniciativas mantenían avances y que se estaban retomando las gestiones para adquirir el terreno del futuro Hospital de Valdivia.

En paralelo, autoridades regionales se reunieron en Santiago con representantes del Gobierno para intentar destrabar la compra de un predio de unas diez hectáreas perteneciente a la Universidad Austral de Chile, en el fundo Vista Alegre. El terreno está avaluado en más de $6 mil millones y su compra sigue pendiente por falta de recursos, según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

El gobernador regional Luis Cuvertino señaló que las negociaciones podrían retomarse durante 2027 y que la falta de asignación presupuestaria mantiene la incertidumbre. La alcaldesa Carla Amtmann informó que se acordó revisar el cumplimiento de los compromisos dentro de 30 días y realizar una nueva reunión en enero.

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