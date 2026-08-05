Vivir los temporales en situación de calle
El Código Azul y los albergues pueden salvar vidas durante un temporal. Pero no resuelven la pobreza y la exclusión de quienes viven a la intemperie.
¿Sirven? Sí. ¿Alcanzan? No. De esto y de las soluciones reales para salir de la calle en Hora de conversar, con Jaime Lavín, jefe de la Oficina Nacional de Calle, y con Martín Nieto, arquitecto que conoce en primera persona la vida a la intemperie.
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