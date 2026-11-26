Las empresas turísticas de Puerto Natales y Torres del Paine que invirtieron en equipamiento, infraestructura y personal para la temporada 2026-2027 esperaban un octubre más activo. Según un sondeo difundido por la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), más de la mitad de las empresas consultadas registró una disminución de la demanda frente al mismo mes de 2025. Más del 40% de las encuestadas reportó caídas de entre un 30% y un 40% en sus reservas.

Para Adriana Aguilar, gerenta de CATUE, la preocupación radica en cuánto de esa actividad se traduce en ingresos para quienes ya asumieron el costo de preparar la temporada. A su juicio, las cifras de visitantes que el sector público puede evaluar favorablemente dicen poco sobre la capacidad de los operadores para recuperar lo invertido. Algunas empresas, agrega, han seguido endeudándose. “El sector privado está muy preocupado, muy preocupado sobre todo por mantener a sus equipos de trabajo, porque finalmente la empleabilidad es lo que más se afecta”, señaló.

Por ahora, el sondeo ofrece una señal acotada a las empresas que respondieron. Según CATUE, las estadísticas de ingreso al Parque Nacional Torres del Paine que entrega CONAF tienen un desfase superior a dos meses, lo que dificulta contrastar la experiencia de los operadores con el flujo efectivo de visitantes al parque durante octubre.

Entre los factores que las empresas identifican están el alza de los combustibles, las tarifas aéreas hacia Magallanes y la escasa promoción del destino. En Puerto Natales se suma una dificultad concreta: según el gremio, la falta de claridad sobre cómo operaría el aeródromo Teniente Julio Gallardo durante los trabajos de mejoramiento llevó a viajeros y operadores a modificar sus itinerarios. Las empresas también reportaron cancelaciones de última hora y reservas anuladas ante la incertidumbre sobre la posibilidad de llegar por vía aérea.

“La conectividad aérea requiere certezas, porque las decisiones comerciales y de viaje se toman con varios meses de anticipación”, señaló Aguilar. La dirigenta también advirtió de limitaciones en el presupuesto regional de promoción y pidió reforzar las campañas digitales de la Patagonia chilena y el contacto con operadores internacionales que comercializan el destino.

Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, sitúa el comienzo tardío de la temporada en un contexto más amplio. Según las cifras de Sernatur recopiladas por el gremio, entre enero y agosto de 2026 Chile registró 3.308.873 llegadas de turistas internacionales, un 19,1% menos que las 4.090.538 del mismo período de 2025. Por las fronteras de Magallanes ingresaron al país 235.948 turistas, frente a los 262.173 de un año antes. La caída regional fue del 10%.

La encuesta de alojamiento turístico del INE permite ver cuándo cambió la tendencia dentro de Magallanes. Entre enero y abril, los establecimientos de la región registraron más pernoctaciones que en los mismos meses de 2025. A partir de mayo la relación se invirtió y, hasta septiembre, cada mes cerró con menos noches de alojamiento que un año antes.

Rodríguez considera difícil atribuir la baja a una sola causa. A su juicio, también pueden influir factores económicos internacionales. Su prioridad es que se apruebe la duplicación del presupuesto de promoción turística para recuperar presencia en mercados donde, según explica, Chile debió ausentarse este año por los recortes. El margen para influir en los viajes de este verano, advierte, ya es estrecho. “Todo lo que se pueda trabajar es para el próximo invierno o la próxima temporada”, sostuvo.

Las reservas, en cambio, ofrecen una señal más alentadora para los próximos meses. CATUE indica que el volumen registrado para noviembre y diciembre permite esperar más actividad que en octubre. Rodríguez ubica el repunte algo más adelante. Según lo que le han transmitido las empresas, el inicio lento también se ha sentido en noviembre, aunque mantiene una expectativa favorable para los meses de mayor demanda. “Ya de diciembre a marzo lo más probable es que sea una buena temporada”, concluyó.

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