Cuando la empresa Antarctica21 llevaba casi dos décadas de operaciones turísticas al continente blanco desde Magallanes, ya había identificado un patrón: recibía constantemente solicitudes de científicos, filósofos y artistas interesados en utilizar sus barcos con diversos fines. El obstáculo era que el giro del negocio no apuntaba en la misma dirección.

En respuesta a esas inquietudes, en 2021 nació la Fundación Antártica 21, mientras la empresa afianzaba su presencia en el turismo antártico internacional con hitos como la incorporación del Magellan Explorer, construido en Chile en 2019. Por entonces, Explorers House todavía estaba en los planos. En ese mismo edificio, Edgardo Vega, director ejecutivo de la fundación, recibió a Aquí Magallanes.

Según señala el director ejecutivo, el surgimiento de la fundación obedece a una visión de la sostenibilidad ambiental y social de la compañía.

“La fundación nace en un momento de madurez de la empresa que se sumó a esta aspiración de lograr una mayor conexión con el mundo local, con la Región de Magallanes”, comentó Vega.

Hoy, la Fundación Antártica 21 se desarrolla a través de las líneas de educación, cultura, conocimiento, conservación y cooperación, para poner en valor el patrimonio de la Antártica y fortalecer la identidad polar de la comunidad local.

Tras publicar libros, proyectos editoriales, un juego de mesa educativo, colaboraciones artísticas, y más proyectos ligados a la Antártica, surgió una iniciativa que busca aprovechar las capacidades logísticas ya instaladas: la fundación instaló un laboratorio científico a bordo del Magellan Discoverer, la más reciente hazaña de ingeniería naval inaugurada el 6 de noviembre pasado por la empresa Antarctica21.

Edgardo Vega se refirió a este proceso, que se inició con un estudio de la fundación para identificar los programas científicos que se realizan a bordo de barcos de turismo a nivel mundial.

“Nos encontramos con que esto no es ninguna novedad. En el Ártico, esto se realiza hace 30 o 40 años. Tomando algunas experiencias de empresas que desarrollaban estos programas de ciencia a bordo, dijimos bueno, ¿por qué no?”. Tras proponer la idea durante el proceso de planificación de construcción del buque, obtuvieron rápidamente el apoyo del directorio.

El proyecto pasó por un proceso de diseño y de investigación de las necesidades que podría cubrir este laboratorio, y se decidió instalar una grúa para desplegar equipos, una puerta para ingresar o egresar carga, tomas de agua para captura de muestras y sistemas en la parte superior del barco para poner sensores atmosféricos.

Según señala Vega, los barcos de Antarctica21 se mueven durante la temporada de septiembre a abril desde Puerto Montt hasta el Círculo Polar, “entonces tienes una gran transecta latitudinal para toma de datos”. Esto podría contribuir a comprender de mejor manera la relación entre el territorio chileno antártico y el territorio chileno sudamericano a través del monitoreo del océano y la atmósfera.

Campañas científicas internacionales con alcances similares pueden costar millones de dólares por temporada. En ese sentido, el laboratorio del buque está a disposición del Programa Científico Nacional para incorporar equipamiento de monitoreo.

Según Vega, durante una temporada los barcos pueden pasar entre 15 y 20 veces por los mismos lugares de la península Antártica. Para un investigador, eso permite observar cómo cambia una misma zona a lo largo de los meses. La fundación pide a los equipos que liberen sus datos después de seis meses para que otros científicos puedan utilizarlos.

“Se habla mucho de que la Antártica se está deshielando y que está aumentando el nivel del mar. ¿Cuánto va aumentar el nivel del mar? ¿En qué parte del planeta va a aumentar más que en otros? Con los años podremos construir modelos o aportar a la construcción de modelos más precisos, y serán datos que compartiremos con la comunidad científica global”, comentó Vega.

El interés internacional por el turismo antártico ha crecido en los últimos años. Aquí Magallanes consultó a Edgardo Vega cómo puede contribuir la fundación, a través de la ciencia, a sostener ese crecimiento y reducir los riesgos ecológicos y sanitarios de las visitas.

Vega recurre al agujero en la capa de ozono para explicar cómo actividades a miles de kilómetros repercuten en la Antártica. En esa misma escala sitúa la pérdida de hielo y la acidificación del océano Austral. “Todos los seres humanos que vamos a la Antártica tenemos un impacto”, señala. Para reducirlo, Antarctica21 aprovecha el calor de los motores para calentar agua a bordo.

La fundación ha establecido alianzas con centros de investigación chilenos y extranjeros para que sus equipos recojan muestras de manera independiente y “nos ayuden a tomar mejores decisiones como empresa”. A bordo, añade, el trabajo con los pasajeros busca que comprendan que “el futuro de nuestro planeta depende de las acciones que tomamos todos los días”.

Para reducir el riesgo de transportar semillas, insectos o larvas, Antarctica21 entrega en Punta Arenas botas de uso exclusivo en la Antártica, que se desinfectan en cada desembarco y al regresar al buque. Vega explica que el frío limita el establecimiento de muchas de esas especies. Si el calentamiento continúa, advierte, “esas semillas pueden encontrar condiciones para desarrollarse”.

Mirando el lado estratégico, Vega apunta a que en nuestro país normalmente se habla sobre lo geopolítico para referirnos a la soberanía, la reclamación, la presencia activa, pero que de esa manera hay oportunidades que Chile no está sabiendo aprovechar.

Por ejemplo, Punta Arenas presta apoyo logístico a 22 programas antárticos internacionales. Con esto, asegura, la región podría proveer alimentación, vestimenta, combustible y otros servicios más sofisticados como la atención a la ciencia. Para este último, se precisa contar con sistemas de concentración de muestras, sistemas de análisis de muestra, sistemas de transporte y otros.

A comienzos de noviembre, la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes pidió al Ministerio de Obras Públicas que priorizara el proyecto de Centro Antártico Internacional, que ya había completado la precalificación de empresas y seguía a la espera de la licitación para su construcción. “Es una decisión más bien política”, dice Vega sobre su postergación.

“El Centro Antártico Internacional debiéramos verlo como la primera base antártica chilena”, plantea. Lo imagina como el punto de partida de una red científica, logística y cultural que conecte Punta Arenas con Puerto Williams y las bases chilenas en la Antártica.

Para Vega, parte del retorno de esa inversión se vería en la propia ciudad, desde el empleo que podría generar una noche más de estadía de los turistas hasta las oportunidades de formación para los estudiantes magallánicos.

Su aspiración es que un científico que hoy pasa dos o tres días en Punta Arenas a la espera de un vuelo tenga razones para quedarse varios meses, analizar aquí sus muestras o dedicar un año sabático a hacer clases en la Universidad de Magallanes. “En algún momento se va a construir, ya sea este u otro proyecto”, concluye.

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