Suspenden clases en Angol y Constitución por inundaciones y conectividad interrumpida

El sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona centro-sur del país obligó a suspender las clases este lunes 3 de agosto en la comunas de Angol, en la Región de La Araucanía, y Constitución, en la Región del Maule, debido a los daños provocados por las intensas precipitaciones.

En el caso de Angol, la medida se extenderá también al martes 4 de agosto y afectará a todos los establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Municipal. La decisión fue adoptada ante las inundaciones, el desborde de ríos y las dificultades de conectividad y desplazamiento que persisten en distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con el último balance de Senapred, la emergencia deja en Angol 76 personas damnificadas, además de 25 viviendas con daño mayor y otras 35 con daños menores producto de las crecidas de los cursos de agua.

A través de una declaración pública, la Dirección de Educación Municipal manifestó que “expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia, especialmente con nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios del sistema de educación municipal que también se han visto afectados por la crecida de aguas y el desborde de los cursos fluviales en distintos puntos de la comuna”.

La autoridad comunal también llamó a la comunidad educativa a privilegiar la seguridad, seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y mantenerse informada mientras continúan las labores para enfrentar los efectos del sistema frontal.