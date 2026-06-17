Despidos de autoridades de salud tensionan apertura del nuevo Hospital Regional de Ñuble

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¡Hola, Ñuble! ¿Mucho frío? Claro, los termómetros ya comenzaron a registrar los cero grados en las mañanas. Nada de otro mundo para quienes habitamos este territorio, gélido en invierno y caluroso en verano. La semana comenzó sorprendiéndonos con una serie de pulsos eruptivos desde el volcán Nevados de Chillán, lo que motivó a cambiar su estado de alerta de verde a amarillo.

En la práctica, esto significa que se crea un radio de exclusión de un kilómetro para que los visitantes no se acerquen tanto al macizo cordillerano.

El volcán, eso sí, no rugió tanto como la política. La seguidilla de desvinculaciones de autoridades de salud provocó un terremoto en el oficialismo, sector que no se muestra muy convencido de las razones de las salidas, y menos en el tiempo en que ocurren. Como el Hospital Regional de Ñuble es la obra más importante en Ñuble y además está próxima a inaugurarse, se requiere máxima coordinación técnica entre los equipos y los servicios clínicos.

El temor en Chillán Viejo ante la posible instalación de un nuevo relleno sanitario es otro de los temas que domina la conversación pública en nuestra región. El proyecto de relleno estaría ubicado frente al actual, depósito que no solo recibe desechos domiciliarios, sino también de industrias como la minería. En el mismo sector existen, además, un plantel porcino y una planta de tratamiento de aguas servidas.

Y en tierra derecha se encuentra el nombramiento del próximo fiscal regional de Ñuble, luego que la Corte de Apelaciones de Chillán designara la terna, entre diez candidatos que se presentaron. El futuro titular del Ministerio Público en la región tendrá la misión de combatir el delito bajo una mirada local, donde han disminuido los homicidios, pero han aumentado las tasas de delitos sexuales.

Otro gran tema de preocupación ciudadana es la brecha de conectividad digital que presentan las grandes ciudades respecto a los sectores rurales. En la Provincia de Itata, las siete comunas presentan fallas en la señal de telefonía e internet, razón por la cual la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) inició una fiscalización a las antenas móviles de una treintena de localidades.

Y finalmente les contamos que Bulnes, conocida como la “ciudad de las camelias”, busca preservar ese sello distintivo mediante un plan de repoblamiento de esta especie. La iniciativa apunta a evitar que el crecimiento urbano termine desplazando a este arbusto ornamental que, durante décadas, ha embellecido viviendas, calles y espacios públicos de la comuna.

mediante un plan de repoblamiento de esta especie. La iniciativa apunta a evitar que el crecimiento urbano termine desplazando a este arbusto ornamental que, durante décadas, ha embellecido viviendas, calles y espacios públicos de la comuna. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas todos los pormenores de lo que está pasando en la región.

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Salidas de autoridades tensionan puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Ñuble

No fue una ni dos, sino tres las salidas de altas autoridades de salud que se sucedieron en poco más de un mes en Ñuble, decisiones que acarrearon múltiples críticas al Gobierno y que sembraron dudas sobre los criterios de designaciones de autoridades regionales. Todo, en el marco de un ahora tenso proceso de instalación del nuevo Hospital Regional, la obra de infraestructura más importante de la última década, que deberá estar completamente operativa a partir del segundo semestre.

La controversia comenzó el 30 de abril último, cuando el Gobierno anunció que no renovaría en sus cargos tanto a la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, como a la directora del Hospital Herminda Martín de Chillán, Luz María Morán, cuyos nombramientos fueron realizados mediante procesos de Alta Dirección Pública (ADP).

En el caso de la doctora Morán, su salida generó tensiones y críticas, debido a que se materializaba en un momento crucial para la red asistencial: en medio del traspaso de servicios clínicos desde el Hospital de Chillán al nuevo Hospital Regional, monumental obra sanitaria que demandó una inversión de $ 250 mil millones, y que duplicará la cantidad de camas, totalizando más de 500.

En medio de las críticas desde el interior del propio establecimiento de salud, y apelando directamente al “momento estratégico que vive la red asistencial”, el 28 de mayo, el Servicio de Salud Ñuble revirtió la decisión y decidió renovar el convenio de ADP a la directora Luz María Morán, dando así “continuidad a su gestión al frente del establecimiento”.

Por eso nadie entendió bien cuando la semana pasada, a través de un nuevo comunicado, el Gobierno volvió a echar pie atrás. Esta vez, le pidió directamente la renuncia no voluntaria a la directora, quien en un mes y medio terminó siendo desvinculada, renovada y finalmente sacada de su cargo.

A través de otro comunicado, la doctora Morán manifestó su sorpresa por su salida, considerando que “recientemente había sido ratificada para continuar en la dirección del hospital por un nuevo período de tres años, a contar del 2 de junio”. La facultativa calificó la decisión como “difícil de comprender desde la continuidad institucional“.

Pese al impacto generado, no sería la única salida anunciada ese agitadísimo 12 de junio. El mismo día, el Ministerio de Salud comunicó la salida del seremi de Salud, el nutricionista Jorge Carrillo, quien, a diferencia de las directoras citadas, asumió un cargo de confianza para garantizar los equilibrios políticos dentro del gabinete regional, por lo que contaba con el beneplácito del senador Gustavo Sanhueza (UDI).

Por esta razón, fue el parlamentario quien lanzó artillería pesada contra la decisión del Minsal. “La salida del seremi Jorge Carrillo refleja una forma de actuar que nos preocupa. Mientras las decisiones se sigan tomando de manera centralizada, terminarán por afectar directamente a las familias y usuarios. Esperamos que la Subsecretaría de Salud Pública explique esta decisión y señale cómo garantizará la continuidad de la gestión sanitaria en Ñuble“.

Desde la oposición, el gobernador regional Óscar Crisóstomo ocupó sus redes sociales y no se guardó nada: “Lo que ocurre en el Hospital de Chillán no es una anomalía, sino un error sin precedentes; la inexperiencia no es excusa. Ñuble merece autoridades a la altura de su gente“, afirmó.

Aunque desde el Gobierno no explicitaron las razones tras la salida del seremi, la decisión coincidió con una serie de fiscalizaciones encabezadas por la ahora exautoridad, entre las que se cuenta una realizada a la Unidad de Emergencia Adulto del Hospital Herminda Martín, que derivó en un sumario tras detectar observaciones asociadas a infraestructura, organización clínica e incumplimiento de protocolos sanitarios en el principal recinto asistencial de Ñuble.

Según comentan fuentes locales de salud, no hubo buenas caras entre las autoridades al exponer mediáticamente el resultado de dicha fiscalización, más aún en medio de los recortes anunciados recientemente y que en el caso del Hospital Herminda Martín superan los $ 2 mil millones.

En este escenario, gremios de la salud se cuadraron con el seremi de Salud advirtiendo sobre la señal que se da a la ciudadanía.

“Nadie entendió su salida. Cuando sacan a alguien, se asume que no estaba haciendo bien su pega, pero acá fue todo lo contrario: lo sacaron por bueno, entonces, existe una gran incertidumbre en el hospital“, resumió Érica González, secretaria de la Fenats Unitaria del Hospital Herminda Martín.

Mientras se esperan los nuevos nombramientos, las abruptas salidas de las principales autoridades sanitarias de la región terminaron por sepultar la confianza de los gremios, trasladando además la polémica al interior del oficialismo, dejando trizadas las relaciones entre parlamentarios y la delegación presidencial.

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“No más zona de sacrificio”: el clamor de Chillán Viejo ante proyecto de nuevo relleno sanitario

Bastó la presentación de un proyecto para la instalación de un nuevo relleno sanitario, para que autoridades comunales de Chillán Viejo salieran a rechazarlo con fuerza.

Es que la sola idea de un nuevo depósito de desechos en la histórica cuna de O’Higgins trae a la memoria de sus habitantes desagradables episodios de malos olores y externalidades negativas, derivadas del constante transitar de camiones recolectores que acuden a diario al relleno existente en la comuna. Este no solo recibe basura domiciliaria de al menos dos regiones, sino también residuos industriales procedentes de la minería.

El temor es que el desecho minero pueda llegar a infiltrar las napas del subsuelo, afectando las chacras de varios agricultores de terrenos colindantes.

El Proyecto de Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustenable, que pertenece a la empresa Inser, se emplazará frente al relleno actual, que recibe los desechos domiciliarios e industriales de diferentes comunas. Se trata de una zona ubicada al oriente de Chillán Viejo donde también se cuentan planteles porcinos y una planta de tratamiento de aguas servidas, llamado por los habitantes y autoridades locales como la “zona de sacrificio”.

Ulises Lari, vecino e integrante del Comité Ambiental de Llollinco, enumera con precisión la ubicación de las plantas existentes en el lugar. “Tenemos en el área sur el relleno sanitario de desechos domiciliarios de Volta Ecobio, el relleno CITA para desechos industriales y peligrosos, también de Volta Ecobio, en el mismo predio. Un relleno abandonado de Enasa, del mismo grupo económico de la empresa Inser, que fue clausurado por las autoridades cuatro kilómetros al poniente; el plantel porcino de Maxagro, el más grande del sur de Chile, con más de 100 mil cerdos; un plantel de hembras (maternidad) en Rucapequén, de la misma empresa; y, además, un par de kilómetros más al norte, la Planta Intercomunal de Tratamiento de Aguas Servidas de Essbio“.

El dirigente sostiene que la suma de todas estas plantas generan los malos olores que llegan a los centros urbanos de Chillán y Chillán Viejo, especialmente en primavera y verano. “Otro relleno aumentará esta contaminación del ambiente, sin considetar contaminación de tierras y agua que deterioran la calidad de vida y salud de la gente, especialmente de los sectores poblados aledaños a estas plantas“.

Desde la empresa Inser aseguran que el proyecto presentado al SEIA cumple con toda la normativa ambiental, contextualizando que “Ñuble enfrenta hoy una situación crítica en materia de disposición final de residuos“.

“El proyecto ha sido diseñado para cumplir íntegramente con el DS 189, que regula la operación de rellenos sanitarios en Chile, incluyendo cobertura diaria de residuos, manejo de vectores sanitarios, distanciamientos mínimos reglamentarios y zonas de protección. Todos estos estándares fueron actualizados conforme al Reglamento del SEIA versión 2025”, afirmó la empresa a través de un comunicado, agregando que “a diferencia del relleno actualmente en operación, el proyecto de Inser está destinado exclusivamente a residuos sólidos domiciliarios y residuos asimilables a domiciliarios. No contempla en ningún caso la recepción de residuos peligrosos como arsénico. Esa distinción es fundamental para entender la diferencia en términos de riesgo ambiental y sanitario”.

Los fundamentos del proyecto, sin embargo, están lejos de aquietar a las autoridades locales. El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, junto a un grupo de concejales ya comenzaron a movilizarse contra lo que consideran una nueva amenaza medioambiental.

“Esta empresa ha presentado seis veces el proyecto, y la comunidad y las autoridades ambientales han dicho que no; Chillán Viejo quiere dejar de ser la zona de sacrificio de la región que se arrastra por más de 20 años”, afirmó el jefe comunal.

El estudio de impacto ambiental del proyecto “Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustentable” fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble el pasado 23 de abril y se encuentra actualmente en etapa de revisión.

En paralelo, el SEA está coordinando el proceso de Participación Ciudadana, que estará vigente hasta el 7 de agosto de 2026, y que contempla reuniones informativas con presencia del titular del proyecto y del Servicio de Evaluación Ambiental.

Los vecinos son escépticos frente a la institucionalidad ambiental. “Las otras plantas también tienen resoluciones de calificación ambiental; todas aseguran que no contaminan y que no producen malos olores. Sin embargo, quienes vivimos en la zona sabemos que una cosa es lo que dice el papel y otra muy diferente es la realidad. Queremos que se respete nuestro derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. Queremos que haya justicia ambiental. No queremos que estas empresas sigan sacrificando nuestra deteriorada calidad de vida“, sentenció Ulises Lari.

Un mensaje de Inacap

INACAP Chillán impulsa innovación agrícola para generar soluciones hídricas en Ñuble

En Ñuble la agricultura es uno de los principales motores de desarrollo económico, la innovación se ha convertido en una herramienta clave para enfrentar desafíos como la escasez hídrica, la eficiencia productiva y la sostenibilidad. Sensores en el suelo, cámaras que monitorean cultivos y herramientas que anticipan el estrés hídrico en frutales están permitiendo tomar mejores decisiones y optimizar el uso de un recurso cada vez más limitado.

Algunas de estas soluciones se están probando y desarrollando en la Parcela Experimental de INACAP Sede Chillán, un laboratorio de aprendizaje aplicado en el que estudiantes de Ingeniería y Técnico Agrícola, además de las carreras de construcción, electricidad y automatización adquieren las herramientas clave para contribuir al desarrollo de una agricultura más competitiva, sostenible e innovadora.

Esta Parcela Experimental se ha transformado en un puente entre la formación técnica, la investigación aplicada y las necesidades productivas de Ñuble, fortaleciendo la transferencia tecnológica y consolidando su potencial como herramienta de alto impacto para los agricultores de la región, optimizando la productividad y eficiencia hídrica.

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Nombramiento del próximo fiscal regional entra en su etapa decisiva

La definición del próximo fiscal regional de Ñuble se encuentra “en tierra derecha”, luego de que el pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán conformara la terna de candidatos que buscarán encabezar el Ministerio Público entre 2026 y 2034.

Los seleccionados son los abogados Marco Antonio Flores Flores, actual fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien encabezó las preferencias del pleno judicial con tres votos; Álvaro Hermosilla Bustos, fiscal jefe de Bulnes, y Rolando Canahuate Ronda, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Ñuble, los dos últimos con dos votos de los magistrados.

El escenario que enfrentará la futura autoridad regional en materia de persecución penal mantiene un escenario disímil. Según el último Boletín Estadístico de la Fiscalía de Chile, Ñuble registró una importante disminución de homicidios, pasando de 11 víctimas a solo 5 durante el primer semestre, lo que representa una baja del 55%.

Sin embargo, las cifras también muestran una realidad preocupante en materia de delitos sexuales. Durante el último período se registraron 2.419 denuncias, un 6% más que el año anterior. Del total de víctimas, un 77% corresponde a niños, niñas y adolescentes, situando a la región entre las de mayor tasa de denuncias per cápita del país.

A ello se suma el aumento de delitos asociados a leyes especiales, como infracciones a la Ley de Armas, delitos informáticos y maltrato animal, además de complejas investigaciones por estafas y asociaciones ilícitas. En paralelo, la unidad SACFI mantiene como prioridad la persecución de bandas dedicadas al tráfico de drogas, robos organizados y amenazas a comunidades educativas.

En este contexto, la elección del próximo fiscal regional será clave para definir la estrategia que adoptará el Ministerio Público frente a una delincuencia cada vez más diversa y especializada, en una región que enfrenta el desafío de consolidar la baja de delitos violentos sin descuidar fenómenos emergentes que afectan directamente a la ciudadanía.

Ahora corresponde al fiscal nacional, Ángel Valencia, decidir sobre el nuevo titular de la Fiscalía Regional de Ñuble por los próximos ocho años, lo que se espera ocurra la próxima semana. El elegido reemplazará a la actual persecutora Nayalet Mansilla.

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Sin señal: 31 localidades rurales presentan fallas de conectividad digital

La conectividad digital en los sectores rurales de Ñuble se encuentra en entredicho debido a las múltiples fallas que presenta el servicio de internet, particularmente en localidades más apartadas. Los reclamos de usuarios han sido múltiples, lo que puso la mirada en las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil e internet.

“La conectividad en el valle del Itata no es mala, es pésima“, grafica el alcalde de Ninhue, Luis Molina, quien afirma que entre los más afectados se cuentan los estudiantes, “a quienes hemos entregados notebooks pero cuentan con mala conexión“.

En este escenario, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, anunció el comienzo de fiscalizaciones de antenas móviles en 31 localidades de las siete comunas que conforman la Provincia de Itata.

“Estas acciones concretas nos permitirán mejorar una de las principales dificultades que enfrentan distintas localidades del Valle del Itata en materia de inclusión digital. Aunque hemos avanzado en el despliegue de redes móviles 5G, nuestro equipo de fiscalización ha identificado 31 antenas que abordaremos para entregar un funcionamiento idóneo que cumpla con los estándares comprometidos por el sector privado“, explicó la autoridad.

En la primera etapa, serán fiscalizadas 16 localidades obligatorias de las concesionarias Entel, ClaroVTR y Movistar de los servicios públicos de transmisión de datos, en las comunas de Cobquecura, Trehuaco, Coelemu y Quirihue. En tanto, en la segunda etapa, se realizarán fiscalizaciones en 15 localidades obligatorias de las concesionarias Entel, ClaroVTR, Wom y Movistar de los servicios públicos de transmisión de datos, en las comunas de Quirihue, Portezuelo, Ránquil y Ninhue.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Omar Sandoval, explicó que el trabajo en terreno permitirá establecer una nueva hoja de ruta para el territorio. “Nuestro equipo técnico verificará el estado de las antenas y recopilará antecedentes que serán fundamentales para definir futuras acciones. El objetivo es contar con un diagnóstico actualizado que permita reducir las brechas de conectividad y orientar de mejor manera las inversiones y gestiones que se requieran”.

Dese la Subtel explicaron que si detectasen la falta de servicios operativos en la localidad obligatoria, los antecedentes serán remitidos para su evaluación jurídica y se adoptarán las medidas que eventualmente correspondan.

El alcalde de Ninhue, quien además preside la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, valoró el inicio de este proceso. “Los municipios hemos planteado reiteradamente las dificultades de conectividad que afectan a nuestros vecinos y vecinas, por lo que las fiscalizaciones son una señal concreta de una planificación que considera la realidad de cada comuna y localidad rural”.

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Bulnes inicia masivo repoblamiento de camelias

Bulnes es la capital de Diguillín, una de las tres provincias que integran la Región de Ñuble. Es conocida como “la ciudad de las camelias”, en vista de la abundante presencia de este florido arbusto de gran valor ornamental en calles y plazas. Hoy esta designación popular está amenazada debido a una paulatina disminución de la especie.

Por esta razón, el municipio dio inicio a un plan para impulsar la masiva plantación de camelias, con un enfoque también educativo que se extenderá a los escolares.

“Sabemos que tenemos el deber y la misión de potenciar este tan noble arbusto y su tan linda flor en nuestra comuna, y todos sus alrededores“, sostiene el alcalde Gonzalo Bustamante, quien anunció que el municipio adquirió más de 40 camelias, las que ya están con brotes. “Vamos a ir plantando en diversos puntos estratégicos de nuestra comuna, especialmente en los accesos, para que los visitantes y vecinos, entrando a la comuna de Bulnes, digan: Bulnes es realmente la ciudad de las camelias”.

El alcalde recordó que durante 2025 realizaron un curso municipal para continuar desarrollando ejemplares de camelia, el cual logró reproducir más de mil esquejes o fragmentos que se cortan de una planta madre para plantarlos y que puedan desarrollar raíces.

“Cuando pasemos por un proceso de embolsamiento de estos esquejes, podrán ser apadrinados por los vecinos, quienes tendrán que cuidarlos y tener más de mil camelias en reproducción”, expuso Bustamante.

Valeria Figueroa, directora de la dirección de Desarrollo Económico Local (DEL), aseguró que “la idea es que las alumnas que asistieron al curso se hayan capacitado en la reproducción de las plantas, con una monitora que contrató la municipalidad, y a partir de eso vamos a iniciar el proceso de transplante, y de aquí a dos años queremos tener plantas preparadas para poder instalarlas en sectores públicos”.

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