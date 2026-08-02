Evelyn Matthei: “Si TVN no transparenta contrato con Porcel TV, debe investigar Fiscalía”

La controversia, que comenzó como una guerra por audiencia, influencia y auspiciadores entre dos programas de streaming de derecha, escaló al terreno institucional. Evelyn Matthei, quien por estos días ha decidido reforzar su presencia política y marcar posiciones propias, sostuvo que la Fiscalía debería investigar las relaciones entre TVN y Porcel TV si el canal público continúa sin transparentar el contrato mediante el cual Próceres transmite desde sus estudios.

“En la medida que no se transparente el contrato de arriendo y las relaciones entre Porcel TV y TVN, me parece que debe investigar la Fiscalía”, afirmó Matthei a El Mostrador.

La exalcaldesa emitió sus opiniones luego de que este medio revelara que Gonzalo Feito habría sostenido conversaciones reservadas con el Presidente José Antonio Kast días antes de conducir por última vez Sin Filtros. Semanas después, el animador debutó al frente de Próceres, un programa producido por Porcel TV y transmitido desde el estudio 5 de TVN.

La secuencia abrió interrogantes debido a que Sin Filtros se identifica con sectores cercanos al Partido Nacional Libertario, mientras que Próceres es percibido como un espacio editorialmente próximo al Partido Republicano. El nuevo programa debutó, además, el 30 de junio a las 20:00, exactamente en el horario del espacio anterior de Feito, en medio de una disputa que posteriormente llegó a tribunales mediante una demanda por competencia desleal.

“Demasiadas coincidencias”

Tras la publicación, Feito respondió en sus redes sociales con dos palabras: “Fake news”. Un registro audiovisual anterior, sin embargo, da cuenta que el propio conductor había adelantado -cuando todavía no se conocía públicamente Próceres- que preparaba otro programa político de características similares. En ese video también señalaba que había conversado sobre el proyecto con “the real boss, the real, real, ese que anda en un Ford Galaxy”, una alusión que apuntaba directamente al Presidente Kast.

Para Matthei, el conjunto de antecedentes no puede ser despachado únicamente como una sucesión casual de hechos.

“Ojalá sean coincidencias. De lo contrario, todo esto lleva a preguntarse si son meramente coincidencias o si se trata de la ejecución de un plan establecido entre personas que se conocen previamente y que quieren beneficiar a grupos específicos del Partido Republicano”, señaló.

La exabanderada de Chile Vamos situó la controversia dentro de una disputa política más amplia en la derecha. A su juicio, el enfrentamiento entre ambos programas puede estar anticipando las tensiones electorales que enfrentarán al Partido Republicano con sectores situados a su derecha.

“Es evidente que hay una guerra declarada entre el programa Sin Filtros y Próceres, lo cual probablemente está adelantando una guerra electoral sin cuartel en el futuro”, afirmó.

Por esa razón, agregó, resulta necesario aclarar “con exactitud las relaciones de Feito con La Moneda” y las eventuales interacciones entre funcionarios de comunicaciones del Gobierno y el equipo del nuevo programa.

Matthei también recordó una acusación formulada por Renato Garín, panelista de Sin Filtros, quien aseguró que desde La Moneda se habrían enviado instrucciones para que los panelistas de Próceres reaccionaran negativamente a las declaraciones de Mara Sedini. La afirmación no ha sido acreditada públicamente, pero, para la exalcaldesa, forma parte de los antecedentes que justifican exigir explicaciones.

Problema político

El punto más sensible se encuentra en TVN. El canal público arrienda habitualmente estudios e infraestructura a terceros, por lo que la existencia de un acuerdo comercial con Porcel TV no representa, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, TVN se ha negado a revelar las condiciones del contrato, argumentando que sus acuerdos comerciales no son públicos.

Leonardo “Lalo” Prieto, propietario de Porcel TV, ha sostenido que se trata de un arriendo similar al que puede contratar cualquier productora y habría estimado su valor en aproximadamente $17 millones. Fuentes que han solicitado cotizaciones al canal, en cambio, señalaron a El Mostrador que servicios comparables pueden fluctuar entre $40 millones y $47 millones, dependiendo de los equipos, las horas de uso, el personal técnico y las prestaciones incluidas. Esa diferencia no demuestra la existencia de un trato preferente, precisamente porque el contrato completo no se conoce.

Matthei sostuvo que la intervención de TVN solo podría considerarse estrictamente comercial si se acredita que el precio y las condiciones corresponden a valores de mercado.

“Todo depende de si es meramente un contrato comercial a precio de mercado o un proyecto al que se le van a otorgar condiciones ventajosas”, indicó.

A su juicio, la presencia de autoridades del canal durante las horas previas al estreno de Próceres agrega dudas sobre la naturaleza de la relación. Patricio Dussaillant, presidente del directorio de TVN, estuvo en el estudio durante el debut del programa y apareció en un registro del backstage conversando animadamente con integrantes del equipo. Su presencia no demuestra una intervención, pero se suma a una cadena de episodios que Matthei considera necesario aclarar.

“No pareciera que es el interés propio de un mero contrato comercial”, planteó.

La Moneda

La exalcaldesa también puso el foco en las relaciones societarias y políticas que rodean a Porcel TV. Prieto, esposo de la diputada republicana Macarena Santelices, constituyó en 2023 la sociedad Costabal y Prieto SpA junto a Felipe Costabal, actual director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda.

La empresa recibió $530 millones del Partido Republicano por servicios prestados durante las elecciones municipales y regionales de 2024. Estos antecedentes, a juicio de Matthei evidencian una proximidad política que vuelve especialmente relevante conocer las condiciones del acuerdo comercial.

“Lo más importante es que debe haber transparencia absoluta en el contrato de TVN con Porcel TV y en las vinculaciones entre Leonardo Prieto y Felipe Costabal, quien actualmente es director de la Secom”, afirmó Matthei.

“Esto obviamente no es solo un problema entre dos medios en disputa, tiene implicancias políticas”, añadió.

La exabanderada consideró inaceptable que TVN mantenga bajo reserva los montos, servicios y condiciones pactados con Porcel TV, especialmente cuando la controversia ya involucra a integrantes del entorno comunicacional del Gobierno.

“No es aceptable, cuando existe este nivel de dudas, que no se transparente el monto y las condiciones del arriendo”, sostuvo.

Matthei agregó que una institución que depende de aportes fiscales debe disponer de criterios públicos para fijar el precio de sus estudios e instalaciones. Solo de esa manera, explicó, puede comprobarse que las productoras acceden a las mismas condiciones, con independencia de sus afinidades políticas.

“La única forma de saber que no hay privilegios políticos o de otra especie en un contrato como este es la transparencia total”, afirmó. Según la exalcaldesa, esa apertura también permitiría evitar que el actual Gobierno reproduzca las mismas prácticas que el Partido Republicano cuestionó durante la administración anterior.

Hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmar una intervención directa de La Moneda en el contrato entre TVN y Porcel TV. Tampoco se ha demostrado que el encuentro atribuido a Feito y Kast haya tenido relación con la creación de Próceres. Pero, para Matthei, la acumulación de coincidencias, vínculos políticos y documentos reservados ya traspasó los límites de una disputa privada entre programas.

Su conclusión es que TVN tiene una última oportunidad para despejar las sospechas por la vía administrativa: revelar el contrato, explicar cómo se determinó su valor y precisar qué servicios fueron incluidos. De no hacerlo, sostiene, el asunto debe abandonar definitivamente el terreno de la farándula política y quedar en manos del Ministerio Público.