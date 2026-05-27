La historia de la cachorra de puma que apareció entre los techos en Paine

La escena causa sorpresa y pena: una pequeña cachorra de puma avanza desorientada sobre los techos de viviendas, rodeada de ladridos, luces, personas y ruido urbano. Esa fue la imagen que sorprendió hace pocos días a los habitantes de Paine.

El ejemplar, de apenas entre ocho o diez meses, fue avistado en medio de un sector densamente intervenido, donde vecinos comenzaron a grabarla mientras intentaba escapar del acoso de perros y del movimiento humano. Finalmente, equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) lograron rescatarla y trasladarla al Refugio Animal Cascada, para iniciar su evaluación veterinaria y definir si existían posibilidades de retornarla a la vida silvestre.

Pero poco después del rescate ocurrió algo inesperado. Habitantes del sector y equipos en terreno reportaron el avistamiento de otro puma, esta vez adulto, rondando las inmediaciones, lo que abrió rápidamente una hipótesis esperanzadora: podría tratarse de la madre de la cachorra buscándola.

La posibilidad movilizó a especialistas, veterinarios y rescatistas, quienes comenzaron a coordinar un operativo silencioso para intentar reunir nuevamente a ambos felinos antes de que el estrés o la intervención humana rompieran definitivamente el vínculo.

Desde aquel momento y hasta el cierre de esta edición de Juego Limpio, profesionales del Refugio Animal Cascada, junto al SAG, han realizado monitoreos utilizando drones, cámaras térmicas y patrullajes nocturnos en las quebradas y sectores periurbanos de Paine. Sin embargo, los intentos hasta ahora no han dado resultados.

La presencia constante de vehículos, cercos, perros y personas dificultó el rastreo y probablemente alejó a la puma adulta del lugar. Expertos explicaron que estos animales evitan exponerse cuando perciben actividad humana intensa, especialmente si sienten riesgo para sus crías.

Mientras tanto, la cachorra permanece bajo observación veterinaria en el refugio. Los especialistas han señalado que el ejemplar llegó con signos de estrés y desgaste físico, mientras continúa la incertidumbre sobre si podrá volver algún día a la vida silvestre.

¿Qué revela esta historia? Que la presencia del felino es una imagen cada vez más frecuente en Chile: fauna nativa intentando sobrevivir en territorios fragmentados por la expansión urbana, donde la convivencia entre ciudades y grandes depredadores comienza a convertirse en uno de los desafíos ambientales más complejos de esta década.