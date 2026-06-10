El MOP corta las alas al anhelado aeropuerto en Ñuble

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¡Hola a todos! Espero que, al igual que nosotros en esta parte del país, estén esperando con ansias el agüita prometida para estos días en la zona centro. No queda otra que encomendarse a San Isidro, considerando no solo el déficit hídrico que arrastran varias de nuestras regiones, sino también, en el caso de Ñuble, la necesidad de limpiar el aire de la contaminación atmosférica provocada por el humo de las chimeneas, que a fines de mayo nos tuvo durante 11 días con episodios críticos y los ojos rojos.

Pero la polémica que marca estos días en Ñuble corre por cuenta de un estudio encargado por el MOP s obre la factibilidad de operar vuelos comerciales en la región. Sus conclusiones fueron utilizadas como argumento para poner la lápida a los intentos de contar con un aeropuerto regional, un anhelo histórico de las fuerzas vivas de Ñuble, especialmente de los sectores del comercio y el turismo.



Se trata de un asunto de interpretación, pero lo sabroso del debate es la soterrada pugna entre los dos principales líderes políticos de la zona. Por una parte, el ministro Martín Arrau –primer intendente de la nueva región–, cuya influencia se sigue notando entre las fuerzas políticas locales, y por otra, el gobernador regional de oposición, Óscar Crisóstomo (PS), uno de los cinco gobernadores regionales electos en primera vuelta. ¡Los pormenores son imperdibles!

Imperdibles también son las legumbres en nuestras mesas . ¿O eso era antes? Hoy, en medio de la abundancia de alimentos procesados, un grupo de investigadores busca rescatar lo mejor de la mesa de antaño a través de la producción de especies como las lentejas y los ya casi olvidados chícharos, que no solo destacan por sus propiedades nutritivas, sino también por su potencial para combatir enfermedades como la diabetes y por su mayor resistencia al déficit hídrico asociado al cambio climático.

. ¿O eso era antes? Hoy, en medio de la abundancia de alimentos procesados, un grupo de investigadores busca rescatar lo mejor de la mesa de antaño a través de la producción de especies como las lentejas y los ya casi olvidados chícharos, que no solo destacan por sus propiedades nutritivas, sino también por su potencial para combatir enfermedades como la diabetes y También es positiva la noticia de la aprobación del diseño para un nuevo centro oncológico regional que, al igual que el aeropuerto, es uno de los anhelos de nuestra región. La iniciativa busca evitar que pacientes tengan que continuar sus tratamientos en otras regiones.

que, al igual que el aeropuerto, es uno de los anhelos de nuestra región. La iniciativa busca evitar que pacientes tengan que continuar sus tratamientos en otras regiones. Finalmente, profundizamos en los entretelones de una reunión entre representantes de Ñuble y Maule y autoridades de Gobierno para conocer con certeza el estado de avance de importantes obras en el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 , que, pese a haber sido priorizadas en el marco de la nueva concesión, permanecen en un letargo que genera preocupación en ambas regiones.

, que, pese a haber sido priorizadas en el marco de la nueva concesión, permanecen en un letargo que genera preocupación en ambas regiones. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los entretelones tras las noticias que están dando que hablar en nuestra región.

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El rol del ministro Arrau en la cancelación del anhelado aeropuerto de Ñuble

Apenas fue creada la Región de Ñuble, hace casi ocho años, comenzó a tomar fuerza el sueño de contar con un aeropuerto acorde con los desafíos de esta nueva unidad territorial.

Durante los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, la idea se mantuvo a flote entre las autoridades regionales de Obras Públicas y los gremios del comercio y el turismo, que siguen observando con preocupación cómo el fuerte aumento de visitantes a los principales destinos de la región no se ha traducido en mejoras en la conectividad aérea.

Los turistas extranjeros son los que más reclaman, ya que para llegar a las pistas de esquí de los Nevados de Chillán deben aterrizar en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, distante a cien kilómetros de Chillán.

La última gran inversión se concretó en 2015 en el Aeródromo Bernardo O’Higgins. Esta permitió extender la pista, levantar una nueva torre de control de 14 metros de altura y construir un terminal de pasajeros, infraestructura que hoy posibilita el aterrizaje de helicópteros y aeronaves de gran tamaño para el combate de emergencias, como incendios forestales, además de vuelos chárter y comerciales.

La pista, de 1.750 metros de largo por 30 de ancho, está habilitada para la operación de aeronaves cuyas envergaduras no superen las de modelos como los Airbus A318 o Boeing 737.

Tras la llegada de la nueva administración, sin embargo, los planes cambiaron rápidamente de rumbo, al punto que el proyecto del primer terminal aéreo de la nueva región pasó del entusiasmo al pesimismo. Sin escalas.

El balde de agua fría llegó con el estudio “Demanda aérea del Aeródromo General Bernardo O’Higgins”, encargado por el MOP y cuyos resultados se conocieron a fines de abril. Según informó la cartera, si bien existe interés y una potencial demanda por vuelos comerciales desde Chillán, actualmente no se cumplen las condiciones necesarias para justificar una inversión pública destinada a habilitar este tipo de operaciones en el recinto.

El informe establece que para operar sin restricciones se requiere una inversión cercana a los $ 30 mil millones, “lo que hoy no se justifica según los criterios de evaluación social. Sí se podrían reactivar vuelos del tipo chárter si la DGAC lo permite, aunque también con limitaciones”, afirmó el MOP mediante un comunicado.

¿En qué momento se le puso la lápida al aeropuerto? El candado por fuera lo puso en mayo el entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, solo días antes de que asumiera una nueva responsabilidad en Seguridad Pública, tras la estrepitosa caída de Trinidad Steinert.

Fue en una actividad en la comuna de Ñiquén, en el norte de Ñuble, el 9 de mayo último, cuando Arrau cerró toda posibilidad al proyecto. “Tenemos que hacer cosas útiles para los chilenos”, afirmó a la prensa.

Esas declaraciones se estrellaron contra las pretensiones del caudillo regional. El gobernador Crisóstomo había sido particularmente crítico con los resultados del estudio del MOP, pero la negativa de Arrau a siquiera conversar sobre el mentado aeropuerto, revolvieron el avispero. Es más, el jefe del Gore venía de instalar una agenda pública para apoyar con recursos regionales un “Plan Aeroportuario de la Región de Ñuble”, acordado en octubre del año pasado con la Dirección Nacional de Aeropuertos.

Estas acciones permitirían elaborar una propuesta integral para el desarrollo de aeródromos, pistas, terminales y equipamiento estratégico en las tres provincias de la región: Diguillín, Punilla e Itata.

El calor no ha bajado ni de lejos. Tanto así que la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble (CorÑuble) criticó sin tapujos el estudio del MOP.

“Lo que demuestra es que usaron una metodología insuficiente, que no captura el verdadero valor de esta infraestructura. No midieron adecuadamente el impacto en turismo, ni la inversión que se gatillaría, ni el empleo que se generaría, ni siquiera el valor estratégico para la resiliencia de la región frente a emergencias o catástrofes. Por eso, como CorÑuble, hemos planteado que no se puede enterrar el proyecto con una conclusión tan frágil“, afirmó categórico el presidente de la entidad, Ricardo Salman.

Óscar Crisóstomo no se quedó atrás e informó que solicitaron formalmente los detalles del estudio al MOP para auditar su metodología y supuestos, y anunció que convocará a una mesa regional ampliada para coordinar las acciones que permitan levantar otra vez el proyecto.

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Aumento de episodios críticos en Chillán y Chillán Viejo

Entre mediados y fines de mayo, Chillán y Chillán Viejo registraron los niveles más altos de contaminación atmosférica desde 2018. Fueron 11 días consecutivos con episodios críticos, una situación que, según las autoridades ambientales, respondió a la combinación de bajas temperaturas, un aumento en el uso de calefacción domiciliaria y condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes.

El episodio volvió a poner a prueba las políticas públicas implementadas a través del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), instrumento que cumplió diez años y que, durante este período, ha permitido reducir en casi un 50% los episodios críticos, especialmente aquellos asociados al material particulado fino (MP2,5), considerado el más dañino para la salud. Entre las medidas aplicadas figuran la prohibición de funcionamiento de calderas en jornadas críticas, la fiscalización de emisiones domiciliarias y la comercialización de leña, además de restricciones a las actividades físicas al aire libre.

Entre las acciones estructurales destaca el programa de recambio de calefactores que, mediante un copago de entre $110 mil y $ 120 mil, ha permitido retirar cerca de 11 mil estufas antiguas y reemplazarlas por sistemas a pellet o equipos de aire acondicionado.

El PDA también contempla programas de acondicionamiento térmico de viviendas, con inversiones que superan los $ 35.000 millones.

Si bien los especialistas valoran estas medidas, advierten que sus resultados aún son insuficientes. El programa de recambio de calefactores, por ejemplo, no supera el 55% de la meta establecida por el plan.

El aumento de los días con niveles peligrosos de contaminación también volvió a poner atención sobre otras fuentes emisoras. Entre ellas destacan las quemas agrícolas, una práctica que continúa presente durante los meses más fríos en distintos sectores rurales de la región y que se encuentra regulada por Conaf.

Estos desafíos fueron parte de la discusión durante el proceso de participación ciudadana del proyecto que busca ampliar el PDA a 13 comunas del valle central de Ñuble: Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Quillón, San Carlos, San Ignacio, San Nicolás y Yungay.

La propuesta busca extender a estas comunas las medidas actualmente vigentes en Chillán y Chillán Viejo, debido a los niveles de saturación atmosférica que comienzan a evidenciar algunas cabeceras comunales como San Carlos y Bulnes.

Desde la academia, sin embargo, advierten que las restricciones al uso de la leña podrían tener efectos económicos y sociales relevantes en comunas rurales, donde este combustible sigue siendo parte de las prácticas cotidianas y representa la alternativa de calefacción más accesible para muchas familias.

“Es positivo que la ampliación del plan incorpore medidas estructurales como reacondicionamiento térmico, recambio de calefactores y educación ambiental. Sin embargo, ampliar el PDA hacia nuevas comunas obliga a reconocer que Ñuble no es un territorio homogéneo. Las condiciones urbanas de Chillán son distintas a las de comunas rurales o semirrurales, donde existe mayor vulnerabilidad, menores ingresos, restricciones de acceso a combustibles alternativos y, en algunos casos, dificultades de infraestructura energética“, plantea Roberto Herrera, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Concepción.

Para el académico, es fundamental avanzar hacia una implementación territorialmente diferenciada. “No todas las comunas requieren las mismas estrategias, velocidades de transición o instrumentos de apoyo. En sectores con mayor ruralidad será necesario fortalecer subsidios, asegurar combustibles alternativos, mejorar infraestructura eléctrica y acompañar gradualmente el recambio tecnológico“, explica.

Mientras continúa la discusión sobre la ampliación del plan, las precipitaciones pronosticadas para los próximos días aparecen como un factor que podría contribuir temporalmente a mejorar la calidad del aire en las comunas más afectadas por la contaminación atmosférica en Ñuble.

Un mensaje de Inacap

Andrea Aliaga, ex alumna de INACAP que transformó su experiencia internacional en una oportunidad para Ñuble

Tras egresar de Administración de Hoteles, Restaurantes y Gastronomía Internacional de INACAP Sede Chillán en 2004 y convencida de que no hay límites cuando hay talento y ganas, Andrea viajó a Canadá gracias al programa Working Holiday, donde trabajó en la reconocida cadena de hoteles y resorts de lujo, Four Season Resort. Una experiencia que fortaleció su visión de la hospitalidad y excelencia del servicio, herramientas clave para todos los proyectos que ha liderado.

Fue así como en 2024 asumió el desafío de traer la popular cadena de cafeterías del país, Cassis, a la región del Ñuble, lo que le ha permitido consolidar un equipo de cerca de 40 colaboradores, donde alrededor de 25 trabajadores son exalumnos de INACAP, contribuyendo a la empleabilidad y formación de nuevos profesionales.

Hoy, con una franquicia consolidada en la región del Ñuble, Andrea mantiene la convicción de que la formación, la disciplina y la excelencia son motores de progreso para las personas y la región.

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Centro Oncológico Regional dio su primer paso con la aprobación del diseño por parte del Minsal

Una esperada noticia fue la que recibieron pacientes ecológicos de Ñuble, quienes actualmente deben trasladarse hasta centros de salud de regiones vecinas para continuar sus tratamientos.

Se trata del primer paso para levantar un centro oncológico regional.

La buena nueva llegó luego de que el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, diera a conocer la aprobación técnica para iniciar el proceso de diseño del proyecto, el cual contará con una inversión superior a los $ 2.000 millones, que serán financiados por el Gobierno Regional. Dicha inversión está destinada a concretar una infraestructura de 8.000 metros cuadrados, que se ubicará junto al Instituto Teletón, obra que se encuentra finalizada y que también fue financiada con recursos regionales.

“Gracias a esta aprobación, en los próximos días ingresaremos, junto al Servicio de Salud Ñuble, la formulación del diseño al Ministerio de Desarrollo Social“, afirmó el gobernador regional, Óscar Crisóstomo.

A juicio del consejero regional Wilson Ponce, el proyecto “es una necesidad de Ñuble ante la gran cantidad de casos de cáncer que existen en la región. Serán 18 meses hasta que esté listo el diseño, que ya está autorizado por el Ministerio de Salud así que es una excelente noticia”.

En la Región de Ñuble, durante el 2025 se diagnosticaron 2.157 personas con algún tipo de cáncer con cobertura GES, superior a los 1.833 casos notificados en la red asistencial en 2023. Las estimaciones de incidencia indican una tasa de 230,2 casos por cada 100 mil hombres y 183,5 casos por cada 100 mil mujeres, ambas tasas por sobre el promedio nacional.

Hasta ahora, existe solo una unidad de Oncología en el Hospital de Chillán, que administra del orden de las cinco mil quimioterapias al año. El nuevo proyecto aumentará la complejidad de la atención de los pacientes

La necesidad de contar con un centro oncológico regional tuvo su origen en el movimiento ciudadano “Un Oncólogo para Ñuble”, que visibilizó ante la comunidad el desgaste que significa para los pacientes viajar a otras regiones para recibir sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

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Preocupa demora de obras comprometidas para tramo Talca-Chillán de la Ruta 5

Las obras complementarias comprometidas para el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 contemplan una inversión cercana de 19 millones de UF y un plazo concesional máximo de 32 años, lo que la convierte en una de las iniciativas de infraestructura vial más relevantes del centro-sur del país.

El problema: la espera. Para pedir agilizar los proyectos, hicieron causa común representantes de la Cámara Chilena de la Construcción de Maule y Ñuble, quienes sostuvieron una reunión con la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas, liderada por Juan Eduardo Chackiel, con el propósito de buscar alternativas para avanzar en este proyecto birregional.

Entre las obras prioritarias planteadas por la CChC Ñuble se encuentran la construcción de las terceras pistas entre San Carlos y Nebuco, los accesos a Chillán a través de los enlaces Parque Lantaño y Sepúlveda Bustos, la implementación de sistemas de peaje de flujo libre (free flow) y el retiro de los actuales peajes de Chillán y Chillán Viejo, medidas que contribuirían significativamente a reducir la congestión, mejorar la conectividad y aumentar los estándares de seguridad vial, aseguran. En el caso del Maule, uno de los puntos más importantes del proyecto es la construcción del bypass en Talca.

Durante el encuentro, en el que también participaron los presidentes del Comité de Obras de Infraestructura de Ñuble, René Poblete, y del Maule, Héctor Román, estosmostraron su preocupación por los retrasos que ha experimentado la iniciativa en las nuevas obras. Asimismo, destacaron la importancia de avanzar con mayor celeridad en proyectos que permitan mejorar la calidad del nivel de servicio de la principal ruta estructurante del centro-sur del país.

Desde la Dirección General de Concesiones se informó que el contrato de concesión se mantiene vigente, aunque actualmente enfrenta diferencias contractuales con la concesionaria que están siendo abordadas a través de las instancias técnicas y jurídicas establecidas en el propio contrato. Asimismo, se indicó que las terceras pistas y otras obras comprometidas continúan formando parte de las obligaciones contractuales y que durante los próximos meses debería existir una mayor claridad respecto del camino que seguirá el proyecto.

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Investigadores salen al rescate de “olvidadas” legumbres como el chícharo

Cada vez que nuestros hijos ponen mala cara frente a un plato de porotos o lentejas, pensamos como estrategia de convicción en nuestra propia experiencia infantil, cuando nuestros padres y abuelos mantenían las legumbres inalterablemente en la dieta semanal.

Más aún cuando las legumbres no solo destacan por su aporte nutricional, sino también por su resistencia a los embates del cambio climático, otorgando incluso un mejor comportamiento que muchos cultivos industriales.

Así lo confirman investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en cuya estación experimental Quilamapu se esfuerzan por rescatar especies de legumbres nacionales, algunas incluso en desuso para la mayoría de las familias, como el chícharo.

En este lugar se reunieron 70 productores en una jornada de capacitación que incluyó talleres técnicos orientados a mejorar la producción de chícharos y lentejas en la Región de Ñuble. El encuentro se realizó en el marco del proyecto “Identificación y reintroducción de recursos genéticos de legumbres con tolerancia a sequía y enfermedades que contribuyan a la seguridad alimentaria y adaptabilidad al cambio climático en la agricultura familiar campesina del secano interior de Chile”, que impulsa FAO y ejecuta INIA.

“Las legumbres son un cultivo muy noble; son alimentos altamente nutritivos y saludables, capaces de contribuir a la prevención de enfermedades como la diabetes”, explica el investigador y curador del Banco de Recursos Genéticos Vegetales de INIA Quilamapu, Gerardo Tapia. El experto precisó, además, que su cultivo permite fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, lo que mejora la fertilidad del mismo y reduce el uso de fertilizantes.

Tapia señaló que especies como las lentejas y los chícharos presentan una gran adaptación a las restricciones de agua y a suelos de baja fertilidad, características que las convierten en una alternativa productiva relevante para la agricultura familiar campesina.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es rescatar variedades tradicionales que han ido desapareciendo de los campos chilenos, debido a la expansión de sistemas agrícolas más homogéneos. Para ello, el proyecto trabaja con materiales conservados en el Banco de Recursos Genéticos Vegetales que INIA mantiene en Chillán.

“Queremos que las semillas que resguardamos en nuestras cámaras frías vuelvan al campo y cobren vida. Muchas de estas variedades antiguas poseen características únicas relacionadas con su adaptación, calidad nutricional y valor patrimonial”, indicó el investigador, para quien estas semillas representan una oportunidad para generar productos con mayor valor agregado y abrir nuevas alternativas de comercialización para los pequeños productores.

En este sentido, remarcó la importancia de fortalecer la asociatividad y la cooperación. “Es fundamental que los productores se organicen para comercializar en conjunto, lo que les permite mejorar la negociación y contar con mayor seguridad para aumentar la productividad”, sostuvo.

La inquietud por el futuro de las legumbres chilenas también fue abordada por Andrés Acuña, agricultor de la comuna de Ñiquén, quien analizó las dificultades que enfrenta el sector desde las décadas de 1980 y 1990.

Acuña explicó que la incorporación de las legumbres a mercados globalizados redujo la competitividad de la producción nacional y afectó la pequeña agricultura, tradicionalmente dedicada al cultivo de porotos, lentejas, garbanzos y otros alimentos básicos. “Hoy Chile produce cada vez menos legumbres y depende en gran medida de las importaciones. Eso genera una vulnerabilidad importante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria”, afirmó.

Un factor que juega en contra es la baja rentabilidad, puesto que los pequeños agricultores reciben una fracción reducida del precio de venta, debido a la participación de intermediarios en la cadena comercial.

Otro de los problemas que preocupa al sector es la creciente subdivisión de terrenos agrícolas para fines inmobiliarios, fenómeno que está reduciendo la superficie disponible para la producción de alimentos en distintas zonas de Ñuble.

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