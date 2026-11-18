En medio de una serie de controversias que han puesto en cuestión la coordinación política y comunicacional de La Moneda, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, defendió este martes el funcionamiento del gabinete del Presidente José Antonio Kast. Pese a reconocer que pueden existir contradicciones entre ministros, aseguró que la administración busca mantener un trabajo conjunto y que todos los secretarios de Estado conservan la confianza presidencial.

“Este gobierno trata de trabajar coordinado en todo lo que puede”, afirmó Arenas, al ser consultado por las diferencias públicas entre autoridades del Ejecutivo.

Las declaraciones se producen después de varios episodios que han involucrado al propio vocero, entre ellos sus cuestionamientos al Partido de la Gente (PDG), sus dichos sobre la Ley Antibarricadas y sus críticas a la gestión del Ministerio de Ciencia.

Consultado por esas controversias y por su desempeño al frente de las comunicaciones del Gobierno, Arenas defendió el ejercicio de su función y aseguró que busca mejorar permanentemente.

“Yo soy el vocero del Gobierno y mi rol es comunicar, trato de hacerlo cada vez mejor, pero siempre con la dirección de tratar de expresar la voluntad del Gobierno en forma fácil, directa y lo más pedagógica posible y en eso, por supuesto, vamos mejorando todos los días”, sostuvo.

El subsecretario también debió responder a los cuestionamientos de la diputada Macarena Santelices (IND-UDI), quien criticó duramente el desempeño de algunos integrantes del gabinete. Frente a esas palabras, Arenas evitó evaluar individualmente a los secretarios de Estado y aseguró que todos mantienen el respaldo del Mandatario.

“Lo que siempre hemos dicho aquí los ministros cuentan con la confianza del Presidente de la República y por lo tanto, están plenamente desplegado en sus funciones”, afirmó.

El vocero destacó que las distintas carteras continúan desarrollando sus labores, particularmente en medio de la discusión de la Ley de Presupuesto.

“Estamos haciendo muchas cosas en muchos ministerios, tenemos la ley de Presupuesto y por lo tanto, el Presidente de la República sigue contando con el apoyo de todos ellos y están plenamente desplegados en todas sus labores”, señaló.

Además, recalcó que corresponde exclusivamente al jefe de Estado determinar cuándo un integrante del gabinete deja de contar con su confianza. “Así que el único además que puede decir cuando un ministro pierde la confianza del Ejecutivo es el Presidente de la República y por lo tanto, no hay más que decir sobre ese tema”, agregó.

Otro de los asuntos que motivó preguntas al vocero fueron las diferencias entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de Agricultura, Jaime Campos, respecto del impacto de las lluvias sobre las exportaciones chilenas de fruta.

Consultado por las posiciones divergentes de ambos secretarios de Estado, Arenas reconoció que pueden existir problemas de coordinación, aunque sostuvo que ello no impide el avance de la agenda gubernamental.

“Siempre pueden haber situaciones que se puedan hecho mejor o algunas contradicciones entre ministros, pero nosotros consideramos que estamos avanzando como gobierno en todos los ámbitos y especialmente en la Ley de Presupuesto”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el Ejecutivo busca mejorar su funcionamiento interno y mantener una posición de unidad. “Así que seguimos avanzando, tratando siempre de coordinarnos mejor, pero como le digo, el Presidente de la República tiene la confianza en todos sus ministros y estamos trabajando en forma unida”, sostuvo.

Las dificultades de coordinación también han quedado expuestas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde existen diferencias entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi.

El propio Arenas había formulado cuestionamientos públicos a la gestión de la cartera, sumando otro episodio a las controversias que han marcado sus recientes intervenciones.

Consultado nuevamente por esa situación, el vocero sostuvo que todas las reparticiones del Ejecutivo tienen aspectos que pueden perfeccionar. Todos los ministerios siempre pueden mejorar”, afirmó.

Respecto de la reunión pendiente entre Lincolao y el biministro Alvarado, señaló que las autoridades estaban intentando coordinar sus agendas después del regreso de la ministra desde el extranjero.

“Y en cuanto a la reunión con el biministro Alvarado, la ministra Linolao viene llegando un viaje del extranjero y van a coordinar las agendas para concretar esa reunión lo antes posible”, indicó.

Arenas reconoció que desconocía el contenido específico de la cita, aunque aseguró que existía disposición para concretarla durante la jornada. “No sé cuál va a ser tenor de la reunión, pero se va a concretar durante el día”, señaló.

También explicó que la agenda del biministro incluía un desplazamiento a Valparaíso para participar en un consejo regional, por lo que ambas autoridades debían compatibilizar sus actividades.

Sin embargo, uno de los principales frentes políticos abiertos por el vocero continúa siendo su relación con el Partido de la Gente. La controversia comenzó después de que Arenas cuestionara públicamente la identidad política de la colectividad, a la que describió como un “cúmulo de deseos”.

Sus declaraciones generaron molestia en el PDG, cuyos parlamentarios tienen especial relevancia en el escenario político que enfrenta el Gobierno, particularmente por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Aunque Arenas ofreció disculpas por sus dichos, estas no fueron bien recibidas por la colectividad, desde donde solicitaron una retractación.

Consultado por esa situación, el subsecretario evitó profundizar en sus declaraciones anteriores y se remitió a lo que había señalado el martes. No obstante, informó que sostuvo una conversación con el jefe de bancada de los diputados del PDG, Juan Valenzuela, con el objetivo de mantener abiertos los canales de diálogo.

“Contarle nomás que hoy día hablé con el jefe de bancada de los diputados del PDG, el diputado Juan Valenzuela, y fue una reunión muy franca, muy llana, muy directa”, afirmó.

El vocero aseguró que continuará buscando espacios de trabajo conjunto con los parlamentarios de esa colectividad. “Voy a seguir trabajando en todo lo que sea posible con los parlamentarios del PDG, sobre todo en los temas comunes que podamos tener sobre políticas públicas que tanto importan al país”, sostuvo.