Chile mantiene negociación arancelaria con EEUU: “No firmaremos ningún acuerdo” inconveniente

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, aseguró este miércoles que las negociaciones entre Chile y Estados Unidos por los aranceles aplicados a productos nacionales continúan abiertas, descartando que las reuniones sostenidas durante esta semana hayan significado el cierre de las conversaciones.

“Decirles primero que no hubo un cierre de negociación, en eso quiero ser clara. Más bien fue una visita que permitió dar continuidad a las negociaciones, que avanzan de manera seria y técnica”, afirmó Estévez en conversación con Radio Pauta.

Las declaraciones se producen luego de que culminara, bajo reserva, una nueva jornada de conversaciones entre representantes de ambos países, sin que se alcanzara un acuerdo respecto de la sobretasa arancelaria de hasta 12,5% aplicada a las exportaciones chilenas.

La reunión entre Estévez y Jeffrey Goettman, representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), junto a sus respectivos equipos negociadores, tuvo una duración menor a la primera jornada de conversaciones.

Uno de los principales objetivos de Chile es ampliar la lista de productos exceptuados del gravamen impuesto por Washington, que afecta a sectores relevantes de la industria exportadora nacional.

Según explicó la subsecretaria, durante las conversaciones se abordó específicamente la situación de distintos productos chilenos. “Fuimos analizando producto por producto, como salmones y frutas. Revisamos también nuestros vinos chilenos, que son de nuestra canasta exportadora icónica”, detalló.

Estévez sostuvo que el diálogo continuará y enfatizó que el Gobierno no suscribirá un entendimiento que termine generando condiciones desfavorables para las empresas nacionales. “No firmaremos ningún acuerdo que no sea conveniente para las empresas locales”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el piso arancelario se encuentra entre 10% y 12,5% y aseguró que esa referencia no aumentará. Así, planteó que frente a una eventual oferta estadounidense de reducir los aranceles a cambio de condiciones perjudiciales para las empresas chilenas, una alternativa sería asumir el gravamen correspondiente dentro de ese rango.

La autoridad también descartó que la política arancelaria de Washington constituya una medida dirigida particularmente contra Chile. “Esto no es nada de Estados Unidos contra Chile, las medidas son contra decenas de otros países”, señaló.

Las negociaciones apuntan ahora a conseguir nuevas excepciones para la canasta exportadora nacional dentro de la relación comercial bilateral. Chile y Estados Unidos mantienen vigente desde 2004 un Tratado de Libre Comercio, mientras la aplicación de la sobretasa estadounidense ha generado preocupación en sectores como el salmón, el agro, los vinos y algunas frutas.