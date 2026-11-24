En 1985, siendo alcalde (designado) de Santiago Carlos Bombal, el jurado del premio municipal otorgó por unanimidad el premio literario por mejor obra de teatro a Regreso sin causa, del joven dramaturgo Jaime Miranda.

El fallo fue publicado en distintos medios de la capital. La obra trataba el tema del exilio y los problemas del retorno, y fue estrenada con gran éxito en 1984, con Julio Jung y María Elena Duvauchelle.

El 9 de mayo de 1985 Miranda recibió una comunicación de la Coordinadora de Eventos Culturales de la Municipalidad: “me es grato poner en su conocimiento que usted fue designado con el primer premio en el género teatro con su obra Regreso sin causa, lo que lo hace acreedor a un diploma y a 60 unidades tributarias”. Lo citaba también para la entrega de premios el 24 de mayo.

Una semana antes, fue llamado al Municipio y se le comunicó un cambio de opinión, expresada en un documento, firmado por el abogado Luis Manríquez Reyes.

“En mi calidad de Secretario Municipal y de Ministro de Fe del Consejo Comunal de Desarrollo de esta I Municipalidad, debo notificar a usted el acuerdo adoptado por este Consejo, por la unanimidad de sus miembros, en el sentido de solicitar al señor Alcalde se procediera a declarar desierto el Concurso Literario Municipal, correspondiente al presente año, en género Teatro por ser su obra ‘Regreso sin causa’, altamente inconveniente”.

La maniobra fue evidente: lo que realmente ocurrió fue que el gobierno ejerció presión al alcalde (uno de los fundadores de la UDI), quien decidió revocar y anular el premio, ocultando la presión de que había sido objeto. La autoridad justificó la revocación porqué se lo había solicitado formalmente, y por unanimidad, el Consejo Comunal de Desarrollo. Varias entidades culturales de la época reclamaron por lo insólito de la medida, fundamentalmente la SECH.

Lo ocurrido en 1985 parece repetirse en el caso del premio en poesía a la mejor obra literaria del año anterior, otorgado por el Ministerio de Cultura, galardón que como reafirman dos miembros del jurado fue otorgado a Verónica Jiménez por su obra “Persona sin identificar”.

La autora tiene una larga trayectoria, ha publicado varios poemarios y ha recibido diversos premios.

El Ministerio argumenta que debido a que el jurado no consideró tres obras que por alguna razón administrativa no fueron incluidas, (lo cual resulta incomprensible), se tendrá que anular el concurso, dejar en cero lo acordado y nombrar un nuevo jurado (medida que delata lo que hay detrás).

Lo ocurrido tiene un tufillo que huele a lo sucedido en 1985. Ayer el tema inconveniente para un tratamiento literario fue el exilio y hoy, en el 2026, aunque no se dice: el estallido social y sus repercusiones.