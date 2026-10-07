“Ariel es una niña” desata furia ultraconservadora

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¡Hola, Ñuble! Aguantando el aguacero de octubre como si fuera invierno. ¿Quién lo diría? Las lluvias primaverales tienen a la región con apenas un 3% de déficit hídrico respecto a un año normal, algo impensado hasta hace un par de años cuando la sequía golpeaba con fuerzas a la zona. Veremos cómo se vendrá el verano.

La polémica de los últimos días aún resuena en la región, en especial en el Hospital de San Carlos, donde la presentación del libro Ariel es una niña generó una batería de reacciones desde sectores ultraconservadores del país. Algo inimaginable para los profesionales y técnicos de la salud que recibieron de buena forma el material elaborado por el Movilh para educar a los equipos sanitarios y a la comunidad en materia de identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Les damos a conocer el tenor de las declaraciones y también las reflexiones de expertos sobre el tema.

generó una batería de reacciones desde sectores ultraconservadores del país. Algo inimaginable para los profesionales y técnicos de la salud que recibieron de buena forma el material elaborado por el Movilh para educar a los equipos sanitarios y a la comunidad en materia de identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Les damos a conocer el tenor de las declaraciones y también las reflexiones de expertos sobre el tema. En pie de guerra se encuentran los gobernadores regionales del país ante el recorte contemplado a los gores en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno en el Congreso. En Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo (PS) advirtió que la falta de inversión amenaza incluso con cesaciones de pago en empresas que se encuentran ejecutando diversas obras.

presentado por el Gobierno en el Congreso. En Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo (PS) advirtió que la falta de inversión amenaza incluso con cesaciones de pago en empresas que se encuentran ejecutando diversas obras. Les contamos, además, de los primeros avances de los trabajos de restauración del mural Principio a fin , del artista chileno Julio Escámez, borrado por más de una decena de capas de pintura durante la dictadura, y que comenzó a ser restaurado por personal especializado, contratado especialmente para devolverle la vida a esta monumental obra después de más de 50 años.

, del artista chileno Julio Escámez, borrado por más de una decena de capas de pintura durante la dictadura, y que comenzó a ser restaurado por personal especializado, contratado especialmente para devolverle la vida a esta monumental obra después de más de 50 años. Finalmente destacamos dos experiencias positivas para la región. La oportunidad que tuvieron operadores turísticos para mostrar las bondades de la región en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) , en Buenos Aires, uno de los principales encuentros de la industria turística del continente. Más al norte, en Estados Unidos, dos estudiantes de la escuela de la localidad de Cachapoal destacaron en un encuentro internacional de robótica escolar , demostrando que la educación pública y rural también puede aportar a las ciencias y tecnología, con entusiasmo e innovación.

, en Buenos Aires, uno de los principales encuentros de la industria turística del continente. Más al norte, en Estados Unidos, dos estudiantes de la escuela de la localidad de destacaron en un , demostrando que la educación pública y rural también puede aportar a las ciencias y tecnología, con entusiasmo e innovación. Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas el análisis de los temas que están dando que hablar en esta parte del país.

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Presentación del libro Ariel es una niña en Ñuble desata ácidas reacciones ultraconservadoras

Una polémica que no debió ser marcó la presentación del libro Ariel es una niña en Ñuble, el primer cuento infantil chileno sobre infancias trans, creado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para educar sobre diversidad e identidad de género.

No debió ser, porque las dos actividades se desarrollaron con normalidad a fines de septiembre, en el salón Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán y en el Hospital de San Carlos. A través de estos encuentros, la organización inició la distribución del libro en instituciones públicas y privadas de la región. Ambos eventos contaron con la presencia de autoridades locales, comunidades educativas, organizaciones LGBTIQ+, familias y funcionarios de distintos programas públicos vinculados con la identidad de género.

Ya en la antesala, la actividad generó voces reaccionarias. “¡Atentos, padres de Chillán! El plan de ideologizar a nuestros niños no se detiene. De nosotros depende que este libro no llegue a nuestros hogares y menos a los colegios de Chile”, afirmó en redes sociales Ingrid Bohn, representante en el país de “Con mis hijos no te metas”, un movimiento conservador nacido en Perú y extendido a diferentes países del continente, que aboga por “el derecho de los padres a educar a sus hijos”.

No fue la única reacción. Más punzante fue la diputada del Partido Nacional Libertario por la Región de Los Lagos, Paulina Muñoz Minte, quien no solo apuntó contra la actividad de difusión, sino también contra el Gobierno y el Ministerio de Salud. Las críticas más ácidas, sin embargo, fueron para la izquierda y el anterior gobierno del Presidente Gabriel Boric.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la parlamentaria afirmó haber “oficiado al Ministerio de Salud por esta falta gravísima”. Añadió que Ariel es una niña “es un cuento creado especialmente para implantarles ideas trans a nuestros pequeños niños. Ideas sexuales ideologizadas que la izquierda en el gobierno de Gabriel Boric logró financiar a través de la Subsecretaría de la Niñez con recursos públicos, con recursos de todos los chilenos”. Lo ocurrido en el Hospital de San Carlos, agregó, “es la guinda de la torta. Yo me pregunto: presidente, ministros, ¿vamos a seguir dejando que el legado del gobierno del Presidente Boric siga tomándose el Ministerio de Salud y nuestra educación?”.

Los descargos de los organizadores del encuentro no se hicieron esperar. El encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, respondió que “es tan lamentable como repudiable que una congresista, como Muñoz Minte, dedique el tiempo de sus funciones a atacar, con afirmaciones delirantes, una iniciativa que busca educar en el respeto hacia las infancias trans, amedrentando a entidades como el Hospital de San Carlos por generar espacios de sensibilización destinados a promover un trato digno y libre de discriminación hacia sus pacientes y funcionarios”.

“Más aún, resulta particularmente grave que una autoridad pública intente presentar un cuento infantil sobre una niña trans como una herramienta para ‘implantar’ ideas o promover contenidos sexuales. Ariel es una niña no promueve relaciones sexuales ni contiene una enseñanza sobre prácticas sexuales. Es un relato sobre una niña que vive su identidad de género y sobre la importancia de que pueda desarrollarse en un entorno familiar y social donde sea respetada y no discriminada”, explicó.

Según la organización, los casos y denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron un 27,1% este año, hasta sumar 3.620 atropellos a los derechos humanos, la cifra más alta de la que se tiene registro.

El dirigente añadió que “tampoco corresponde presentar este cuento como una iniciativa del anterior gobierno o de una corriente política o partidaria. Su autoría y desarrollo corresponden a la sociedad civil, específicamente al Movilh”.

La parlamentaria, en tanto, continuó con su “cruzada” y el viernes 25 de septiembre ofició al Servicio de Salud Ñuble para “conocer quién autorizó esta actividad, bajo qué normativa y si tuvo algún costo”.

En medio de las reacciones, cobró relevancia el debate generado en torno a la agrupación “Con mis hijos no te metas”, cuya premisa sobre el derecho de los padres a educar ha sido relativizada por expertos.

“Por mucho tiempo, el sistema jurídico dio por sentado que las familias eran espacios de protección y desarrollo de sus integrantes, que debían ser preservados de la injerencia estatal. Casos como el del líder peruano de ‘Con mis hijos no te metas’, quien fue recientemente acusado por su hija de violencia sexual reiterada, muestran que esa premisa a menudo es incorrecta”, planteó la Dra. Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral, en una columna de opinión publicada en La Tercera.

Sobre la crianza de los hijos, la antropóloga Patricia May, directora de la Escuela del Alma, en Colina, asegura en su libro Ando lento que “la presencia armónica, la conexión, el sentimiento de ser visto, valorado, escuchado, es el nido y la red en que un niño necesita ser criado y la maternidad-paternidad de hoy carece mucho de esto. Lo que cunde son actitudes ansiosas, no aceptación del niño como es, abandono en en el sentido de estar sin estar, expectativas y sobreexigencias en nombre del éxito seguro”.

Asistentes a los encuentros realizados en Chillán y San Carlos, entre quienes destacaron funcionarios y funcionarias de la salud a cargo de ejecutar los diferentes programas de la Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso del Ministerio de Salud, coincidieron en que la difusión del material se realizó con “altura de miras” y que es necesario manejar conceptos de integración respecto de la identidad de género, “asumiendo una realidad y no dejarse llevar por prejuicios”.

También aclararon que este tipo de actividades ha contado siempre con el respaldo de las autoridades de salud, por lo que circunscribieron las críticas a reacciones “ultraconservadoras” de un sector de la sociedad.

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Recortes al Gore: Crisóstomo advierte sobre posible “cesación de pagos” a empresas

En medio de las que prometen ser tensas discusiones sobre el Presupuesto 2027, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, alertó sobre las consecuencias que tendrán los recortes a los gobiernos regionales a lo largo del país. En el caso de Ñuble, de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno ante el Congreso, los fondos regionales sufrirán un ajuste que ronda el 12%, lo que se traduce en $11 mil millones menos respecto del año anterior.

Las críticas de la autoridad regional se dejaron sentir con fuerza. Advirtió no solo sobre los proyectos que se verán afectados, sino también sobre un eventual riesgo de incumplimiento de compromisos financieros asumidos con privados.

“Estamos hablando de una rebaja cercana al 12% en inversiones, lo que significan $11 mil millones menos para nuestra región, que va a afectar las obras que se están ejecutando y que podría también generar una cesación de pago a fines del próximo año en las empresas que actualmente están generando obras”, aseguró.

El recorte, además, llega como un balde de agua fría a la región, que anotó una tasa de desempleo de un 11,2% durante el trimestre móvil junio-agosto y se mantuvo como la de mayor desocupación del país.

Según el desglose de las últimas cifras del INE, en la región se contabilizaron 26.934 personas desocupadas y 214.341 ocupadas. En comparación con igual período del año anterior, las personas ocupadas disminuyeron un 1,6%, lo que representa 3.419 personas ocupadas menos, mientras que las desocupadas aumentaron un 10,5%.

“Estas cifras muestran que el mercado laboral de Ñuble continúa enfrentando un escenario complejo. El problema no es solamente que la tasa de desocupación alcance 11,2%, sino que en 12 meses la región ha perdido más de 3.400 personas ocupadas y, al mismo tiempo, ha disminuido la participación laboral”, analizó Bernardo Vásquez, director del Observatorio Laboral de Ñuble.

La disminución de las personas ocupadas se explica principalmente por las caídas en construcción (-18,3%) y enseñanza (-8,6%), mientras que el comercio registró un crecimiento de un 9,8%.

Frente a este escenario, la Cámara Chilena de la Construcción en Ñuble (CChC) planteó al Gobierno la necesidad de acelerar la ejecución de los recursos comprometidos para este año y asegurar la continuidad de los proyectos durante 2027.

Entre los antecedentes entregados al subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, se detalla que, de los $175.444 millones de inversión pública comprometidos para 2026 en proyectos regionales en ejecución, a septiembre de este año se habían materializado $110.497 millones, equivalentes al 63%. Los $64.947 millones pendientes representan, de acuerdo con las metodologías consideradas por el gremio, un potencial estimado de entre 686 y 1.633 empleos directos asociados a su ejecución.

El gremio también advirtió que la inversión proyectada para 2027 en la cartera, actualmente en ejecución, alcanza los $172.775 millones, un 1,5% menos que en 2026. Por ello, solicitó dar continuidad a los proyectos en marcha e incorporar nuevas iniciativas con financiamiento.

“Ñuble necesita transformar la inversión comprometida en obras concretas y empleo. Hoy existe una cartera con recursos pendientes de ejecución, mientras miles de personas siguen buscando trabajo. Por eso, planteamos la importancia de agilizar los proyectos y preparar desde ahora nuevas iniciativas para 2027”, afirmó Ignacio Ruz, presidente de la CChC Ñuble.

Con estos antecedentes, la región espera “con los dientes apretados” el debate del proyecto presupuestario en el Congreso. Crisóstomo, en tanto, sigue molesto e interpela directamente al mandatario de la nación: “El Presidente nos dijo que habría un nuevo trato con nosotros, que confiaba en la ejecución de nuestras obras y en que éramos un buen socio para poder ayudar al desempleo que actualmente están viviendo las regiones. Parece que ese mejor trato se pierde con los números y con el ingreso del Presupuesto 2027”.

Un mensaje de Inacap

INACAP Chillán destaca entre las mejores prácticas docentes

Por tercer año consecutivo, INACAP Sede Chillán se posiciona entre las ganadoras del encuentro docente, buenas prácticas zona sur impulsado por CREA INACAP. En esta oportunidad, el reconocimiento recayó en la docente del Área de Salud, Victoria Zenteno Campos, por su buena práctica titulada “Simulación Audiovisual con IA: Enriquecimiento de casos clínicos estandarizados en evaluaciones formativas y sumativas para fortalecer el razonamiento clínico en estudiantes TENS”.

La iniciativa destaca por incorporar herramientas de inteligencia artificial para enriquecer escenarios clínicos simulados, fortaleciendo el razonamiento clínico de los estudiantes y contribuyendo a una formación más pertinente, innovadora y alineada con los desafíos actuales del ámbito de la salud.

“Esta instancia refleja el compromiso, la creatividad y la permanente búsqueda de excelencia de nuestros docentes”, indicó Cristian Saavedra Quinteros, director Académico de INACAP Sede Chillán.

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Restauración de mural borrado en dictadura presenta un 30% de avance en uno de sus costados

La restauración del mural Principio y fin, de Julio Escámez, ubicado en la sala del Concejo Municipal de Chillán, ya muestra sus primeros avances, luego de que en julio se instalara en el lugar un equipo de cuatro especialistas para realizar la meticulosa labor de retirar las decenas de capas de pintura que cubren la obra..

Inaugurado el 20 de agosto de 1972 por el presidente Salvador Allende, el mural permaneció durante décadas «en silencio» tras el golpe de Estado de 1973. Recién en 2021 aparecieron los primeros indicios de que la obra podía ser rescatada.

Esta semana, el trabajo de los especialistas comenzó a mostrar sus primeros frutos.

“Desde principios de julio, el equipo de restauración ha logrado despejar aproximadamente el 30% de la superficie del mural sur, en la sala de Concejo. Estos avances son monitoreados semanalmente mediante un sistema de registro métrico, ortofotografía y fotomontajes, que permite cuantificar y documentar de manera precisa la evolución de los trabajos”, explicó el arquitecto de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, Víctor Cárcamo, quien realiza un registro sistemático del estado de la obra.

El equipo recibió también la visita de la restauradora y coordinadora de Programas de la Unidad de Patrimonio de las Artes Visuales (Upac) del Centro Nacional de Conservación y Restauración (Cncr), Mónica Pérez. La visita forma parte de la asistencia técnica que este organismo especializado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural mantiene con la Municipalidad de Chillán desde 2022.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo que está realizando el equipo de restauración en Chillán y con el nivel de avance que presenta la obra. Este es un proceso que requiere conocimiento, dedicación y compromiso, y hemos podido constatar un trabajo riguroso y sistemático orientado a la recuperación y puesta en valor del mural”, afirmó.

Por su parte, la encargada de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, Karin Cárdenas, destacó el carácter colaborativo del proceso.

“Los avances que hoy vemos son fruto de un trabajo riguroso y colaborativo que nos permite seguir avanzando en la recuperación y puesta en valor de esta importante obra de Julio Escámez”.

La obra es descrita por el Consejo de Monumentos Nacionales como “una alegoría visual de la lucha social, que retrata las condiciones de vida de trabajadores y campesinos, la opresión ejercida por las clases dominantes y la posibilidad de transformación social a través de la organización y la unidad“.

Aunque no hay plazos definitivos, se espera que a fin de año los trabajos hayan alcanzado un avance cercano al 50% en el costado sur. Será entonces cuando se podrá dimensionar la magnitud de la recuperación de esta monumental obra, la última del artista chileno, quien, tras el golpe de Estado, continuó su trayectoria artística en Costa Rica, donde murió en 2015.

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Ñuble fortalece su promoción turística internacional tras participar en la FIT Buenos Aires 2026

Por tercer año consecutivo, la Región de Ñuble estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), uno de los principales encuentros de la industria turística del continente, que se desarrolló durante cuatro jornadas en Buenos Aires.

Durante la feria, representantes de empresas y destinos priorizados de la región dieron a conocer la diversidad de la oferta turística regional, con experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, el enoturismo, la gastronomía y la cultura. Entre las actividades destacaron las degustaciones de vinos del Valle del Itata, una experiencia de realidad virtual y la entrega de material promocional, incluidos folletos y videos turísticos.

La participación en FIT permitió, además, generar espacios de encuentro con profesionales del turismo, operadores, representantes de destinos y potenciales socios comerciales, lo que contribuyó a establecer nuevos vínculos y oportunidades para la comercialización de la oferta turística de Ñuble.

Loreto Segura, representante del Hotel Borde Andino, en el Valle de Las Trancas, destacó que “participar en FIT de Buenos Aires ha sido una gran oportunidad para mostrar la riqueza turística de Ñuble al mercado internacional. Hemos podido generar nuevos contactos y vínculos con operadores turísticos, lo que nos permite abrir nuevas oportunidades comerciales y atraer a visitantes internacionales a nuestra región”.

Antonio Belmar, de Verde Tour, señaló que “conectar con otros destinos de Chile y absorber las últimas tendencias globales en turismo sustentable y de aventura nos permite volver con alianzas estratégicas y una visión clara para seguir rentabilizando la oferta de nuestro destino todo el año”.

La directora regional subrogante de Sernatur Ñuble, Fabiola Gutiérrez Parra, destacó que la participación en FIT Buenos Aires permite seguir posicionando a Ñuble como un destino con una oferta diversa y con potencial para atraer a visitantes internacionales. “Durante estas cuatro jornadas pudimos acercar la propuesta de la región a profesionales y actores de la industria de distintos mercados, destacando especialmente el Valle del Itata y sus vinos, además de las experiencias de naturaleza, cultura y gastronomía que ofrecen nuestros seis destinos priorizados”.

La participación regional fue posible gracias al programa FNDR “Transferencia para el Desarrollo de Competencias, Difusión y Promoción Turística Nacional e Internacional – Región de Ñuble”, financiado por el Gobierno Regional de Ñuble y ejecutado por Sernatur.

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Escuela rural de Cachapoal obtiene medalla de plata en Mundial de Robótica en Estados Unidos

Dos alumnas de la Escuela Rural Cachapoal, de San Carlos, tuvieron un recibimiento de celebridades tras obtener la medalla de plata en el Open Championship Las Américas, competencia de robótica escolar desarrollada en Estados Unidos.

El equipo C-BOTS estuvo integrado por las estudiantes Aurora Cancino y Anyeli Tapia, quienes participaron junto al profesor Felipe Carrasco y la coordinadora PIE, Guillermina Quezada.

“Estamos muy felices por este resultado. Detrás de esta medalla hay mucho trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros estudiantes y sus familias. Ver a C-BOTS representar a Chile y a nuestra Escuela Cachapoal en Estados Unidos es un orgullo enorme. Gracias a todos quienes apoyaron para hacer esto posible”, indicó el docente.

Para Aurora Cancino, representar a su escuela, su comuna y su país en esta competencia internacional significó una experiencia que difícilmente olvidará.

“Estamos muy emocionadas con Anyeli, todavía no podemos creer que hayamos llegado hasta acá y conseguido esta medalla. Fue una experiencia increíble, aprendimos mucho, hicimos amigos, estamos muy muy felices”, señaló la estudiante de sexto básico.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Punilla Cordillera destacaron que la participación de C-BOTS en Estados Unidos constituye un ejemplo concreto de que la educación pública puede llegar tan lejos como se lo proponga, cuando existen talento, perseverancia, acompañamiento y trabajo colaborativo entre estudiantes, familias, docentes, equipos directivos y las instituciones que forman parte de las comunidades educativas.

La directora ejecutiva del SLEP Punilla Cordillera, Ana Paola Correa, se mostró orgullosa de las estudiantes de la Escuela Cachapoal y afirmó que “este resultado demuestra que la educación pública puede llegar muy lejos cuando apoyamos las habilidades y talentos de nuestros niños y niñas, entregando más y mejores oportunidades para ellos”.

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