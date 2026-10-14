Del carbón al hidrógeno verde: la apuesta por reconvertir el muelle de la Mina Invierno

Estimados lectores:

Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición del newsletter más austral del planeta.

Les cuento que la semana pasada viajé desde mis tierras australes hasta la capital. Inocentemente, pensé que disfrutaría de unos días de “calorcito”. Sin embargo, el clima tenía otros planes.

La mañana en que salí de Punta Arenas ya era sospechosa: había un sol poco habitual, de esos que incluso alcanzan a entibiar un poco el ambiente. Y, curiosamente, parece que decidió quedarse durante las 48 horas que estuve fuera. Mientras tanto, en Santiago, lluvia y más lluvia. Y cuando regresé a Magallanes… ¡también lluvia!

Pero más allá del clima y sus inclemencias, el motivo de mi viaje fue conocer y compartir con mis colegas de Aquí Regiones y parte del equipo de El Mostrador. Fue una experiencia realmente enriquecedora intercambiar miradas y experiencias con quienes, semana a semana, dan vida a este valioso proyecto de descentralización del periodismo chileno.

Porque contar lo que ocurre en Chile desde sus propios territorios, en un país tan extenso y centralizado como el nuestro, es un desafío que vale la pena compartir.

Y ahora sí, volvamos a Magallanes:

Del carbón al hidrógeno verde: la apuesta por reconvertir el muelle de la controvertida Mina Invierno. Portuaria Otway, vinculada al grupo Von Appen, proyecta invertir US$80 millones para transformar el antiguo puerto carbonero de isla Riesco en una plataforma logística para proyectos industriales y energéticos de Magallanes. La iniciativa ingresó a evaluación ambiental y contempla nuevas instalaciones terrestres y la intervención de 19,5 hectáreas de bosque nativo.

Portuaria Otway, vinculada al grupo Von Appen, proyecta invertir US$80 millones para transformar el antiguo puerto carbonero de isla Riesco en una plataforma logística para proyectos industriales y energéticos de Magallanes. La iniciativa ingresó a evaluación ambiental y contempla nuevas instalaciones terrestres y la intervención de 19,5 hectáreas de bosque nativo. Chile y Argentina refuerzan sus lazos de amistad en el extremo austral. Una delegación de cerca de 50 personas de Puerto Williams participó en el 142° aniversario de Ushuaia, retomando una tradición de integración binacional interrumpida por la pandemia. El encuentro, que reunió a autoridades, estudiantes y residentes chilenos, reafirma los vínculos de cooperación entre ambas comunidades en medio de las diferencias diplomáticas entre los países vecinos.

Una delegación de cerca de 50 personas de Puerto Williams participó en el 142° aniversario de Ushuaia, retomando una tradición de integración binacional interrumpida por la pandemia. El encuentro, que reunió a autoridades, estudiantes y residentes chilenos, reafirma los vínculos de cooperación entre ambas comunidades en medio de las diferencias diplomáticas entre los países vecinos. Magallanes explora nuevas oportunidades de cooperación con Reino Unido. El embajador británico en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas para fortalecer los vínculos en investigación antártica, conservación marina y protección de ecosistemas. Su visita se suma al renovado acercamiento comercial entre Magallanes y las islas Falklands (Malvinas), en un escenario de nuevas oportunidades internacionales para la región, aunque también de tensiones diplomáticas con Argentina.

El embajador británico en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas para fortalecer los vínculos en investigación antártica, conservación marina y protección de ecosistemas. Su visita se suma al renovado acercamiento comercial entre Magallanes y las islas Falklands (Malvinas), en un escenario de nuevas oportunidades internacionales para la región, aunque también de tensiones diplomáticas con Argentina. CHIC proyecta cinco nuevos años de ciencia subantártica y anuncia conferencia internacional en Puerto Williams. Tras completar su primer quinquenio, el Centro Internacional Cabo de Hornos aseguró su continuidad como Centro Basal de ANID. Con más de 80 investigadores y 450 publicaciones, la institución prepara su V Conferencia Internacional para mayo de 2027, que reunirá a especialistas de distintos países para abordar las invasiones biológicas y los desafíos de conservación en islas y territorios remotos.

Tras completar su primer quinquenio, el Centro Internacional Cabo de Hornos aseguró su continuidad como Centro Basal de ANID. Con más de 80 investigadores y 450 publicaciones, la institución prepara su V Conferencia Internacional para mayo de 2027, que reunirá a especialistas de distintos países para abordar las invasiones biológicas y los desafíos de conservación en islas y territorios remotos. Punta Arenas celebró el talento de sus adultos mayores en el Festival de la Voz. Nueve intérpretes participaron en la novena edición del certamen, desarrollado en el Teatro Municipal José Bohr, que contó con la presentación de Los Hermanos Zabaleta. Emilio Valdés obtuvo el primer lugar en una celebración dedicada al talento artístico, la participación cultural y el envejecimiento activo.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Magallanes, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Del carbón al hidrógeno verde: la apuesta por reconvertir el muelle de la controvertida Mina Invierno

El muelle que embarcaba el carbón de Mina Invierno, en isla Riesco, podría convertirse en una puerta de entrada para equipos destinados a proyectos industriales y energéticos de Magallanes, incluidos los de hidrógeno verde. Portuaria Otway, vinculada al grupo Von Appen, propone invertir US$80 millones en un sistema logístico que conectaría la infraestructura portuaria existente con nuevas instalaciones terrestres para recibir, almacenar y trasladar cargas de proyectos de terceros.

La iniciativa abre una nueva perspectiva para el antiguo puerto carbonero. Tras el cese de la operación comercial de Mina Invierno en 2020, dejando a más de mil personas sin empleo, Sernageomin aprobó su cierre definitivo en junio de 2026. El nuevo proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 8 de octubre mediante una declaración y aún debe obtener su calificación ambiental.

La presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se produjo luego de que, el pasado viernes, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) aprobara la solicitud de concesión marítima mayor presentada por la Empresa Portuaria Otway para el sector de playa y fondo de mar en la comuna de Río Verde.

Según el titular, la ubicación permitiría aprovechar infraestructura portuaria existente y ofrecer una instalación compartida para distintos proyectos industriales. Su emplazamiento, alejado del área urbana de Punta Arenas, busca reducir la interacción del transporte sobredimensionado con zonas pobladas.

¿Cómo funcionaría? El Muelle Otway recibiría hasta un buque oceánico por semana. Mediante las grúas de la nave o las instaladas en el muelle, los equipos serían transferidos a barcazas, directamente sobre estas o sobre camiones dispuestos a bordo. Una vez cargadas, navegarían hasta la nueva rampa Punta Rivera, en el sector continental de la comuna de Río Verde, donde desembarcarían los vehículos para llevar las cargas hasta un área de almacenamiento temporal.

Desde ese lugar, los equipos serían despachados por la ruta Y-50, recorriendo 25 kilómetros hasta una zona de apoyo logístico en su intersección con la Ruta 9 Norte, en la comuna de Punta Arenas. El traslado a destino estaría a cargo de terceros, con apoyo del titular. Los tres sectores –Muelle Otway, La Rivera y la zona de apoyo– abarcarían 47,51 hectáreas e integrarían las etapas marítima y terrestre del sistema. El proyecto contempla más de 50 estacionamientos para camiones.

La reutilización del muelle estaría acompañada de nuevas intervenciones. De acuerdo con la documentación presentada, la habilitación del área de cargas y del camino de acceso en La Rivera requeriría remover 19,5 hectáreas de bosque nativo de Nothofagus antarctica. Este antecedente forma parte de las obras declaradas por el titular y de los aspectos ambientales que deberán examinarse durante la tramitación.

El cronograma contempla iniciar las obras en el segundo semestre de 2028, mientras que la duración total del proyecto alcanzaría los 34 años, incluyendo construcción, operación y cierre. Su concreción dependerá de la aprobación ambiental y los permisos correspondientes. Así, el antiguo muelle carbonero busca asumir una nueva función en la logística de los proyectos energéticos e industriales de Magallanes.

2

Chile y Argentina refuerzan sus lazos de amistad en el extremo austral en el 142° aniversario de Ushuaia

Las comunidades de Puerto Williams y Ushuaia retomaron una tradición de integración binacional interrumpida por la pandemia. Una delegación de cerca de 50 personas de la ciudad chilena cruzó el canal Beagle para participar en el 142° aniversario de Ushuaia, celebrado este lunes 12 de octubre, en una jornada marcada por el reencuentro y la fraternidad entre ambas localidades australes.

La comitiva viajó a bordo del patrullero Piloto Sibbald de la Armada de Chile, encabezada por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, junto a las seis concejalas de Cabo de Hornos, funcionarios públicos y estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths.

La visita también contempló un encuentro en el Consulado de Chile con la Asociación de Residentes Chilenos “Gabriela Mistral”, que reúne a cerca de 45 socios. Su presidente, Félix Vallejos, radicado desde hace cinco décadas en Ushuaia, valoró la recuperación de los vínculos: “Antes nosotros íbamos o ellos venían en cada fiesta, cruzábamos y nos encontrábamos”.

Por su parte, el cónsul de Chile en Ushuaia, Rodrigo Toledo, destacó el retorno de esta tradición de visitas recíprocas. “Estamos tratando de establecer y fortalecer el vínculo con la integración austral en esta parte del mundo”, expresó.

Entre los participantes destacó la banda de guerra “Albatros”, integrada por estudiantes del Liceo de Puerto Williams, que regresó al desfile por el aniversario de Ushuaia después de ocho años de ausencia.

Las autoridades esperan dar continuidad a este intercambio con una visita de los residentes chilenos en Ushuaia a Puerto Williams, durante el 73° aniversario de la ciudad, el próximo 21 de noviembre.

El reencuentro adquiere especial simbolismo en torno al canal Beagle, escenario de una de las mayores crisis limítrofes entre Chile y Argentina en 1978, superada mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Hoy, mientras persisten diferencias diplomáticas entre ambos países, sus comunidades australes mantienen espacios de cooperación, diálogo y encuentro, reafirmando una historia compartida que trasciende las fronteras.

3

Embajador de Reino Unido llega a Magallanes para explorar nuevas oportunidades de cooperación

“¡Hola #PuntaArenas! Muy contento de visitar #Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”, compartió el diplomático en su cuenta de X durante la tarde de este martes.

En un escenario de creciente proyección internacional para Magallanes, el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas para fortalecer los vínculos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación en el extremo austral.

La agenda contempló una visita al Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció el trabajo nacional en investigación polar. También se reunió con la gobernadora regional subrogante, Hina Carabante, para abordar oportunidades de colaboración en ciencia antártica, conservación marina y protección de ecosistemas.

La visita coincide con un renovado acercamiento comercial entre Magallanes y las islas Falklands (Malvinas), luego de que una delegación empresarial del archipiélago llegara recientemente a Punta Arenas para recuperar vínculos históricos y explorar negocios con actores regionales. Aunque son iniciativas distintas, ambas ponen de relieve el potencial internacional del extremo austral como espacio de intercambio científico y económico.

El acercamiento ocurre en medio de tensiones entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, reavivadas por los planes de un nuevo servicio marítimo comercial desde Chile hacia el archipiélago.

4

CHIC proyecta sus próximos cinco años de ciencia subantártica y anuncia una conferencia para 2027 en Puerto Williams

Tras cumplir sus primeros cinco años como Centro Basal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) anunció la continuidad para el próximo quinquenio, período que estará marcado por la consolidación de su investigación científica y la realización de su V Conferencia Internacional en Puerto Williams, en mayo de 2027.

El CHIC, con base en Puerto Williams, ha desarrollado investigación científica a través de una red de investigadores y universidades nacionales e internacionales, con el fin de generar conocimiento transferible para el desarrollo territorial del extremo austral, en áreas como el turismo, la conservación y la pesca artesanal. Actualmente, el centro reúne a más de 80 investigadores y 450 publicaciones, reflejo de una trayectoria científica que trasciende las fronteras nacionales.

¿Por qué Puerto Williams? La capital de la provincia Antártica Chilena se ubica en uno de los puntos más australes del planeta, cuya condición la posiciona como un laboratorio natural de relevancia global. Esto se refleja en los cambios que experimentan sus ecosistemas y quienes habitan en el territorio, por lo cual el monitoreo permanente es una herramienta clave para comprender no solo las transformaciones que ocurren en la zona, sino también procesos cuyos efectos trascienden el extremo austral.

En tiempos en que la agitación geopolítica vuelve la mirada hacia el extremo austral, su creciente importancia como paso bioceánico, su excepcional proyección hacia el continente antártico y la presencia de algunos de los ecosistemas más prístinos del planeta hacen que abordar los desafíos del futuro desde la ciencia sea fundamental para el desarrollo local y nacional.

Así, el CHIC ha contribuido a instalar la ciencia subantártica en la conversación global y, en consecuencia, a fortalecer la presencia científica de Chile en uno de los territorios de mayor complejidad logística del planeta.

El monitoreo de aves y patógenos, el estudio del potencial de las algas subantárticas para la alimentación y la salud, y la comprensión de los ecosistemas y sus complejas relaciones bioculturales son algunas de las áreas de investigación que han ido moldeando la identidad científica de este territorio austral. Una trayectoria impulsada históricamente por investigadores como el Dr. Ricardo Rozzi y la Dra. Francisca Massardo, que hoy se proyecta a través de una amplia comunidad científica nacional e internacional.

En este nuevo horizonte de cinco años, el CHIC continúa fortaleciendo su proyección local y global. Entre el 10 y el 14 de mayo de 2027, Puerto Williams volverá a convertirse en un punto de encuentro científico internacional con la realización de la V Conferencia Internacional CHIC, titulada “Puerto Williams: el polo científico subantártico para la ecología, economía y conservación en islas y zonas remotas”.

En su quinta edición, la conferencia abordará las invasiones biológicas como un desafío compartido por los territorios insulares. El tema comprende una amplia variedad de organismos, ambientes y vías de introducción: desde mamíferos y otros vertebrados introducidos, entre ellos salmónidos invasores en ríos y lagos, hasta insectos como la chaqueta amarilla y organismos marinos asociados al biofouling. Estas invasiones afectan ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos, y plantean importantes desafíos para la conservación, las economías locales y la gestión de regiones remotas.

La V Conferencia reunirá experiencias de distintos territorios sobre prevención, bioseguridad, detección temprana, monitoreo, control, erradicación y restauración. También promoverá el intercambio entre investigadores, gestores de áreas protegidas, autoridades y comunidades, fortaleciendo la colaboración internacional frente a los procesos de homogeneización biocultural que amenazan la diversidad de las islas y zonas remotas del planeta.

De esta manera, el CHIC proyecta sus próximos cinco años consolidando la ciencia subantártica desde un territorio ecológicamente sensible y geopolíticamente relevante para los objetivos de Chile en el extremo austral. Desde Puerto Williams, la generación de conocimiento científico no solo contribuye a comprender las transformaciones de este territorio, sino también a enfrentar desafíos globales y fortalecer la proyección internacional del país.

5

Punta Arenas celebró el talento de sus adultos mayores en el Festival de la Voz

Con nueve intérpretes en competencia y la presentación de Los Hermanos Zabaleta, Punta Arenas celebró la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, desarrollado entre los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr.

Organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, el certamen busca promover el envejecimiento activo, la participación cultural y el reconocimiento del talento artístico de las personas mayores de la comuna.

“Lo que buscamos siempre es que nuestros adultos mayores, personas que tienen muy buena voz, que les gusta cantar en los karaokes familiares, tengan su espacio y que por un día sean artistas y así son tratados”, destacó el alcalde Claudio Radonich.

La programación incluyó las actuaciones de Patricia Muñoz, ganadora de la edición 2025, Dajana Scepanovic y Ramón “Moncho” Muñoz. El cierre estuvo a cargo de Los Hermanos Zabaleta, quienes regresaron a los escenarios de Punta Arenas después de varios años.

El primer lugar fue para Emilio Valdés, con “Por qué te marchas abuelo”, quien recibió $600.000. Daniel Bahamondez obtuvo el segundo puesto con “Mi gran noche” y un premio de $400.000, mientras que Marco Domínguez alcanzó el tercer lugar con “Un querer como el tuyo” y recibió $300.000.

Así, el festival volvió a consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional, donde la música y el talento de las personas mayores fueron protagonistas.

Hasta aquí llegó el newsletter de hoy. Una vez más, les agradezco que se hayan tomado una pausa en su mañana, tarde o noche, para conocer un poco más de lo que ocurre en la región más austral de Chile.

Nos reencontramos el próximo miércoles.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.