Hasta el domingo 29 de noviembre se está desarrollando en Santiago la novena edición de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+, encuentro que reúne 20 obras cinematográficas provenientes de 15 países, con estrenos exclusivos en Latinoamérica y películas reconocidas en importantes festivales del mundo.

Centro Arte Alameda es la sede de la totalidad de la Competencia Internacional de esta edición, que reúne diversas propuestas del cine contemporáneo y en la que destaca la participación de la película chilena No Money No Honey.

La producción nacional forma parte de la selección de largometrajes que compiten este año, convirtiéndose en una oportunidad para descubrir nuevas propuestas del cine chileno en el contexto de un festival de carácter internacional.

Sobre “No Money No Honey”

La cinta cuenta la historia de la argentina Máxima Mauricio Rodas, que en los años 90 ganó mucho dinero como trabajadora sexual queer.

Veintitrés años más tarde, deprimida y alcoholizada, decide dar un giro a su vida al reconectar con sus hermanas translatinas en Nueva York, para unirse en su aguerrida lucha por su dignidad. Una cinta basada en los archivos personales y caseros que Máxima grabó durante los años 90´s y 2000´s.

La invitación es a disfrutar y apoyar el cine nacional, conocer nuevas historias y ser parte de uno de los encuentros cinematográficos dedicados a la diversidad sexual y de género en Chile.

Función No Money No Honey

Fecha Viernes 27 de noviembre

Horario: 20:45 hrs

Lugar: Centro Arte Alameda.

Entradas y programación en www.amorfestival.cl.

Instagram: @amorfestival.