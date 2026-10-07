Recorte de Quiroz amenaza construcción de viviendas en Magallanes

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En Punta Arenas recibimos octubre con lluvias intensas que volvieron a poner la atención sobre el río Las Minas. El cauce, que en 1990 y 2012 se desbordó, dejando importantes daños en el centro y el barrio Croata, estuvo nuevamente muy cerca de salirse.

Aunque esta vez no hubo inundación, la crecida volvió a dejar en evidencia la importancia de las obras construidas tras 2012 y también de aquellas que todavía siguen pendientes.

De eso y más les cuento en esta edición:

Cabo de Hornos impulsa una histórica ampliación de su Reserva de la Biósfera. Una propuesta elaborada durante cinco años busca ampliar la reserva desde casi cinco hasta más de 22 millones de hectáreas , incorporando territorios de Yendegaia y una extensa zona marina hacia las islas Diego Ramírez. El expediente ya está en manos del SBAP y deberá avanzar hacia la UNESCO, en un proceso que busca compatibilizar conservación, investigación y desarrollo local.

Una propuesta elaborada durante cinco años busca ampliar la reserva desde casi cinco hasta más de , incorporando territorios de Yendegaia y una extensa zona marina hacia las islas Diego Ramírez. El expediente ya está en manos del SBAP y deberá avanzar hacia la UNESCO, en un proceso que busca compatibilizar conservación, investigación y desarrollo local. Organizaciones sociales de Puerto Williams exigen respuestas ante problemas de agua potable, salud y crecimiento turístico. Dirigentes viajarán a Punta Arenas para insistir en un petitorio presentado en agosto, que incluye mejoras al sistema sanitario, mayor capacidad hospitalaria y medidas para Puerto Toro. La preocupación aumenta ante el crecimiento del turismo y la presión que podría generar sobre servicios básicos que ya presentan dificultades.

Dirigentes viajarán a Punta Arenas para insistir en un petitorio presentado en agosto, que incluye mejoras al sistema sanitario, mayor capacidad hospitalaria y medidas para Puerto Toro. La preocupación aumenta ante el crecimiento del turismo y la presión que podría generar sobre servicios básicos que ya presentan dificultades. Magallanes podría enfrentar un recorte cercano al 12% de su presupuesto regional en 2027. El gobernador Jorge Flies advirtió que la reducción propuesta por el Ejecutivo limitaría fuertemente la incorporación de nuevos proyectos y podría afectar inversiones en vivienda, educación, seguridad, municipios y organizaciones sociales. Desde Santiago, el gobernador calificó el ajuste como “contraproducente” para una región donde gran parte de los recursos ya está comprometida en iniciativas en ejecución.

El gobernador Jorge Flies advirtió que la reducción propuesta por el Ejecutivo limitaría fuertemente la incorporación de nuevos proyectos y podría afectar inversiones en vivienda, educación, seguridad, municipios y organizaciones sociales. Desde Santiago, el gobernador calificó el ajuste como “contraproducente” para una región donde gran parte de los recursos ya está comprometida en iniciativas en ejecución. Obras pendientes mantienen vulnerable el río Las Minas tras una crecida que estuvo cerca del desborde. La primera barrera sedimentológica evitó que troncos y sedimentos avanzaran hacia el centro de Punta Arenas, pero quedó prácticamente sin capacidad, y las otras dos estructuras proyectadas aún no se construyen. El MOP asegura que el proyecto tiene continuidad financiera, prioridad alta y espera avanzar durante este año hacia la aprobación de recursos y su licitación.

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Alcalde de Cabo de Hornos: expandir la reserva significa “revalidar su condición de laboratorio natural único en el mundo”

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) trabajó durante cinco años en el territorio para elaborar una propuesta científica que busca ampliar y rezonificar la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos (RBCH), la más austral del planeta. El proceso cuenta con un Subcomité Local liderado por el alcalde de la comuna, Patricio Fernández.

El expediente fue entregado hace unos días por el alcalde al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entidad que actualmente está a cargo de la gestión de las reservas de la biósfera en Chile. Con esta entrega, se espera que el servicio coordine los pasos necesarios para presentar oficialmente la propuesta ante la UNESCO.

Para el jefe comunal, este proceso representa una oportunidad para fortalecer el reconocimiento internacional de Cabo de Hornos y su patrimonio natural y cultural. La formalización del expediente, señaló, significa “revalidar internacionalmente su condición como un laboratorio natural único en el mundo, un modelo global de conservación biocultural y una de las zonas de biodiversidad marina y terrestre más prístinas del planeta”.

Situada en el extremo austral de Chile, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la reserva fue impulsada por científicos de la Fundación Omora y del actual CHIC. Fue declarada por la UNESCO en 2005 y abarca casi cinco millones de hectáreas marinas y terrestres.

La UNESCO recomendó de manera oficial al Estado de Chile que se realizara una ampliación y rezonificación de la reserva. El motivo es que existen diferencias importantes respecto del Cabo de Hornos de 2005 y lo que se fue proyectando con el paso de los años, por ejemplo, con la creación del Parque Nacional Yendegaia en 2012 y su posterior ampliación en 2016, el Parque Nacional Diego Ramírez-Paso Drake en 2019 y el creciente turismo que enfrenta Puerto Williams.

La propuesta busca llevar la reserva a un total de más de 22 millones de hectáreas y contempla dos áreas principales de ampliación: 42 mil hectáreas terrestres en Yendegaia y 14,4 millones de hectáreas marinas hacia Diego Ramírez.

Desde su reactivación, el Subcomité ha sesionado en cinco ocasiones para abordar su composición y funcionamiento, la identidad institucional de la reserva, la propuesta de renombrarla como Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos-Yagán Usi y la recategorización de Bienes Nacionales Protegidos. Entre sus principales acuerdos destaca la aprobación unánime de la propuesta de ampliación y rezonificación de la reserva.

Su principal asentamiento es Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, con cerca de 2.000 habitantes. Fundada en 1953 por la Armada de Chile en territorio yagán, se ubica en la costa norte de isla Navarino y es capital de la comuna de Cabo de Hornos y de la Provincia Antártica. Su infraestructura portuaria y aeroportuaria, sus servicios y su conexión por fibra óptica la posicionan como un nodo estratégico para el turismo, la pesca, la conectividad y la defensa nacional.

Fernández destacó que la ampliación permitiría fortalecer Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica, impulsando el turismo científico y biocultural de bajo impacto. También advirtió que un rechazo tendría consecuencias para la protección del territorio.

“De no ser aprobado, nos enfrentamos a una pérdida de la credibilidad ambiental por parte de la comunidad científica internacional”, señaló, junto con alertar sobre las amenazas del crecimiento local sin herramientas suficientes para resguardar sus frágiles ecosistemas.

Actualmente, la RBCH cumple las tres funciones fundamentales de las reservas de la UNESCO: conserva su patrimonio natural y cultural mediante áreas protegidas e investigación; promueve el desarrollo sostenible a través del uso responsable de los recursos y el apoyo a iniciativas locales; y cuenta en Puerto Williams con capacidades para la investigación, el monitoreo y la educación.

Desde el ámbito científico, el CHIC, junto con la Universidad de Magallanes y universidades asociadas, aporta investigación y monitoreo para orientar la conservación de la reserva. Este trabajo recoge una trayectoria iniciada en el año 2000 en el Parque Omora, donde se mantiene un seguimiento mensual e ininterrumpido de las aves de los bosques subantárticos desde hace más de 25 años.

Una pieza central es la Red de Estudios Ecológicos de Largo Plazo LTER-Cabo de Hornos, creada en 2016, que abarca cuatro sitios: Yendegaia, Parque Omora, isla Hornos e isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez. Este último se encuentra fuera de los límites actuales de la reserva y constituye el punto de monitoreo permanente más austral de Chile antes de la Antártica. La red permite estudiar los cambios del clima y la biodiversidad desde los canales de Tierra del Fuego hasta las islas oceánicas más australes.

Sus instrumentos registran variables atmosféricas, movimientos de aves, crecimiento de árboles e intercambio de gases de efecto invernadero, generando evidencia para detectar cambios ambientales y apoyar decisiones de conservación. Con respaldo logístico de la Armada y Carabineros, esta plataforma aporta información a los servicios públicos y a actividades como el turismo, y ofrece una base científica para el seguimiento de los territorios que se propone incorporar a la reserva.

Con el expediente en manos del SBAP, queda pendiente avanzar hacia su presentación y evaluación ante la UNESCO. Si la ampliación se concreta, el desafío será sostener la investigación y el monitoreo del CHIC, fortalecer la coordinación entre el municipio, los servicios públicos y la comunidad local, y asegurar los recursos necesarios para gestionar una reserva de mayor extensión. Ese esfuerzo deberá compatibilizar el crecimiento del turismo y las oportunidades de desarrollo para los habitantes de Cabo de Hornos con la protección de los ecosistemas y del patrimonio cultural que dan valor a este territorio.

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“Se nos fue de las manos”: organizaciones sociales de Puerto Williams exigen respuestas por necesidades básicas

Este jueves 8 de octubre, representantes de organizaciones sociales de Puerto Williams llegarán hasta Punta Arenas para reunirse con el jefe de gabinete del gobernador Jorge Flies, con el objetivo de avanzar en gestiones trabajadas con el Servicio de Salud y el hospital de la comuna, e insistir en demandas de agua potable, salud y otros temas.

Aunque Flies estará en Santiago por la discusión del presupuesto 2027, los dirigentes aprovecharán la visita para pedir respuestas sobre un petitorio entregado al gobernador el 27 de agosto en Puerto Williams. Según las organizaciones, Flies comprometió contestar en septiembre y luego informó que las respuestas estaban en preparación, sin novedades posteriores.

Entre las prioridades del petitorio está asegurar el abastecimiento de agua potable y mejorar el saneamiento de Puerto Williams. A más de dos años del desborde del río Róbalo, las organizaciones piden priorizar el mejoramiento del sistema en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), establecer plazos y conocer los avances del proceso para otorgar una concesión sanitaria.

“Ya bajó la presión del agua en todo el pueblo”, advierte Cecilia Mancilla, presidenta de la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams, quien también denuncia rebalses de aguas servidas en las calles.

La preocupación aumenta ante el inicio de temporada, este octubre, del hotel The Cormorant at 55 South, de Silversea, con 150 habitaciones y orientado al turismo antártico. “Se nos fue de las manos”, sostiene Mancilla al cuestionar el acelerado crecimiento turístico y la capacidad de los servicios básicos para responder a esa demanda.

Frente al mayor arribo de cruceros y visitantes, las organizaciones también solicitan una barrera fitosanitaria permanente, con protocolos de prevención y control que permitan reducir el riesgo de ingreso de plagas y especies invasoras, y resguardar la seguridad sanitaria y ambiental de la isla.

Otra prioridad de la reunión será lapetición de contar con un escáner para el Hospital Comunitario Cristina Calderón. El documento de agosto también solicita un médico urgenciólogo para mejorar el diagnóstico y la estabilización de pacientes, reduciendo la dependencia de derivaciones a Punta Arenas que, según el petitorio, han demorado más de 12 e incluso 24 horas por el transporte aéreo y el clima.

La conectividad también condiciona las consultas programadas. “Ese día el avión no viajó, o sea, perdiste tu hora”, ejemplifica Mancilla sobre lo que significa para un vecino no poder trasladarse a una atención con un especialista. Las organizaciones plantean que resolver más casos en la isla permitiría reducir las aeroevacuaciones y sus costos.

En Puerto Toro, el déficit hídrico se suma a la falta de una posta con personal permanente y a los costos de mantener generadores eléctricos por familia. Las organizaciones piden servicios comunitarios y una reserva de agua para combatir incendios. Mejorar la frecuencia y permanencia del ferry permitiría facilitar el abastecimiento y el acceso a prestaciones fuera del poblado.

La precariedad también afecta a la educación: según el documento, el deterioro de la vivienda del profesor ha dejado a la escuela sin docente residente y con clases principalmente remotas. Por eso plantean una intervención integral que permita sostener la vida de las familias en Puerto Toro.

La agenda, presentada ante el Consejo Regional desde 2025, también aborda formación técnica, empleo local e insularidad.

En este petitorio participan la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams; Fundación Mamás Salud de Cabo de Hornos; FENADZ Nacional; Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones; Consejo de Desarrollo de Puerto Williams; y Te Apoyo, Fundación Inclusiva Cabo de Hornos.

“Los que sufrimos somos los que vamos a quedar ahí”, afirmó Mancilla, al reclamar mayor participación de los residentes en las decisiones sobre el futuro de la isla.

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Gobernador Flies estima que recorte del 12% afectaría a vivienda, colegios y calles

Una rebaja del 12% en el presupuesto del Gobierno Regional de Magallanes es lo que estima el gobernador Jorge Flies a partir del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Ejecutivo, todavía sujeto a discusión en el Congreso. Según explicó, los cálculos regionales difieren del 7% de reducción promedio informado por Hacienda. También aclaró que Magallanes está en el promedio de las regiones y no es la más perjudicada.

Desde Santiago, donde realiza gestiones junto a la Asociación de Gobernadores, Flies adelantó que este jueves su directiva expondrá ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Las autoridades regionales piden que el ajuste sea más gradual y que se cumplan las compensaciones ofrecidas para agilizar el gasto.

El gobernador advirtió que la rebaja podría afectar la construcción de viviendas, la rehabilitación de colegios y calles, el equipamiento policial y el financiamiento de municipios y organizaciones sociales. Según indicó, el Gobierno Regional ejecuta alrededor de 400 proyectos y programas.

“No se puede construir ninguna casa sin aporte del gobierno regional porque los subsidios no alcanzan por los valores que tiene el territorio”, sostuvo sobre la situación de Magallanes.

Flies explicó que los proyectos en ejecución suelen comprometer entre el 80% y el 85% del presupuesto de los gobiernos regionales. Por ello, una disminución superior al 10% reduciría considerablemente el margen para nuevas iniciativas.

“Prácticamente, lo que tendríamos es una continuidad con los proyectos que se tienen, y con muy poca posibilidad de incorporar nuevos proyectos en el territorio”, afirmó.

A su juicio, el ajuste dificultaría cumplir las tareas que el propio Ejecutivo ha pedido a los gobiernos regionales: impulsar el crecimiento, fortalecer la seguridad y recuperar el empleo. Al considerar, además, la visión estratégica del Estado en Magallanes y la Antártica, sentenció: “A mi parecer es contraproducente”.

Respecto de las compensaciones, señaló que Hacienda ofreció permitir el uso de recursos desde enero y evaluar un aumento a mitad de año si existe una buena ejecución. Sin embargo, advirtió que esas promesas son difíciles de cumplir en las actuales condiciones presupuestarias.

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Tras el fin de la alerta roja: obras pendientes mantienen riesgo de desborde del río Las Minas en Punta Arenas

Entre el viernes y el sábado pasado, el río Las Minas, que cruza Punta Arenas y desemboca en el Estrecho de Magallanes, subió casi un metro producto de las precipitaciones. La alerta roja ya fue levantada y no hubo desborde, pero el margen fue mínimo, según reportaron las autoridades que estuvieron en terreno.

Lo llamativo es cuánto llovió: 26,6 milímetros en el Instituto de la Patagonia, 39,6 en la estación aeropolicial, cercana al río, y 51 en el colegio Padre Hurtado. Es poco fcomparado con marzo de 2012, cuando cuatro días de lluvia intensa acumularon 94,2 milímetros y el río comenzó a desbordarse con 75,5 milímetros acumulados. También es menos que el 6 de mayo de 2025, cuando cayeron 95,5 milímetros en 24 horas en la misma estación aeropolicial y el río no alcanzó ni la mitad del nivel registrado esta vez.

¿Qué cambió? El deshielo. El climatólogo de la UMAG, Nicolás Butorovic, explica que durante el jueves y el viernes las temperaturas se mantuvieron cerca de los cinco grados y que, en la cuenca alta, las precipitaciones duplicaron las registradas en la ciudad, con entre 80 y 90 milímetros.

Es una combinación similar a la de mayo de 1990. En aquella oportunidad cayeron 56,2 milímetros, pero la temperatura subió cerca de ocho grados durante la noche después de una nevada y el río terminó desbordándose.

“Acá lo peligroso es que haya un deshielo y, obviamente, la lluvia lo gatilla”, dice Butorovic. A diferencia de una lluvia prolongada, que entrega más tiempo para prepararse, esta combinación puede generar una respuesta mucho más rápida de la cuenca. “Es un evento más rápido, y si hubiera seguido lloviendo, el río se habría desbordado”, advierte.

El ingeniero civil Juan Francisco Miranda, quien junto a su colega Fernando Harambour diseñó las obras de control tras la inundación de 2012, recuerda que aquel año el caudal alcanzó unos 70 metros cúbicos por segundo. Esta vez rondó los 60: un evento comparable, pero con una fracción de la lluvia registrada entonces y, además, en una época poco habitual para una crecida de esta magnitud.

Miranda y Harambour diagnosticaron que en 2012 los puentes, de poca capacidad, se obstruyeron con sedimento y troncos provenientes de la cuenca alta. El esquema diseñado posteriormente contempló el reemplazo de cinco puentes. Cuatro ya fueron cambiados –Chiloé, Bories, Magallanes y Lautaro Navarro– y falta el O’Higgins, actualmente el de menor capacidad.

El proyecto también considera tres barreras sedimentológicas en serie, destinadas a retener material grueso y troncos antes de que lleguen al centro de la ciudad. El sistema se completa con defensas fluviales y obras para hacer más permeable la costanera, de modo que el agua de crecidas superiores a la de diseño –calculada para un período de retorno de 100 años– pueda evacuar hacia el mar y no quede aposada, como ocurrió en 2012 en los sectores de barrio Croata y Playa Norte.

Esa lógica ayuda a explicar por qué Punta Arenas no se inundó la semana pasada.

La barrera de control sedimentario 1, terminada en septiembre de 2021, retuvo un volumen de material que, según Miranda, de otro modo habría avanzado hacia el centro. Sin esa infraestructura, sostiene, troncos, piedras y sedimentos podrían haber obstruido incluso los puentes nuevos y provocado el desborde del río.

“Hoy día Punta Arenas evitó el desborde porque, afortunadamente, el MOP alcanzó a construir una obra antes de que se la paralizaran por la demanda de un tercero”, afirma.

Pero la barrera cumplió su función y quedó prácticamente sin capacidad.

“Ahora el tema que tenemos es que la obra uno retuvo todo ese sedimento, pero no tenemos una obra dos”, advierte Miranda. Una crecida similar, o incluso menor, encontraría hoy al sistema con mucho menos margen. Por eso pide que el MOP retire cuanto antes el material acumulado. Con maquinaria, señala, la limpieza podría realizarse en un par de semanas, interviniendo primero un lado del cauce.

Desde el MOP Magallanes señalaron que el día lunes 5 de octubre se publicó la licitación de la obra de conservación para limpieza de los sedimentos acumulados en la primera barrera de control sedimentológico en el río Las Minas. Tiene un plazo de ejecución de 60 días y se debe desarrollar dentro del presente año.

¿Por qué faltan las otras dos barreras?

En 2021, Alejandro Riquelme Ducci, hoy diputado republicano por Magallanes, reclamó ante el Tribunal Ambiental contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que había archivado una denuncia suya por una eventual elusión de la evaluación ambiental del proyecto.

La SMA, sobre la base de antecedentes entregados por el MOP, sostenía que las obras no superaban los 100.000 metros cúbicos de material que obligaban a ingresar al sistema de evaluación ambiental. El tribunal, sin embargo, consideró un volumen de 239.953 metros cúbicos, acogió el reclamo y anuló el archivo.

A partir de esa decisión, las obras se detuvieron y el MOP debió presentar una Declaración de Impacto Ambiental. La Resolución de Calificación Ambiental fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental el 1 de diciembre de 2025, hace diez meses, pero las obras pendientes aún no se retoman.

Según la ficha del proyecto, que contempla una inversión de US$26,3 millones, siguen pendientes la segunda y la tercera barrera, además de obras complementarias. Miranda sostiene que la mayor parte de la inversión ya fue realizada, que las obras restantes podrían construirse en cerca de un año y que forman parte del Plan de Zonas Extremas.

El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, explicó que el proyecto debió ser revisado estructuralmente luego de que el modelo físico desarrollado para el estudio derivara en modificaciones a las obras previstas, entre ellas, trabajos anexos a las barreras de control para mejorar su operatividad. “En virtud de estos ajustes y de los plazos transcurridos, se debió revaluar la ficha, la cual ya cuenta con continuidad financiera”, señaló.

Según indicó, el proyecto se encuentra ahora a la espera de su presentación ante el Consejo Regional de Magallanes para la aprobación de recursos y la posterior tramitación de los convenios, mandatos y su licitación, proceso que el MOP espera concretar durante este año. Marusic agregó que la iniciativa tiene “prioridad alta” para la Dirección de Obras Hidráulicas y que, para acelerar su ejecución, se cambió la fuente de financiamiento al FNDR. El plazo estimado de ejecución de las obras es de 18 meses.

Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final de esta nueva edición y seguir mirando Magallanes desde sus historias, desafíos y transformaciones.

¡Nos reencontramos el próximo miércoles!

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