Película censurada sobre Pablo Milanés será estrenada en salas independientes del país

A través de un diálogo íntimo con su padre gravemente enfermo, el hijo del cantautor cubano Pablo Milanés teje el retrato del hombre, del artista y de la compleja época que reflejó y enriqueció con su canto y que marcó a toda una generación. Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigida por Fabien Pisani, es un documental musical que explora la vida del artista, marcada por el amor hacia la familia, la música y Cuba.

La película, que tendrá su estreno en Chile el jueves 3 de septiembre, fue seleccionada como Largometraje Latinoamericano en la convocatoria Estrenos en RED 2026, iniciativa que forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Tiene como objetivo reconocer y difundir títulos de Chile y Latinoamérica, apoyándoles en el desarrollo de un plan de distribución y estrategia de difusión, como una manera de promover su circulación territorio nacional, apostando por la descentralización y el trabajo en red.

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“La exhibición de este documental en las salas de la Red representa una oportunidad para acercar al público a una obra que rescata la memoria y el legado de uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Más que un documental biográfico, es una invitación a reflexionar sobre la creación artística, la identidad y la historia reciente de nuestro continente desde la experiencia colectiva que solo la sala de cine puede ofrecer”, comenta Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile y productora de -1 CINE (Puerto Varas).

Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés cuenta con un destacado recorrido en festivales internacionales como Sheffield Doc/Fest, en el Reino Unido, donde la película tuvo su estreno mundial, además de exhibiciones en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina, DOCNY en Estados Unidos y el Festival Internacional de Cine de Morelia en México.

Por otro lado, tuvo su premiere en Chile en la 21º versión del Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit, uno de los principales espacios del mundo dedicados al cine musical de no ficción, donde fue galardonado con el Premio Festival, otorgado por In-Edit.

El documental, co-producido entre México, España, Cuba y Estados Unidos, fue desarrollado a lo largo de quince años, periodo en que el director conversó con su padre sobre sus decisiones, sus ideales y sus contradicciones, develando lo más íntimo de Milanés: una vida acompañada de su numerosa familia y amigos, entrelazada con los sueños épicos y colectivos de su generación.

“No hace falta conocer la vida ni la música de Pablo Milanés para entrar en la película; basta con haber amado, haber perdido a alguien o preguntarse qué queda de nosotros cuando el tiempo pasa”, comenta su director, Fabien Pisani.

Además, se refiere al estrecho lazo del cantautor cubano con Chile y su historia, inspirando canciones como Yo pisaré las calles nuevamente, dedicada a Miguel Enríquez, joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria asesinado durante la dictadura.

“Estrenar en Chile tiene un significado muy especial porque es un país que marcó profundamente a Pablo en su evolución humana, artística y política, donde su obra siempre encontró una escucha especialmente sensible y donde muchos de los temas que atraviesan la película siguen resonando hoy”, agrega.

La película cuenta con la participación de Pablo Milanés y reconocidos nombres de la música hispanoamericana como Silvio Rodríguez, Fito Páez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, entre tantos otros, aunando voces representativas de la música, amigos y familia del cantautor.

Ficha técnica

Con la participación de: Pablo Milanés

Escrito y dirigido por: Fabien Pisani

Producido por: Laura Imperiale, Carlos Sosa, Fabien Pisani

México–España–Estados Unidos | Documental | 106 min | 2025

Más información de la película en redsalasdecine.cl

Instagram: @redsalascl y @paravivirfilm

Consultas a comunicaciones@redsalasdecine.cl

Estrenos en RED forma parte del Plan de Gestión de la Red Salas de Cine Chile, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.