Senapred ordena evacuar a localidades de la zona norte por intensidad del sistema frontal

La emergencia se activa para la Región de Atacama por sistema frontal que se intensifica distintas zonas del norte grande. Con inusuales fenómenos el territorio norteño se enfrenta a fuertes vientos, tormentas eléctricas y altas temperaturas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció alertas de prevención y evacuación, además activó la mensajería de Alerta SAE ante la emergencia. Este mecanismo apoya las instrucciones pertinentes para el escenario actual, permitiendo enviar mensajes directamente a los teléfonos celulares ubicados en las zonas definidas en riesgo. Se refuerza el acompañamiento a la población para el proceso de evacuación de manera segura y manteniendo contacto por futuras alertas e indicaciones.

Comunidades en alerta por Senapred

En zonas de Alto del Carmen, específicamente zona de El Tránsito y Villa Prat por activación de la quebrada La Plaza. Se solicitó evacuación de la población con calma y el acato de las indicaciones de la autoridad.

⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA sector Villa Prat, por activación de quebrada de La Plaza,

en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/7pkHbmjc4H — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

Para la comuna de Diego de Almagro del mismo territorio, se alerta por la activación de quebrada Antena, pidiendo la evacuación de la comunidad del mismo nombre. Se solicitó al resto de territorios de la región mantenerse alerta de la llegada de mensajes de alerta en caso de evacuación o prevenciones por sistema frontal.

⚠️ ¡ATENCIÓN! EVACUA población Antena, por activación quebrada Antena, en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/Z3zNGUhEyn — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

Además, se activa Alerta Amarilla para la comuna de Tierra Amarilla por crecida. Es decir, se declara que comienza a existir mayor intensidad y podría superar las capacidades locales. Significa preparativos adicionales y activación parcial del sistema de protección. También se ordenó hace unos minutos la evacuación desde Iglesia Colorada hasta el Embalse Lautaro por desborde del río Pulido en la comuna de Tierra Amarilla.

#SenapredAtacama Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Tierra Amarilla por crecida. Infórmate más en https://t.co/TmVlQKMSzH pic.twitter.com/MzFYRzjVaQ — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

⚠️¡ATENCIÓN! EVACUA desde iglesia Colorada hasta el Embalse Lautaro, por desborde del río Pulido, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades.… pic.twitter.com/5CtlfDfZi1 — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

Las precipitaciones registradas hace ya semanas han golpeado la zona norte y han generado un escenario de daños por la crecida de ríos y quebradas por las lluvias. En Atacama se prevén caídas de entre 40 y 60 milímetros. Desde el Senapred se hizo el llamado de evitar quebradas y pendientes fuertes por peligro de aluvión en la región.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) avisa posibles tormentas eléctricas para sectores de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, con posibilidad de precipitaciones fuertes en períodos cortos.

¿Qué hacer en caso de alertas del Senapred en mi localidad?

Al llegar un mensaje de alerta SAE por evacuación, la instrucción debe ser tomada en cuenta inmediatamente y desplazarse a una zona segura que será indicada por el organismo o autoridades. En caso de no recibir la indicación, se ordena buscar un lugar en altura alejado de caudales, evitando quebradas y pendientes fuertes, ya sea que la evacuación la realice a pie o en vehículo.

#YoMePreparo Ten presente que cuando sea necesario que evacúes o ejecutes alguna acción ante una emergencia recibirás un mensaje #SAE en tu celular 📲. Si eso sucede, actúa con calma y sigue las instrucciones. #SAE #AlertaDeEmergencia pic.twitter.com/tmKMWuXd2m — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

Senapred ha reiterado durante emergencias por inundaciones y crecidas que las personas hagan uso de los canales de emergencia y de los mensajes SAE que llegarán a los celulares si la alerta se activa. En caso de no haber orden de prevención, las zonas aledañas al sistema frontal deben mantener las precauciones correspondientes y tomar acción inmediata en caso de activación de alerta.