Muy buenos días, australes lectores:

Les saludo como siempre, desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Quienes vivimos en esta región sabemos que las distancias se hacen sentir en la vida cotidiana. Las tenemos presentes al organizar un viaje, esperar que llegue algo o necesitar una atención que no está disponible donde vivimos. Por eso, contar con servicios permanentes y prepararnos mejor para las emergencias tiene un valor que desde aquí conocemos bien.

Esta semana, nuestra pauta nos lleva a Tierra del Fuego, Puerto Williams y la Antártica, y también nos invita a mirar lo que ocurre con nuestros vecinos de Ushuaia. Pero hay una historia en particular que me hace pensar en lo lejos que puede llegar alguien que parte desde acá: la de un británico que salió caminando de Punta Arenas y tardó 28 años en volver a casa. Me cuesta imaginar todo lo que cabe en un viaje así, cuando a veces una semana ya nos parece larga.

Vamos con nuestra pauta de la semana:

En Ushuaia temen que la crisis portuaria favorezca a Punta Arenas. Las protestas y las interrupciones en el puerto argentino generan preocupación por posibles pérdidas de recaladas frente a las alternativas chilenas. Las inversiones en Punta Arenas y Puerto Williams forman parte de ese escenario, aunque todavía no se identifican traslados de cruceros asociados al conflicto.

Las protestas y las interrupciones en el puerto argentino generan preocupación por posibles pérdidas de recaladas frente a las alternativas chilenas. Las inversiones en Punta Arenas y Puerto Williams forman parte de ese escenario, aunque todavía no se identifican traslados de cruceros asociados al conflicto. La primera carta de tsunami antártica pone el foco en Base O’Higgins. El SHOA publicó el primer mapa de inundación por tsunami difundido oficialmente para una instalación antártica. La herramienta permite identificar áreas expuestas y planificar evacuaciones en un territorio donde el aislamiento y las condiciones meteorológicas hacen especialmente importante la preparación local.

El SHOA publicó el primer mapa de inundación por tsunami difundido oficialmente para una instalación antártica. La herramienta permite identificar áreas expuestas y planificar evacuaciones en un territorio donde el aislamiento y las condiciones meteorológicas hacen especialmente importante la preparación local. El británico y la caminata de 28 años que comenzó contra el viento patagónico. Karl Bushby regresó a su hogar en Inglaterra después de una expedición de unos 50.000 kilómetros, iniciada en Punta Arenas en 1998. El viaje reunió cruces por hielo, travesías a nado y largas esperas, con la Patagonia como primera prueba de una aventura que ocupó casi la mitad de su vida.

Karl Bushby regresó a su hogar en Inglaterra después de una expedición de unos 50.000 kilómetros, iniciada en Punta Arenas en 1998. El viaje reunió cruces por hielo, travesías a nado y largas esperas, con la Patagonia como primera prueba de una aventura que ocupó casi la mitad de su vida. La apuesta geoestratégica detrás de la expansión de la Fiscalía en Magallanes. Tierra del Fuego y Puerto Williams cuentan con fiscales permanentes, un avance para acercar la justicia a sus comunidades. Cristián Crisosto explica cómo el valor geopolítico del territorio permitió conseguir estos cargos y reforzar la presencia del Estado en las zonas más apartadas de Magallanes.

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En Ushuaia temen que la crisis portuaria favorezca a Punta Arenas

El conflicto que enfrenta al Gobierno argentino, las autoridades de Tierra del Fuego y trabajadores del puerto de Ushuaia abrió una preocupación que mira hacia Magallanes: que la incertidumbre termine favoreciendo a Punta Arenas y Puerto Williams como alternativas para las navieras. Así lo plantean medios argentinos, que vinculan las dificultades operativas de la terminal fueguina con las inversiones portuarias del lado chileno.

La advertencia cobró fuerza tras los cortes en los accesos al puerto. Cinco entidades empresariales vinculadas al comercio, turismo, hotelería y agencias de viajes señalaron en un comunicado que las interrupciones ya generaron inconvenientes y que aún no cuentan con un plan de contingencia.

“De persistir la falta de previsibilidad operativa, el puerto de Ushuaia corre el riesgo de perder recaladas y comprometer su posicionamiento internacional”, expresaron. Las organizaciones solicitaron una nueva reunión con el Gobierno provincial y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para garantizar el ingreso y salida de pasajeros, trabajadores, vehículos y proveedores.

Los trabajadores, en tanto, reclaman que la terminal intervenida por el Gobierno nacional sea restituida a la Provincia. “Nuestro plan de lucha es continuar visibilizando este reclamo”, señaló la representante portuaria Valeria Barría a Crítica Sur. En esa publicación, trabajadores anticiparon que las protestas se intensificarían mientras no huya diálogo entre las autoridades.

La tensión ocurre en una temporada de alto movimiento previsto. La ANPyN informó en septiembre más de 590 recaladas de buques de pasajeros confirmadas para 2026-2027, alrededor de un centenar adicionales respecto del ciclo anterior. Esa programación dimensiona la actividad que los gremios empresariales buscan resguardar.

Desde la mirada de la prensa fueguina, las inversiones magallánicas amplían las opciones de las compañías. En Punta Arenas, las mejoras del muelle Arturo Prat permiten recibir cruceros de hasta 300 metros de eslora. Puerto Williams, por su parte, registró 53 recaladas en 2025-2026, frente a 38 de la temporada anterior, un crecimiento cercano al 40%.

A ello se suma la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, con una inversión aproximada de $22 mil millones y término de obras previsto para febrero de 2027, según el Ministerio de Obras Públicas.

Las publicaciones consultadas no identifican recaladas trasladadas a Punta Arenas por este conflicto. El temor expresado desde Ushuaia apunta a futuras decisiones de las navieras y a sus efectos sobre hoteles, excursiones, transportistas y proveedores, cuya actividad depende de la continuidad de la temporada.

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La primera carta de tsunami antártica pone el foco en Base O’Higgins

La preparación ante tsunamis sumó una nueva herramienta en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El 7 de octubre, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) publicó la Carta de Inundación por Tsunami de Base O’Higgins–Rada Covadonga, la primera difundida oficialmente para una instalación antártica, según informó la institución.

El mapa identifica las áreas que podrían inundarse y las profundidades que alcanzaría el agua bajo el escenario modelado. Esa información permite planificar rutas de evacuación, identificar zonas seguras y apoyar decisiones ante una emergencia en un sector donde el aislamiento y las condiciones meteorológicas dificultan la respuesta.

La base del Ejército está ubicada en Cabo Legoupil, en el extremo norte de la península Tierra de O’Higgins, y mantiene presencia permanente desde 1948. Comparte el entorno costero con la estación alemana GARS O’Higgins. Para quienes trabajan allí, disponer de información local es especialmente relevante: la capacidad de reacción depende, en gran medida, de la preparación y los recursos disponibles en el lugar.

La amenaza de tsunami forma parte de una realidad que conecta el litoral regional con el territorio antártico. Los sismos registrados en 2025 en el Paso Drake, que motivaron evacuaciones preventivas en el borde costero de la región, recordaron la necesidad de contar con herramientas de prevención adaptadas a cada localidad e instalación.

En el entorno de Base O’Higgins interactúan distintos sistemas tectónicos, asociados a las placas Antártica, Scotia y Sudamericana. La nueva carta utiliza el análisis de fuentes sísmicas y la modelación numérica para representar cómo podría comportarse una inundación por tsunami en ese sector.

Esta primera edición fue elaborada sin cobertura de hielo marino, una condición que sirve como referencia para estudiar la respuesta del agua. Futuras evaluaciones podrán incorporar la presencia del hielo y su interacción con la propagación e inundación por tsunami.

Con esta publicación, el SHOA suma 78 cartas de inundación, con cobertura desde Arica hasta la Antártica. Para el extremo austral, el avance aporta información concreta para proteger al personal de la base y a los equipos científicos que trabajan en su entorno. Las cartas están disponibles gratuitamente en el sitio web del SHOA.

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El británico y la caminata de 28 años que comenzó contra el viento patagónico

Punta Arenas y Hull, en Inglaterra, tienen una coincidencia geográfica: ambas se encuentran en torno a los 53 grados de latitud, una al sur y la otra al norte. Karl Bushby unió esas dos ciudades en un viaje que ocupó casi la mitad de su vida. Salió caminando desde la capital de Magallanes el 1 de noviembre de 1998 y llegó a su casa este 2 de noviembre, 28 años después.

Al partir tenía 29 años, unos 500 dólares y un carro de provisiones al que había bautizado “La Bestia”. Parte del dinero provenía de una colecta entre compañeros de trabajo de su madre en una fábrica británica. El exparacaidista había trazado un recorrido por América, Asia y Europa, con dos reglas: no utilizar transportes para avanzar en la ruta y no regresar a casa hasta completar el camino.

La Patagonia lo puso a prueba desde el comienzo. En el relato de su expedición recuerda vientos que lo obligaban a inclinarse para mantenerse de pie y que lo apartaban de la carretera junto con su carro. Antes de enfrentarse al hielo de Bering o a las fronteras rusas, tuvo que aprender a avanzar por el extremo austral, arrastrando lo necesario para comer, acampar y seguir al día siguiente.

Calculaba que tardaría unos 12 años. En junio de 2001, cuando un diario de Nicaragua lo entrevistó durante su paso por ese país, ya había atravesado Sudamérica, y Punta Arenas figuraba como el inicio de un itinerario que todavía tenía por delante su tramo más largo.

El viaje terminó sumando unos 50.000 kilómetros. Cruzó el estrecho de Bering hacia Rusia, nadó en el mar Caspio y atravesó el canal de la Mancha. También pasó largas temporadas detenido por problemas de visados, falta de financiamiento y restricciones de la pandemia. Los 28 años incluyeron tanto el esfuerzo de avanzar como la espera para poder continuar.

A Hull llegó con 57 años. Cientos de personas lo recibieron antes del último tramo hasta la casa de su madre, Angela. “¿Dónde has estado?”, le preguntó ella al abrazarlo, según relató Associated Press.

Punta Arenas quedó también escrita en su libro: una edición de Giant Steps incluye en el subtítulo “De Punta Arenas a Rusia”. Allí comenzó el camino que ahora terminó en otro noviembre, al otro lado del ecuador: desde los 53 grados sur hasta los 53 grados norte, después de casi tres décadas para volver a casa.

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La apuesta geoestratégica de la Fiscalía en Magallanes

Tierra del Fuego y Puerto Williams tendrán fiscales permanentes. Cristián Crisosto explica la estrategia que permitió conseguir los cargos: poner el acceso a la justicia y el valor geopolítico del territorio en el centro de la discusión.

En Tierra del Fuego había un edificio de Fiscalía, pero faltaba un fiscal permanente. En Puerto Williams, un persecutor viajaba desde Punta Arenas una vez cada dos meses. Ambas situaciones aparecen en el diagnóstico de Cristián Crisosto, fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sobre una brecha que buscó cerrar incorporando un argumento geopolítico a la distribución de recursos.

El paso más reciente fue el nombramiento de Felipe Eduardo Mansilla Montiel en la Fiscalía Local de Tierra del Fuego y de Claudia Valentina Obregón Navarro en Cabo de Hornos, ambos a contar del 15 de octubre de 2026. Los cargos forman parte del Plan de Fortalecimiento de la Fiscalía, contemplado en la Ley 21.812. Según Crisosto, su incorporación permitirá contar, por primera vez, con fiscales permanentes en las cuatro provincias de la región.

Conseguirlos exigió discutir los criterios con que se reparten los recursos. El fiscal explica que las decisiones suelen considerar primero la cantidad de habitantes y el volumen de causas. Bajo esa lógica, sostiene, “no debieran habernos asignado estos fiscales”, porque otras fiscalías atienden a más personas y reciben más causas.

La propuesta regional incorporó el peso del Estrecho de Magallanes, el canal Beagle y la proyección hacia la Antártica. Para Crisosto, la presencia de la Fiscalía forma parte de una política de soberanía efectiva, junto con la acción de otras instituciones. Defiende esa decisión “porque es una forma de acceso a la justicia para las personas que viven ahí y, en segundo lugar, la presencia del Estado en estas apartadas zonas”.

El planteamiento surgió de un diagnóstico iniciado al asumir su gestión, en mayo de 2023. En octubre de 2024 se inauguró la Fiscalía de Cabo de Hornos y de la Antártica, en un inmueble arrendado y con un equipo permanente de tres funcionarios. Crisosto señala que también consiguieron recursos del Ministerio Público para construir una sede definitiva.

Esa instalación permitió investigar localmente hechos que antes se tramitaban desde Punta Arenas. La incorporación de una fiscal residente permitirá profundizar ese cambio y reemplazar el sistema de visitas periódicas. “Ahora vamos a tener una fiscal que vive allá”, destaca. La diferencia importa para una comunidad donde, según describe, se investigan delitos de violencia intrafamiliar, lesiones, delitos sexuales y microtráfico.

La dimensión internacional también aparece en las causas. Crisosto menciona el aterrizaje sin permiso de un aviador en la Antártica y una investigación por un incidente entre una embarcación ecologista y barcos pesqueros noruegos. Estos casos, explica, requieren coordinación con Cancillería y la Armada. A su juicio, el desarrollo de la actividad antártica hace necesario preparar la capacidad de investigación de la zona.

El fortalecimiento regional contempla además un analista criminal, designado desde el 2 de noviembre, y otros dos cargos en concurso: un técnico de Protección y Atención a las Víctimas y Testigos para la Fiscalía Regional y un administrativo operativo de causas para Cabo de Hornos.

En Puerto Williams todavía quedan vacíos que el propio fiscal reconoce. Faltan una avanzada de Gendarmería y presencia del Servicio Médico Legal. La ausencia de la primera tiene un efecto concreto: “Si queda alguien, por ejemplo, en prisión preventiva, no hay dónde dejarlo”. Crisosto explica que se ha recurrido a dependencias de Carabineros por orden judicial. “Y eso no corresponde”, advierte. En paralelo, se coordinan traslados hacia Punta Arenas.

Una dependencia similar existe cuando se necesita practicar una autopsia: los cuerpos deben trasladarse por vía aérea a la capital regional. Los nuevos fiscales cubrirán una brecha de presencia permanente, pero completar la capacidad de respuesta local sigue requiriendo decisiones de otras instituciones.

Gracias por acompañarnos en esta edición.

Una vez más, pudimos ver cómo hay historias que empiezan cerca y llegan mucho más lejos de lo que imaginamos; otras nos hacen mirar con más atención el lugar donde vivimos. Ojalá alguna de estas encuentre espacio en tus conversaciones de la semana.

Un abrazo magallánico, estés donde estés.

¡Nos leemos en la próxima!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.