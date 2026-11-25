“Cimientos de papel” es la ópera prima de la escritora Paloma Sanz Ráez, donde a través de una escritura íntima y reflexiva, construye un universo poético donde el amor, el deseo, la memoria y la identidad se entrelazan con las experiencias de quienes han debido encontrar su propia voz frente a los prejuicios y las convenciones sociales.

Propone así una mirada sobre la libertad afectiva y el derecho a vivir los vínculos sin ocultamiento ni discriminación.

La obra transita entre la intimidad y lo colectivo. Sus poemas abordan los encuentros, las pérdidas, las contradicciones y las posibilidades de construir relaciones desde la complicidad y el reconocimiento mutuo.

En ese recorrido, la experiencia personal adquiere una dimensión social y política: escribir también significa hacer visible aquello que históricamente ha sido relegado al silencio.

La propuesta de “Cimientos de papel” incorpora, además, un diálogo entre palabra e imagen. Su universo visual, obras realizadas por la propia autora, acompañan la exploración poética mediante composiciones que remiten al cuerpo, la naturaleza y la cotidianidad, ampliando las posibilidades de lectura y convirtiendo el libro en una experiencia editorial que conecta sensibilidad estética y reflexión.

Paloma Sanz nació en España en 1971 y llegó a Chile durante su infancia. Formada en Comunicación Audiovisual y Publicidad, ha desarrollado una relación con la escritura marcada por la observación de lo cotidiano y la búsqueda de aquello que permanece detrás de las apariencias.

“Escribo para mirar de nuevo, para escuchar lo que pasa desapercibido, para encontrar —entre palabra y palabra— una manera de estar un poco más cerca del mundo”, expresa.

“Cimientos de papel” es una invitación a reconocer que los afectos también construyen territorios, que la identidad se escribe y reescribe, y que la poesía puede abrir espacios para imaginar otras formas de relacionarnos y habitar el mundo.