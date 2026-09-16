Los Jaivas llegan a Punta Arenas con la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”

La gira nacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas continúa su recorrido por Chile y llegará el próximo sábado 26 de septiembre en el Hotel Dreams de Puente Arenas, llevando una experiencia que reúne música, memoria e historia en torno a uno de los discos más trascendentes de la música latinoamericana.

El espectáculo contempla la interpretación íntegra de Alturas de Macchu Picchu, junto a una puesta en escena especialmente diseñada para esta conmemoración y un recorrido por algunos de los clásicos más reconocidos de la trayectoria de Los Jaivas. La presentación incorpora además Ruinas y Caminos, dos composiciones inéditas creadas durante la década de 1970 y recientemente recuperadas del archivo histórico de la banda, que han sido estrenadas en vivo durante esta gira.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en los versos del Canto General de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fue estrenado en vivo en mayo de 1982 en el Palais des Glaces de París y presentado posteriormente en Chile con tres históricas funciones en el Teatro Caupolicán. La obra marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Los Jaivas y se convirtió en una pieza fundamental del patrimonio musical chileno y latinoamericano.

A través de esta gira, la agrupación vuelve a encontrarse con distintas generaciones de público para celebrar la vigencia de una obra que, 45 años después de su creación, continúa dialogando con el presente. El espectáculo propone un viaje por la dimensión musical y poética del álbum, al mismo tiempo que recupera parte del patrimonio sonoro de Los Jaivas.

El recorrido nacional ha pasado por distintas ciudades del país, con una recepción que ha destacado especialmente la interpretación íntegra del álbum y el rescate de material inédito. Tras su paso por Punta Arenas, la gira llegará a Santiago los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán, en dos presentaciones que tendrán un carácter especialmente simbólico, al regresar al mismo escenario donde Alturas de Macchu Picchu fue presentado por primera vez en Chile en 1982.

De esta manera, la fecha en Punta Arenas será una de las últimas estaciones de la gira nacional antes de este esperado reencuentro con la historia en el Teatro Caupolicán, escenario que ocupa un lugar fundamental en la trayectoria de Los Jaivas y en la historia de Alturas de Macchu Picchu.

Próximas fechas y ciudades:

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

09 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

12 de Octubre – Coquimbo (Enjoy Coquimbo)

24 de Octubre – Arica (Hotel Antay)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valpo)

05 de diciembre – Lima, Perú (Anfiteatro del Parque de la Exposición)