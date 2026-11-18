La Municipalidad de Lago Ranco pagó $567 millones por un terreno de 5.911 metros cuadrados para el proyecto Centro Cultural Ferrocarriles Madereros. La compra, realizada en febrero de 2025 mediante trato directo, fue examinada por la Contraloría Regional de Los Ríos en su Informe Final de Investigación Especial N.º 245-2026, tras una denuncia ciudadana. Según el organismo, el municipio pagó 16,9 veces el avalúo fiscal del inmueble.

El informe establece que el proyecto cultural no figuraba entre las inversiones regionales programadas para 2026 ni entre las iniciativas priorizadas para 2027. Tampoco estaba contemplado en el Plan de Desarrollo Comunal vigente cuando se decidió la compra. Más de un año después de la adquisición, el terreno no había sido intervenido para construir la infraestructura proyectada.

Contraloría observó además que el municipio pagó $424 millones más que la menor de las tres tasaciones comerciales, sin acreditar un análisis suficiente de las diferencias entre ellas. El organismo también cuestionó la falta de fundamentos para recurrir al trato directo y la omisión de restricciones urbanísticas que afectaban al inmueble. Instruyó un procedimiento disciplinario y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional, según los resultados de la fiscalización.

En una declaración difundida por las redes sociales municipales, el alcalde Miguel Meza sostuvo que el municipio pagó aproximadamente $95 mil por metro cuadrado y presentó antecedentes de otras compraventas cercanas, con valores de $120 mil y $137 mil por metro cuadrado.

Meza defendió la compra por su valor histórico y comunitario, y rechazó haberse beneficiado personalmente de la operación. “Yo no tengo absolutamente nada que esconder”, dijo. También anunció que entregaría voluntariamente a Fiscalía antecedentes personales, bancarios y dispositivos electrónicos.

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