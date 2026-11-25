El Concejo Municipal de Río Bueno fue convocado para este martes 24 de noviembre, a las 8:30 horas, para votar la renuncia del alcalde Luis Reyes Álvarez, quien permanece en prisión preventiva desde octubre tras ser formalizado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos, en una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a licitaciones municipales.

La solicitud de renuncia fue presentada formalmente al municipio la semana pasada, después de que su hija Natalia Reyes entregara una carta firmada ante notario. Para aceptarla, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los seis concejales, y cinco de ellos anunciaron públicamente que la respaldarán. Finalmente, la determinación contó con el voto favorable de los cinco concejales presentes en la instancia, registrándose únicamente la ausencia de la concejala Valeska Prieto.

Los concejales Daniel Quezada, Waldo Flores, Yuli Estrada, Valeska Prieto y Patricia Rojas también anunciaron que acudirán al Tribunal Electoral Regional de Los Ríos para pedir una eventual inhabilitación de Reyes por cinco años. La acción será patrocinada por el abogado Braulio Sanhueza Burgos y, según los concejales, buscará establecer responsabilidades político-administrativas independientes de la investigación penal.

En su declaración pública del 20 de noviembre, los cinco concejales sostuvieron que la renuncia no implica abandonar la búsqueda de responsabilidades y comprometieron su apoyo a futuras acciones para recuperar eventuales recursos municipales comprometidos en los hechos investigados.

Como el concejo aprobó la renuncia y esta completa su tramitación, se abrirá el proceso para elegir un nuevo alcalde entre los concejales en ejercicio. La persona elegida completará el período municipal. La eventual inhabilitación de Reyes, en cambio, dependerá de una resolución del Tribunal Electoral Regional.

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