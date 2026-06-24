Abogado Mauricio Daza: “Comparado con Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho”

El avance de las investigaciones derivadas del Caso Audios y la decisión del Colegio de Abogados de abrir un procedimiento disciplinario contra Gabriel Zaliasnik volvieron a poner el foco sobre las redes de influencia reveladas en los chats del abogado Luis Hermosilla.

En ese contexto, el abogado Mauricio Daza, quien ha participado como querellante en distintas causas de corrupción y en una de las aristas vinculadas al exfiscal Manuel Guerra, lanzó duras críticas contra el actual embajador de Chile en Israel y aseguró que su influencia supera incluso a la atribuida a Hermosilla.

“Yo siempre he dicho que comparado con Zaliasnik, Luis Hermosilla es un niño de pecho”, afirmó en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador.

Según Daza, la relevancia del caso trasciende la situación personal del embajador y apunta a esclarecer el funcionamiento de una presunta red de influencias que habría operado durante años en distintos espacios de poder.

“Básicamente lo que está en juego no es importante para Gabriel Zaliasnik, sino para la fe pública. Tiene que ver con la posibilidad de establecer en qué consiste realmente la red de corrupción judicial que hoy día se le atribuye principalmente a Luis Hermosilla”, sostuvo.

A juicio del abogado, las conversaciones conocidas durante la investigación permiten observar una forma de actuar que iba mucho más allá de la gestión de intereses particulares y que apuntaba a influir directamente en nombramientos dentro del Poder Judicial.

“Había un grupo de personas que se habían organizado para los efectos de colocar a sujetos que eran de su ámbito y que ellos calificaban como leales o incondicionales a ellos en cargos importantes al interior del Poder Judicial. Precisamente en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema”, afirmó.

Daza sostuvo que los intercambios revelados muestran que el criterio utilizado para respaldar determinados nombramientos no estaba relacionado con las capacidades profesionales de los candidatos.

“Ellos dicen: coloquemos al señor Aguilar en la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Por qué? Porque garantiza lealtad, asegura incondicionalidad. No decían porque esta persona fuera un buen juez, conociera el derecho o fuera una persona proba”, señaló.

Según el abogado, lo más preocupante es que, una vez obtenidos esos nombramientos, existiría una expectativa de retribución. “Lo más increíble es observar estos chats donde finalmente el señor Aguilar, cuando es nombrado exitosamente por las gestiones de estas personas como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, básicamente les dice: muchas gracias y cuente con mi lealtad”, relató.

Para Daza, los antecedentes conocidos reflejan una lógica propia de organizaciones criminales. “Esto es una trama de un libro de mafiosos, de la Cosa Nostra”, afirmó.

El abogado agregó que la relevancia de Zaliasnik dentro de esta red estaría asociada a la amplitud de sus vínculos y a la posición que ha ocupado históricamente en distintos espacios de influencia. “Básicamente, Zaliasnik tiene una red que ha construido no solamente como representante de la comunidad judía en Chile, sino como asesor parlamentario”, señaló.

A ello sumó su trayectoria profesional ligada a la representación de grandes grupos empresariales. “A diferencia de Hermosilla, él también ha representado y se ha caracterizado por representar a grandes grupos económicos de manera consistente en el tiempo”, sostuvo.

Por lo mismo, Daza aseguró que la posición de Zaliasnik dentro de las estructuras de poder sería incluso superior a la que alcanzó Luis Hermosilla. “Es evidente que él está en una posición mucho más arriba que Luis Hermosilla respecto de lo que era el ejercicio de las actividades que efectuaba como abogado litigante y como abogado asesor”, afirmó.

El abogado también cuestionó que, pese a las revelaciones conocidas durante los últimos meses, Zaliasnik continúe desempeñándose como representante diplomático de Chile. “Zaliasnik sigue firme en su cargo de embajador de Chile en Israel”, señaló.

Y añadió: “Yo no sé si es que a otras personas las mantendrían en un cargo de representación del Estado de Chile tan importante como embajador, después de todas estas revelaciones”.

Las declaraciones de Daza se producen mientras el Colegio de Abogados tramita una denuncia disciplinaria contra Zaliasnik a raíz de sus comunicaciones con Luis Hermosilla y en paralelo a las investigaciones que buscan determinar el alcance de las gestiones, influencias y eventuales favores que habrían surgido a partir de las redes reveladas por el Caso Audios.