La corriente blanca que avanza sobre la estepa

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¡Queridos lectores de Magallanes! Hoy, nuestro newsletter es especial. Tanto así, que tendré que disculparme por esta edición reducida. Y me tomaré la libertad y la confianza de compartirles la razón. Es íntima. Un día antes de lo previsto llegó al mundo mi hijo Valentino. ¡Qué alegría!

No obstante la falta de tiempo durante el día (y la noche), he querido dejarles igualmente tres temas.

El primero es una imagen, tal vez no inédita, pero muy representativa de nuestra región. El cruce de un rebaño de más de dos mil ovejas por las Torres del Paine, en una jornada singularmente fría: a -14° C. Una postal para mirar en silencio y con detención.

Además, les traigo algo de ciencia blanca. La base Escudero del INACH realizó por primera vez en isla Rey Jorge la jornada “Ciencia y chocolate”, iniciativa que intenta acercar la investigación a quienes viven en la Antártica. La actividad abordó lagos y glaciares, y reforzó el papel de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco.

Y para cerrar esta edición, una investigación académica detectó que no son los pumas los principales depredadores de ganado en Magallanes, sino los perros, y no cualquiera: los domésticos.

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Dos mil quinientas ovejas bajo el invierno de Torres del Paine

Como una larga corriente blanca avanzando sobre la estepa, cerca de 2.500 ovejas atravesaron la Estancia Cerro Guido, en la comuna de Torres del Paine. Al fondo, el macizo Paine emergía entre montañas nevadas, mientras la temperatura descendía hasta los –14 °C. La escena fue registrada por el fotógrafo de naturaleza Timothy Dhalleine durante los primeros días de agosto.

El movimiento del rebaño no fue una postal preparada, sino parte del trabajo cotidiano de la ganadería patagónica. Jinetes, perros ovejeros y trabajadores de campo condujeron al piño por una pampa abierta y endurecida por el frío, donde las distancias, el viento y el invierno marcan el ritmo de cada faena.

Fundada a comienzos del siglo XX, la Estancia Cerro Guido conserva una estrecha relación con la actividad ovina. Sus instalaciones históricas, entre ellas los espacios destinados a la esquila y al procesamiento de la lana, dan cuenta de una tradición que sigue formando parte de la economía y la cultura rural de Magallanes.

La imagen reúne dos dimensiones de la Patagonia chilena: la monumentalidad de un paisaje que parece no terminar y el trabajo humano que permite habitarlo.

Más que una escena turística, el registro muestra una práctica ganadera que persiste frente al frío extremo, bajo la silueta inconfundible de Torres del Paine.

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“Ciencia y chocolate” reúne por primera vez a la comunidad antártica en la base Escudero

La base permanente Profesor Julio Escudero, del Instituto Antártico Chileno (INACH), realizó por primera vez en la isla Rey Jorge una jornada de divulgación científica abierta a quienes residen en el territorio. La actividad, denominada “Ciencia y chocolate”, reunió a personal de la Fuerza Aérea, la Armada y la Dirección General de Aeronáutica Civil en torno a charlas científicas acompañadas de una taza de chocolate caliente.

El encuentro buscó acercar el trabajo de investigadores e investigadoras a la comunidad antártica en un ambiente distendido. La primera exposición estuvo a cargo de la científica Natalia Mestre y se centró en los copépodos, pequeños crustáceos de tamaño milimétrico que cumplen un papel relevante en la cadena alimentaria y en la supervivencia de distintas especies marinas.

Durante la jornada, el investigador Luis Muñoz también presentó antecedentes sobre lagos y glaciares. Por su parte, Jorge Kuimer, jefe de la base Escudero, explicó que la iniciativa surgió tras el interés manifestado por los visitantes durante el Día del Patrimonio, cuando conocieron la existencia de una actividad similar desarrollada por el INACH en Punta Arenas.

La institución señaló que este tipo de encuentros forma parte de su labor de divulgación del conocimiento antártico y de fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco. El INACH, organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, organiza además el Programa Nacional de Ciencia Antártica y promueve la investigación científica, tecnológica y de difusión vinculada a la Antártica.

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Los perros domésticos y no los pumas son el principal depredador de ganado en Magallanes

Magallanes aparece como la región más afectada del país por ataques al ganado, según una investigación liderada por la Universidad de Las Américas y publicada en la revista internacional Ambio. El estudio analizó registros del Servicio Agrícola y Ganadero entre 2011 y 2019, y concluyó que los perros domésticos de libre desplazamiento, y no los pumas, provocaron la mayor cantidad de muertes de bovinos, ovinos y caprinos.

La base del SAG registró 496 episodios de depredación y 5.202 animales muertos durante el período estudiado. El ganado ovino fue el más perjudicado, al concentrar el 79,4% de los eventos y el 87,8% de las pérdidas. Los ataques se localizaron principalmente en el sur del país, con Magallanes a la cabeza para los tres tipos de ganado, seguida por Los Lagos y Los Ríos en bovinos, Aysén y La Araucanía en ovinos, y La Araucanía y Coquimbo en caprinos.

Aunque el puma fue la especie mencionada con mayor frecuencia en las denuncias, los perros causaron más muertes: fueron responsables del 88,2% de los bovinos, el 63,8% de los caprinos y el 67,6% de los ovinos afectados. En conjunto, ocasionaron el 68,3% de las pérdidas, frente al 27% atribuido a pumas. Para Silvio J. Crespín, investigador de la UDLA, la evidencia obliga a trasladar el foco desde los carnívoros nativos hacia las conductas humanas y los sistemas que mantienen poblaciones de perros sin supervisión.

El estudio plantea que enfrentar el problema requiere fortalecer la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable en sectores rurales, aumentar la fiscalización, financiar programas de esterilización y establecer mayores exigencias de confinamiento. Sus autores sostienen que una respuesta efectiva debe considerar cambios sociales, culturales y de gobernanza, tanto para proteger la actividad ganadera de Magallanes como para evitar impactos sobre la fauna nativa.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

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