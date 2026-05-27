Escritor argentino-israelí: “Israel es muy criticado en todo el mundo y respetado en Medio Oriente”

En el marco del lanzamiento en Chile de sus libros “300 preguntas en 300 palabras sobre Islam político” y “300 preguntas en 300 palabras sobre Medio Oriente”, el escritor y periodista argentino-israelí Gabriel Ben Tasgal abordó el escenario político y geopolítico que atraviesa Medio Oriente en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

El escritor, en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, sostuvo que la región atraviesa una profunda transformación política y diplomática, marcada por el debilitamiento del eje liderado por Irán y el fortalecimiento de alianzas entre Israel y países árabes.

“Nosotros tenemos cuatro fuerzas políticas en el Medio Oriente”, señaló Ben Tasgal, detallando que una de ellas corresponde al “eje shiita conformado por Irán, por Irak, por la Siria de Assad, por Hezbollah, por los hutíes”.

“Este régimen, este eje, está cayendo. Se está debilitando bastante”, afirmó.

Asimismo, mencionó un segundo bloque compuesto por “grupos radicales islámicos que quieren conformar un califato religioso”, entre los que mencionó a Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda.

También apuntó a un tercer grupo integrado por “países muy radicales”, entre ellos Turquía y Catar, al que acusó de promover el terrorismo mediante financiamiento y apoyo político.

Sin embargo, Ben Tasgal puso especial énfasis en lo que definió como el cuarto eje: los países sunitas no radicales.

“Los países sunitas no radicales son, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Jordania. Arabia Saudita va camino a eso. Son los países que están firmando y que van a firmar los acuerdos de paz con Israel. Los acuerdos de Abraham”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que la región está avanzando hacia un nuevo escenario político.

“El Medio Oriente se está reconfigurando. En donde, por un lado, Israel es muy criticado en todo el mundo. Por otro lado, es muy respetado en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente vamos camino a acuerdos de paz”, concluyó.