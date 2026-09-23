Reunión de Kast con Zelenski terminó con invitación a Ucrania y agradecimientos a Chile

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast se reunió con su par ucraniano, Volodímir Zelenski. La instancia estuvo marcada por temas de seguridad, tecnología de drones, la cooperación entre países en la guerra y hasta terminó con una invitación al mandatario chileno para una visita a Ucrania.

El presidente ucraniano destacó en sus redes sociales la ayuda chilena para “traer de regreso a casa a los niños ucranianos secuestrados por Rusia”. Además, agradeció la “disposición a ayudar a expandir la presencia de Ucrania en América Latina”.

Asimismo, Zelenski apuntó el apoyo político de Chile en distintas plataformas y discusiones internacionales. “Esto verdaderamente puede abrir aún más oportunidades prometedoras. Nuestros equipos trabajarán en todos los temas que discutimos durante la reunión”, expresó.

La publicación en la plataforma X de Zelenski terminó con la invitación del Presidente Kast al país del mandatario. “Invité al presidente Kast a visitar Ucrania. ¡Gracias!”, finalizó.

Hasta el momento, el Presidente Kast no ha hecho comentarios de la reunión entre los países. Sin embargo, la agenda diplomática del Presidente está marcada por otras instancias de diálogo con diferentes mandatarios. Esto se da en el contexto del debut de José Antonio Kast como presidente de la República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La siguiente reunión de Kast se dará este jueves con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se realizará en dependencias de las Naciones Unidas.

I met with President of Chile @JoseAntonioKast. I thanked him for Chile’s political support on various international platforms, including at the UN General Assembly, and for our joint efforts to bring Ukrainian children abducted by Russia back home. It is important that our… pic.twitter.com/yMA03uVBNW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026