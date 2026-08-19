Fiscal advierte: Estrecho de Magallanes podría convertirse en ruta del crimen organizado global

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¡Muy buenos días, Magallanes!

Les saludo, como cada miércoles, en una nueva edición de Aquí Magallanes, el newsletter más austral del planeta.

El invierno en Magallanes tiene una magia especial. Los días se hacen bastante más cortos y, al principio, esa oscuridad puede tener su encanto; después de algunas semanas, comienza a agotar un poco. Por suerte, durante estos últimos días la luz ha comenzado lentamente a regresar.

Hoy, por primera vez en este newsletter, les hablaré de crimen organizado. No porque venga a revelar una red oculta de lavado de activos o de tráfico, sino porque el fiscal regional de Magallanes ha advertido que el valor geopolítico del Estrecho incorpora hoy un factor de riesgo que merece ser observado y comprendido también en esa dimensión.

A continuación, les traigo lo siguiente:

Fiscal alerta sobre la amenaza del crimen organizado global en el Estrecho de Magallanes. El fiscal regional Cristián Crisosto advierte que el valor geopolítico del Estrecho también incorpora nuevos riesgos de seguridad. Las organizaciones criminales adaptan sus rutas a los cambios del comercio marítimo, abriendo interrogantes sobre las capacidades de detección y coordinación de Chile.

Más de $7 mil millones para reparar la pista que será respaldo del futuro aeródromo de Natales. La pista de Julio Gallardo será reparada para extender su operación por aproximadamente diez años. Posteriormente se integrará como infraestructura alternativa de un proyecto aeroportuario mayor, que contempla una inversión estimada de $60 mil millones.

Expertos cuestionan el foco minero de la propuesta para actualizar la carta geológica de Magallanes. El Gobierno propone destinar más de $300 millones a identificar zonas de interés para futuras prospecciones mineras. Especialistas plantean que la actualización también debería contribuir al turismo, la geoconservación, la gestión de riesgos y la planificación territorial.

Punta Arenas será sede regional de la coordinación del Quinto Año Polar Internacional. La capital de Magallanes albergará una de las dos oficinas regionales que prepararán el Quinto Año Polar Internacional 2032-2033. La estructura comenzará a operar en 2027 y reforzará la participación de Chile y América Latina en la cooperación científica polar.

San Gregorio proyecta su desarrollo turístico desde el patrimonio y la sustentabilidad. Una nueva edición del seminario “San Gregorio como Destino Turístico” pondrá en valor Cueva Fell, Pali Aike y la antigua estancia de la comuna. La discusión ocurre mientras este territorio aislado y escasamente poblado comienza a enfrentar nuevos desafíos por el desarrollo del hidrógeno verde.

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Fiscal advierte que el Estrecho de Magallanes podría convertirse en ruta del crimen organizado global

Ante la inestabilidad y la incertidumbre que afectan a algunos de los principales nodos logísticos globales, el Estrecho de Magallanes ha recobrado un valor que estuvo adormecido durante décadas. Este paso internacional vuelve a aparecer como una alternativa relevante, con una proyección de mayor tránsito durante los próximos años.

Por esto mismo es que el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, advierte que estos fenómenos geoeconómicos y geopolíticos no afectan solamente a las empresas navieras internacionales, sino también a organizaciones criminales que movilizan cargamentos y mercancías a través de rutas marítimas.

El fiscal expuso recientemente sobre esta materia ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, durante una de las dos sesiones que esta instancia celebró en Punta Arenas, otorgándole explícitamente el carácter de riesgo estratégico.

“Cuando se les cierran o se les limitan ciertas rutas marítimas, estas bandas de crimen organizado empiezan a buscar otras opciones”, explicó. Según Crisosto, estas organizaciones operan “como verdaderos conglomerados económicos internacionales” y buscan rutas logísticas que les permitan transportar sus productos con el menor riesgo posible.

El persecutor vinculó este escenario con las dificultades que han afectado al Canal de Panamá, los mayores controles sobre rutas del Caribe y el creciente atractivo de mercados como Oceanía. Según sostuvo, una dosis de cocaína puede alcanzar en Australia un precio aproximadamente nueve veces superior al que tendría en Estados Unidos, haciendo rentables trayectos más extensos.

A ello se suma el aumento del tránsito marítimo por el extremo austral. De acuerdo con datos de la Armada y DIRECTEMAR citados por el fiscal, entre 2024 y 2025 el paso de naves mayores por el Estrecho y otras rutas australes habría aumentado cerca de un 50%. Para Crisosto, este incremento no demuestra por sí mismo una actividad ilícita, pero sí eleva la exposición y confirma la necesidad de observar preventivamente estos corredores.

El fiscal distingue, sin embargo, dos dimensiones. Por una parte, existen rutas criminales ya identificadas que conectan Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta Arenas y Ushuaia, en ambos sentidos. Estas han sido utilizadas para el contrabando de cigarrillos y el tráfico de cocaína, ketamina y otras sustancias.

“Esas rutas ya están identificadas y tenemos bandas de crimen organizado formalizadas, acusadas y condenadas”, afirmó. Algunas de estas organizaciones, agregó, operaban simultáneamente en territorios chileno y argentino.

Distinto es el caso del eventual uso del Estrecho de Magallanes como corredor para grandes embarcaciones vinculadas al crimen organizado internacional. Allí todavía no existe una ruta consolidada públicamente acreditada, pero sí un riesgo estratégico sobre el cual la Fiscalía sostiene que existen indicios y antecedentes que justifican una alerta preventiva.

Según explicó Crisosto, uno de los desafíos para la gestión del Estrecho radica en el régimen establecido por los tratados internacionales, que consagran su neutralización y garantizan la libre navegación para naves de todas las banderas. A falta de una denuncia o de indicios concretos, señaló, una embarcación puede cruzar sin ser abordada o fiscalizada arbitrariamente.

“Esto genera una vulnerabilidad que va más allá de lo que puede hacer la propia Fiscalía”, aseguró Crisosto, apuntando a una dimensión que involucra también competencias marítimas, relaciones internacionales y cooperación entre distintas agencias estatales.

La alerta surge de un diagnóstico elaborado por la Fiscalía Regional de Magallanes y presentado en mesas técnicas junto con Aduanas, las policías y la Armada. Para el fiscal, la coordinación interagencial dentro de Chile resulta indispensable, pero también lo es la colaboración internacional entre los organismos responsables de investigar estos fenómenos.

Crisosto destacó especialmente el trabajo desarrollado con las fiscalías argentinas de Río Gallegos y Ushuaia. En 2023, ambas naciones conformaron un equipo conjunto que permitió ejecutar acciones operativas simultáneas contra una organización criminal chileno-argentina, una experiencia que, según afirmó, no tenía precedentes entre ambos países.

Consultado directamente sobre la existencia de pruebas que acrediten el paso de una embarcación con drogas por el Estrecho de Magallanes, el fiscal no confirmó que exista actualmente una causa específica de esas características. Sin embargo, sostuvo que existen indicios sobre los cuales no puede profundizar.

“Tenemos indicios y nuestra obligación como Fiscalía es alertar y realizar un diagnóstico responsable sobre las vulnerabilidades fronterizas, portuarias y marítimas. Ahondar en los pormenores es algo que no podemos hacer, porque no sería eficiente para las propias investigaciones”, comentó.

En cuanto a las medidas más urgentes, Crisosto planteó la necesidad de profundizar la colaboración interagencial y fortalecer las capacidades tecnológicas de la Policía Marítima. Entre ellas, mencionó sistemas de seguimiento y análisis permanente de la navegación, escáneres, herramientas de inteligencia artificial y capacitación continua en nuevas técnicas de investigación.

Consultado por las consecuencias que tendría la consolidación de estas rutas, Crisosto no detalló escenarios específicos, pero enfatizó que el objetivo debe ser actuar antes de que ello ocurra.

“Los grupos del crimen organizado internacional buscan copar territorios, hacerse de rutas marítimas con el objeto de poder transitar libremente con sus mercancías ilícitas. Eso es lo que no podemos esperar a que se concrete”, concluyó.

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Más de $7 mil millones para reparar la pista que será respaldo del futuro aeródromo de Puerto Natales

Entre enero y marzo de 2027, el MOP ejecutará un plan de conservación de $7.213 millones en el aeródromo Julio Gallardo. Además de enfrentar su deterioro actual, la intervención busca asegurar aproximadamente diez años adicionales de operación.

La obra adquiere otra dimensión al observar el proyecto definitivo que el MOP prepara para Puerto Natales. La pista reparada no será reemplazada ni quedará fuera de uso: posteriormente se integrará al nuevo complejo como calle de rodaje paralela y pista alternativa.

La ampliación contempla una inversión estimada de $60 mil millones, una nueva pista de 2.440 metros y un terminal de pasajeros de 10.570 metros cuadrados. También incorporará una plataforma para cuatro aeronaves comerciales, nuevas instalaciones para la DGAC y espacios destinados a carga y aviación general.

La principal diferencia será operacional. Julio Gallardo dejaría de depender de una sola pista y contaría con infraestructura de respaldo para enfrentar futuras reparaciones o contingencias sin perder completamente su conectividad aérea.

Según lo anunciado por el MOP, la ejecución del proyecto será licitada en 2027. Para una ciudad cuyo aeropuerto superó los 230 mil pasajeros en 2024, la transición marcará el paso desde una reparación urgente hacia una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento turístico y logístico de Puerto Natales.

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Expertos cuestionan el foco minero de la propuesta para actualizar la carta geológica de Magallanes

El seremi de Minería de Magallanes y de la Antártica Chilena, Óscar Basualdo, anunció en una actividad pública en Punta Arenas una propuesta de inversión por más de $300 millones para identificar zonas de interés para futuras prospecciones mineras, mediante la actualización del mapa geológico de la región.

Un mapa geológico muestra cómo se distribuyen en el territorio los distintos tipos de rocas y sedimentos. Esta información sirve como base para investigaciones de diversa complejidad y puede orientar, entre otras aplicaciones, futuros estudios de prospección minera.

Aunque la iniciativa fue presentada principalmente desde su potencial minero, los especialistas consultados cuestionan que ese sea su eje predominante y destacan aplicaciones vinculadas al turismo, la conservación, la gestión de riesgos y la planificación territorial.

Para el geógrafo, investigador del Centro de Investigación Gaia Antártica (CIGA) de la Universidad de Magallanes (UMAG) y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), Rodrigo Soteres, la minería forma parte del imaginario productivo regional, aunque actualmente mantiene un alcance económico acotado. En cambio, considera que el turismo podría ser una de las actividades más beneficiadas por la actualización.

“En las últimas décadas, los paisajes geológicos han abierto las puertas al desarrollo de un turismo de intereses especiales, lo que ha generado un importante aumento de los ingresos y puestos de trabajo en la región. Por tanto, contar con este mapa geológico actualizado podría permitir el desarrollo de políticas de geoconservación y la creación de figuras internacionales de protección”, comentó el investigador.

Soteres también apunta a que el mapa geológico es una herramienta transversal, que puede contribuir en diversas áreas de la región, como la conservación, la prevención y mitigación de riesgos socionaturales y el desarrollo productivo.

“La región tiene una extensión muy significativa de turberas, que son sistemas geoambientales prioritarios frente al cambio climático y, al mismo tiempo, reservorios de agua de gran calidad. Una correcta actualización nos podría permitir elaborar guías que favorezcan decisiones avanzadas, responsables con el medio y dirigidas al bienestar de la sociedad regional y de la biodiversidad, verdaderos protagonistas del territorio”, agregó Soteres.

Por su parte, la geóloga Leslie Manríquez califica como “demasiado amplia” la carta geológica actual y asegura que no se actualiza desde 2003.

“Existen muchos sectores de la región que no cuentan con información, principalmente por su extensión y dificultad de acceso. Sería muy importante considerar la actualización de antecedentes sobre estructuras tectónicas, cuencas sedimentarias y distribución del basamento, entre otros elementos, lo que permitiría comprender mejor las condiciones de diversos recursos geológicos”, comentó la geóloga.

A su vez, Manríquez señala que la actualización podría ayudar a identificar sectores de interés hídrico y contextos favorables para la presencia de recursos minerales y energéticos. Aunque la carta geológica no confirma por sí sola la existencia o viabilidad de estos recursos, permite reconocer las zonas donde desarrollar estudios más específicos. De igual manera, la científica apunta a la incorporación de información geomorfológica como una herramienta para proteger el patrimonio natural.

“Con esta información podremos reconocer más espacios de interés geológico, paleontológico y geomorfológico, y así tomar decisiones de protección con una base científica sólida”, concluyó Leslie Manríquez.

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Punta Arenas será sede regional de la coordinación del Quinto Año Polar Internacional

Chile fue escogido para albergar en Punta Arenas una de las dos oficinas regionales encargadas de coordinar el Quinto Año Polar Internacional 2032-2033, la mayor iniciativa mundial de investigación sobre la Antártica y el Ártico.

La designación forma parte de un consorcio encabezado por la Universidad Ártica de Noruega y el Instituto Polar Noruego, junto al Instituto Coreano de Investigación Polar y el Instituto Antártico Chileno (INACH). La oficina principal funcionará en Tromsø, Noruega, mientras que las sedes regionales estarán ubicadas en la ciudad de Incheon en Corea del Sur y en Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La estructura comenzará a operar en enero de 2027 y contará con un presupuesto global de US$10 millones durante nueve años. La oficina de Punta Arenas participará en la preparación y coordinación científica del proceso, promoviendo la participación latinoamericana y la articulación entre los países que funcionan como puertas de entrada a la Antártica.

El director del INACH, Gino Casassa, destacó que la proximidad del extremo sur de Sudamérica con el continente blanco convierte a Chile en un actor clave para comprender los cambios polares y sus efectos globales.

El Quinto Año Polar Internacional reunirá a científicos de distintos países y disciplinas para investigar desafíos como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. También incorporará tecnologías satelitales, sistemas autónomos e inteligencia artificial para estudiar sus consecuencias sobre el clima, el nivel del mar, la seguridad alimentaria y las economías. La designación fortalece la posición de Punta Arenas como plataforma de cooperación científica internacional.

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San Gregorio proyecta su desarrollo turístico desde el patrimonio y la sustentabilidad

La Municipalidad de San Gregorio realizará este viernes 21 de agosto la quinta edición del seminario “San Gregorio como Destino Turístico”, entre las 08:30 y las 13:00 horas, en el auditorio del CADI UMAG de Punta Arenas. El encuentro abordará el patrimonio natural y cultural de la comuna, la biodiversidad y la ruta hacia el Parque Nacional Pali Aike.

El turismo adquiere una importancia particular en un territorio extenso, rural y marcado por el aislamiento. El Censo 2024 registró solo 241 habitantes en San Gregorio, ubicándola entre las comunas menos pobladas del país y planteando desafíos especiales para su conectividad y desarrollo local.

Entre sus principales atractivos se encuentra la antigua Estancia San Gregorio, declarada Zona Típica y Monumento Nacional en 2000. Sus construcciones conservan parte de la historia del poblamiento ganadero de Magallanes, junto al vapor Amadeo, varado en sus costas desde 1932. A este patrimonio se suman las investigaciones arqueológicas de Cueva Fell y los paisajes volcánicos de Pali Aike.

El seminario busca fortalecer la proyección de la comuna como destino de intereses especiales, vinculando el turismo con la conservación, su identidad histórica y la participación de la comunidad.

La conversación ocurre, además, mientras San Gregorio comienza a adquirir protagonismo por los proyectos de hidrógeno verde previstos en su territorio. Este nuevo escenario agrega el desafío de impulsar el crecimiento productivo sin debilitar el patrimonio que sostiene su identidad y su potencial turístico.

Y hasta aquí llegamos por hoy. Esta semana miramos hacia el Estrecho, debajo de la tierra, rumbo a los polos y hasta las pampas de San Gregorio. Nada mal para una región que, vista desde lejos, a veces parece quieta.

Gracias por acompañarme una vez más. Nos reencontramos el próximo miércoles desde el extremo sur.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Un abrazo austral!

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