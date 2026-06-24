Rolling Stone destacó “Euforia” de Kidd Voodoo como uno de los mejores álbumes en lo que va del año

La revista Rollings Stones destacó en su edición de este martes a los Mejores Álbumes en lo que va del año 2026, donde incluyó “Euforia” de Kidd Voodoo.

Son 25 obras analizadas por el medio especialista en música y donde el chileno aparece en la posición número 20°. Otros destacados son Maluma, Quevedo, Ryan Castro & J Balvin, Juanes Feid, Julieta Venegas, Fito Páez, Trueno, Carin León, Eladio Carrión, Reels B, Jorge Drexler, Kany García y Ca7riel y Paco Amoroso.

La publicación indica que el chileno exploró los códigos del género urbano en un terreno que le permitió consolidarse como parte de las figuras más prometedoras de la nueva generación chilena.

“Sin embargo, fue con ‘Euforia’ cuando el artista reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable, una que hasta entonces había permanecido en las sombras. Este giro sonoro y creativo surge de una necesidad profunda de confrontar y procesar sus heridas más personales, en medio de una crisis existencial que parece encontrar refugio únicamente en la música”, señala Rolling Stone.

Al mismo tiempo, la revista añade que a lo largo del álbum, Kidd Voodoo se muestra dispuesto a desafiar sus propias fronteras artísticas y emocionales, abrazando las contradicciones que atraviesan su proceso creativo: “la ansiedad, el ego, la incertidumbre y el temor a la transformación. El resultado es una obra honesta que expone tanto sus fragilidades como su evolución”, concluyen.