Funcionario del Aeropuerto de Santiago grave tras consumir gomitas con droga: se las dio compañero

La Fiscalía Occidente informó que un trabajador del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez está en estado grave tras consumir gomitas dulces con droga.

La fiscal de Flagrancia, Paz Escobar, indicó que durante la tarde de este martes se recibió una denuncia desde la 27° Comisaría de Carabineros de Pudahuel donde se detenía a “un funcionario del aeropuerto de Pudahuel por haber suministrado a alrededor de siete compañeros de trabajo gomitas con alto contenido de THC”.

Tras consumirlas, los obreros resultaron intoxicados. Uno de ellos, incluso, terminó en estado grave de salud y permanece intubado en el Hospital Félix Bulnes de la comuna de Cerro Navia.

La mayor Priscila Aguilar, de la comisaría mencionada en Pudahuel, señaló que el malestar de los intoxicados se presentó en forma de mareos y vómitos.

Asimismo, dijo que se incautaron y “quedaron dentro del envase de este producto cuatro gomitas y un chocolate”, lo que se someterá a las pericias investigativas para determinar si es que se trata de tetrahidrocannabinol o de otras sustancias.

Durante la mañana de este cuatro de noviembre, el imputado pasó a control de detención. Mientras, tanto Carabineros como el OS7 están investigando también el origen de las gomitas.