¿Promoción o discriminación?: cambios en la embajada chilena en EE.UU.

El arribo de los embajadores a sus “terruños” tiene algo de rito monárquico, siempre rodeado de expectativas y múltiples lecturas. Un aterrizaje que por lo general trae cambios y que no siempre deja a todos contentos. Esto habría pasado hace poco en Washington, tras la llegada del empresario Andrés Ergas a la casona victoriana ubicada en el barrio de Embassy road.

Sin mayores explicaciones –como suele suceder en estas ocasiones–, el jefe del departamento político y consejero de la embajada, Hassan Zerán, terminó abruptamente su periodo siendo trasladado a la misión chilena en la Organización de Estados Americanos (OEA), también ubicada en la capital política de Estados Unidos.

En rigor, se trató de un enroque. Un intercambio de funcionarios con una extraña salvedad: Hassan Zerán y Ana María Saldías –la otra trasladada– son pareja. Esto no fue lo más confuso, en verdad, sino el hecho de sacar de la embajada a un funcionario de carrera, muy bien evaluado y con una destacada trayectoria. La decisión tomada por Andrés Ergas generó controversia y no fue bien evaluada en círculos diplomáticos.

La razón que se esgrimió para la salida de Zerán –según quienes conocen la historia– fue que el nuevo embajador no quería trabajar con él, debido a que se trataba de “un militante de izquierda”. Aunque, luego, comenzó a circular otra versión más radical. “Hassan es palestino y Ergas no quiere trabajar con él”, fue la interpretación que terminó imponiéndose. En cualquiera de los dos casos –por razones políticas o raciales–, se trataría de una discriminación con todas sus letras.

Consultada sobre la salida de Hassan Zerán de la embajada, Cancillería respondió que la designación de José Miguel Castro en la OEA “trajo aparejada una reformulación de los equipos de trabajo en Washington” y que el traslado del funcionario se debe a una “promoción”, pues ahora tendría el cargo de jefe de misión adjunto en la Organización de Estados Americanos. “Es una promoción con mayores responsabilidades”, explicaron a +Política.

Fuentes cercanas al mundo diplomático aseguran que Zerán era el número tres en Washington y que el inminente regreso de Juan Pablo Espinoza a Chile –actual ministro consejero– lo transformaría en el segundo a bordo al interior de la legación. “Por eso no querían que Hassan llegara a ese cargo”, cuenta la misma fuente, quien asegura que ninguna autoridad le dijo al diplomático que el cambio se trataba de una promoción. “Están mintiendo”, agrega.

La historia en torno al traslado del funcionario por razones ajenas a sus funciones coincide con la presentación de credenciales de Andrés Ergas ante el gobierno Donald Trump esta semana, marcando el inicio oficial de su residencia diplomática en Washington. Poco después del gesto protocolar, el futuro embajador en Israel, el abogado y expresidente de la comunidad judía en Chile, Gabriel Zaliasnik, felicitó a Ergas a través de redes sociales con tres emoticones: una bandera chilena, otra de Estados Unidos y dos manos estrechándose mutuamente.